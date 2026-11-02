En İyi Tahin Markaları - 2026

İyi bir tahin seçmek üç şeye bakmayı gerektiriyor: Susamın türü, kavurma derecesi ve kavanozun içindeki ürünün fiziksel hali. Ambalajdaki ifadeleri doğru okumak, raftaki onlarca kavanoz arasından ihtiyacınıza uygun olanı bulmanın en kısa yolu.

Etiketteki Yüzde 100 Susam İbaresi Ne Anlama Gelir?

Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği'ne (2015/25) göre tahin; elenen, kabuğu soyulan, yıkanıp kurutulan ve kavrulan susamın değirmende ezilmesiyle elde edilen homojen bir ürün. Tebliğ, tahinde kütlece en az yüzde 50 susam yağı ve en az yüzde 20 protein bulunmasını, nem oranının yüzde 1,5'i, serbest asitliğin ise oleik asit cinsinden yüzde 2,4'ü geçmemesini şart koşuyor.

Etiketteki 'yüzde 100 susam' ifadesi, ürüne palm, pamuk ya da ayçiçek yağı gibi daha ucuz yağların eklenmediğini gösteriyor. Aynı ifade; kıvamı sabitleyen emülgatörlerin, renklendiricilerin, nişastanın ve koruyucuların da kullanılmadığı anlamına geliyor. Susamın su oranı çok düşük, içindeki doğal antioksidanlar ise güçlü olduğu için tahin koruyucuya ihtiyaç duymadan uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Kısacası bu ibare, kavanozda susamdan başka bir şey olmadığının yasal güvencesi.

Kavurma Derecesi Tahinin Tadını Nasıl Değiştirir?

Susamın kavrulma şekli, tahinin rengini, kıvamını ve aromasını belirleyen en önemli aşama. Kavurma derecesine göre tahinleri üç gruba ayırmak mümkün:

Çiğ (kavrulmamış): Rengi süt beyazına yakın açık krem, görünümü mat. Tadı narin ve otsu, acılık bırakmıyor. Vegan çiğ beslenmede, bebek mamalarında ve hafif salata soslarında tercih ediliyor.

Hafif / tek kavrulmuş: Açık sarı, parlak bej renkte. Hafif tatlımsı ve dengeli bir susam kokusu var. Bal ya da pekmezle kahvaltıda, humusta ve soğuk mezelerde iyi sonuç veriyor.

Çifte kavrulmuş: Koyu amber ve karamel kahverengisi tonlarında. Yoğun, hafif isli, odunsu ve fındıksı bir tadı var. Tahinli çörek, ekmek, helva ve kışlık tüketim için ideal.

Kavurma sıcaklığı 100-150 dereceye çıkıp süre uzadığında susamdaki şekerler ile amino asitler arasında Maillard reaksiyonu başlıyor. Bu tepkime tahinin rengini koyulaştırıyor, kavrulmuş susama özgü kokuyu da ortaya çıkarıyor. Çifte kavurma susamdaki nemi yüzde 1'in altına indirerek tahini daha akışkan hale getiriyor. Ancak kavurma abartıldığında bazı vitaminler ısıyla bozulabiliyor, tahinde acılık da hissedilebiliyor.

Tahinin Üzerinde Yağ Ayrışması Neden Olur?

Tahin aslında bir çözelti değil, susam yağının içinde asılı duran çok ince katı parçacıklardan oluşan bir süspansiyon. Susam öğütüldüğünde açığa çıkan yağ (yüzde 50-60 civarı), protein ve liften oluşan bu parçacıkları bir süre taşıyabiliyor.

Zamanla ağır olan katı parçacıklar kavanozun dibine çöküyor, daha hafif olan susam yağı ise yüzeye çıkıyor. Bu ayrışma tahinin bozulduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, yüzeyde biriken berrak yağ, ürüne kıvamı sabitleyen bir katkı ya da sertleştirilmiş bitkisel yağ eklenmediğinin işareti. Kullanmadan önce kavanozu kuru ve temiz bir kaşıkla dipten yukarı doğru karıştırmak, tahini yeniden homojen hale getirmeye yetiyor.