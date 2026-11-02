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Yaşam
En İyi Tahin Markaları - 2026

En İyi Tahin Markaları - 2026

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 09:01
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Tahin uzun yıllar boyunca kış sofralarının, pekmezle buluşan kahvaltıların ve helvanın vazgeçilmeziydi. Bugün ise sporcu beslenmesinden vegan mutfağa kadar çok daha geniş bir alanda kullanılıyor, market raflarındaki seçenekler de buna paralel olarak çoğaldı. Çifte kavrulmuş, kepekli, organik, taş değirmen... Etiketteki bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeden doğru kavanozu seçmek kolay değil. Bu rehberde tahinin nasıl üretildiğini, kalitesini neyin belirlediğini, Koska, Seyidoğlu ve Tariş gibi markaların farklarını, butik üreticileri ve 2026 tahin fiyatlarını bir arada bulabilirsiniz.

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Tahin Tavsiyeleri - Güncel Liste

Tahin Tavsiyeleri - Güncel Liste

İyi bir tahin seçmek üç şeye bakmayı gerektiriyor: Susamın türü, kavurma derecesi ve kavanozun içindeki ürünün fiziksel hali. Ambalajdaki ifadeleri doğru okumak, raftaki onlarca kavanoz arasından ihtiyacınıza uygun olanı bulmanın en kısa yolu.

Etiketteki Yüzde 100 Susam İbaresi Ne Anlama Gelir?

Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği'ne (2015/25) göre tahin; elenen, kabuğu soyulan, yıkanıp kurutulan ve kavrulan susamın değirmende ezilmesiyle elde edilen homojen bir ürün. Tebliğ, tahinde kütlece en az yüzde 50 susam yağı ve en az yüzde 20 protein bulunmasını, nem oranının yüzde 1,5'i, serbest asitliğin ise oleik asit cinsinden yüzde 2,4'ü geçmemesini şart koşuyor.

Etiketteki 'yüzde 100 susam' ifadesi, ürüne palm, pamuk ya da ayçiçek yağı gibi daha ucuz yağların eklenmediğini gösteriyor. Aynı ifade; kıvamı sabitleyen emülgatörlerin, renklendiricilerin, nişastanın ve koruyucuların da kullanılmadığı anlamına geliyor. Susamın su oranı çok düşük, içindeki doğal antioksidanlar ise güçlü olduğu için tahin koruyucuya ihtiyaç duymadan uzun süre bozulmadan kalabiliyor. Kısacası bu ibare, kavanozda susamdan başka bir şey olmadığının yasal güvencesi.

Kavurma Derecesi Tahinin Tadını Nasıl Değiştirir?

Susamın kavrulma şekli, tahinin rengini, kıvamını ve aromasını belirleyen en önemli aşama. Kavurma derecesine göre tahinleri üç gruba ayırmak mümkün:

  • Çiğ (kavrulmamış): Rengi süt beyazına yakın açık krem, görünümü mat. Tadı narin ve otsu, acılık bırakmıyor. Vegan çiğ beslenmede, bebek mamalarında ve hafif salata soslarında tercih ediliyor.

  • Hafif / tek kavrulmuş: Açık sarı, parlak bej renkte. Hafif tatlımsı ve dengeli bir susam kokusu var. Bal ya da pekmezle kahvaltıda, humusta ve soğuk mezelerde iyi sonuç veriyor.

  • Çifte kavrulmuş: Koyu amber ve karamel kahverengisi tonlarında. Yoğun, hafif isli, odunsu ve fındıksı bir tadı var. Tahinli çörek, ekmek, helva ve kışlık tüketim için ideal.

Kavurma sıcaklığı 100-150 dereceye çıkıp süre uzadığında susamdaki şekerler ile amino asitler arasında Maillard reaksiyonu başlıyor. Bu tepkime tahinin rengini koyulaştırıyor, kavrulmuş susama özgü kokuyu da ortaya çıkarıyor. Çifte kavurma susamdaki nemi yüzde 1'in altına indirerek tahini daha akışkan hale getiriyor. Ancak kavurma abartıldığında bazı vitaminler ısıyla bozulabiliyor, tahinde acılık da hissedilebiliyor.

Tahinin Üzerinde Yağ Ayrışması Neden Olur?

Tahin aslında bir çözelti değil, susam yağının içinde asılı duran çok ince katı parçacıklardan oluşan bir süspansiyon. Susam öğütüldüğünde açığa çıkan yağ (yüzde 50-60 civarı), protein ve liften oluşan bu parçacıkları bir süre taşıyabiliyor.

Zamanla ağır olan katı parçacıklar kavanozun dibine çöküyor, daha hafif olan susam yağı ise yüzeye çıkıyor. Bu ayrışma tahinin bozulduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, yüzeyde biriken berrak yağ, ürüne kıvamı sabitleyen bir katkı ya da sertleştirilmiş bitkisel yağ eklenmediğinin işareti. Kullanmadan önce kavanozu kuru ve temiz bir kaşıkla dipten yukarı doğru karıştırmak, tahini yeniden homojen hale getirmeye yetiyor.

Taş Değirmen Tahini ile Endüstriyel Tahin Arasındaki Fark Nedir?

Taş Değirmen Tahini ile Endüstriyel Tahin Arasındaki Fark Nedir?

Susamın hangi tür değirmende öğütüldüğü, tahinin kıvamından besin değerine kadar pek çok özelliğini değiştiriyor.

Taş Değirmende Çekilen Tahin Neden Daha Yoğun Olur?

Geleneksel üretimde kullanılan granit taş değirmenler yavaş dönüyor ama yüksek bir kuvvetle eziyor. Taşların sürtünmesiyle ortaya çıkan ısı kontrollü kalıyor ve öğütme sırasında sıcaklık 40-50 derece civarında sabit seyrediyor. Bu düşük sıcaklık, susam yağının ve proteinlerin yapısının bozulmasını önlüyor. Taşın gözenekli yüzeyi susamı tamamen un ufak etmek yerine kadifemsi bir dokuda öğütüyor; bu da tahine gövdeli, dolgun ve yoğun bir kıvam kazandırıyor.

Modern tesislerde kullanılan yüksek devirli çelik valsli ya da bilyalı değirmenler ise sürtünme nedeniyle 70 derecenin üzerinde ısı üretebiliyor. Metal yüzeyler yağ damlacıklarını tamamen parçalıyor; tahin daha akışkan ama ısıdan daha fazla etkilenmiş bir yapıya kavuşuyor. Taş değirmende ise B grubu vitaminlerinin, minerallerin ve hassas yağ asitlerinin daha iyi korunduğu belirtiliyor.

Soyulmuş ve Kabuklu Susamdan Yapılan Tahin Nasıl Ayrılır?

Susamın dış kabuğunun soyulup soyulmaması, tahini iki ayrı kategoriye ayırıyor. Soyulmuş susam tahini için tohumlar önce suda bekletiliyor, ardından dövülüyor ve tuzlu suda yüzdürülerek kabuklarından ayrılıyor. Kabuktaki oksalat ve fitat uzaklaştırıldığı için bu tahin açık fildişi renginde, pürüzsüz ve tatlımsı oluyor, boğazda yakıcılık bırakmıyor.

Kabuklu susamdan yapılan esmer tahinde ise lifli dış kabuk korunuyor, bu yüzden rengi koyu bej ya da kahverengi oluyor. Kabuk, tahindeki lif ve mineral oranını belirgin şekilde artırırken içerdiği tanen ve oksalik asit nedeniyle daha topraksı ve hafif buruk bir tat veriyor.

Organik Tahin Nasıl Ayırt Edilir?

Organik tahin, tarladan kavanoza kadar denetlenen sertifikalı bir üretim zincirinden geçiyor. Organik bir ürünü ayırt etmenin ilk kuralı, ambalajda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Organik Tarım' logosunun ve yetkili kontrol kuruluşunun kod numarasının bulunması.

Organik üretimde tarlada kimyasal gübre, sentetik tarım ilacı ve GDO'lu tohum kullanılamıyor. Kabuk soyma aşamasında zaman zaman başvurulan kimyasal maddeler de yasak; soyma yalnızca mekanik ve fiziksel yöntemlerle yapılıyor. Laboratuvar analizlerinde kimyasal kalıntı göstermeyen organik tahinler, tarım ilacı ve aflatoksin taramalarından da temiz sonuç alıyor.

Koska, Seyidoğlu ve Tariş Tahinleri Nasıl Ayrışıyor?

Koska, Seyidoğlu ve Tariş Tahinleri Nasıl Ayrışıyor?

Türkiye'de tahin pazarının omurgasını oluşturan markalar; üretim ölçeği, susam tedariki ve ambalaj çeşitliliğiyle birbirinden ayrılıyor.

Koska Tahinleri Hangi Ambalaj Boyutlarında Sunuluyor?

Geçmişi 1907'ye uzanan Koska, pazarın en büyük oyuncularından biri ve farklı ihtiyaçlara göre geniş bir ambalaj yelpazesi sunuyor. Küçük boy seçenekler arasında 230 gram organik cam kavanoz, 300 gram klasik cam kavanoz, 300 gram pratik kapaklı pet şişe ve 300 gram kabuklu susamdan esmer tahin bulunuyor.

Orta ve büyük boyda ise 530-550 gramlık kulplu bidonlar, 600 ve 620 gramlık geniş ağızlı cam kavanozlar, 900 gramlık ekonomik bidon ve 1750 gramlık aile boyu plastik bidon raflarda yer alıyor. Pastane ve restoran gibi işletmeler için 4 kiloluk kova da üretiliyor.

Seyidoğlu ve Tariş Tahinleri Arasındaki Fark Nedir?

Gaziantep kökenli olup İstanbul'da üretim yapan Seyidoğlu ile Ege'deki üretici kooperatiflerinin çatı kuruluşu Tariş, hammadde seçimi ve lezzet profilinde belirgin şekilde ayrışıyor.

Seyidoğlu, taş değirmen prensibini vals sistemleriyle birleştiren üretim hattında daha koyu kavrulmuş, dengeli kıvamlı ve gövdeli bir tahin sunuyor. Bu karakteriyle özellikle tahin-pekmez karışımında öne çıkıyor. Marka; 300 gram cam, 350 gram akıtma kapaklı pet, 550 ve 1000 gramlık bidon ile 4 kiloluk kova seçenekleriyle satılıyor.

Tariş ise kooperatif modeline dayanan yerel tarım anlayışını yansıtıyor ve çoğunlukla 350 ve 480 gramlık cam kavanozlarda raflarda yer alıyor. Tariş tahinleri; daha hafif kavrulmuş açık sarı rengi, Ege damak tadına uygun narin susam aroması ve doğrudan kahvaltıya uygun akışkan kıvamıyla dikkat çekiyor. Kısacası Seyidoğlu kolay ulaşılabilirlik ve güçlü kavruk tadıyla, Tariş ise kooperatif hammaddesi ve hafif lezzetiyle öne çıkıyor.

Marketlerde En Çok Bulunan Tahin Markaları Hangileri?

Migros, CarrefourSA, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, BİM, A101 ve Şok gibi ulusal zincirlerde ve yerel süpermarketlerde rafta en çok yer kaplayan markalar Koska, Seyidoğlu, Torku, Tariş ve Okyay.

Konya merkezli Torku; 600 gram cam kavanoz, 1000 gram bidon ve çifte kavrulmuş serileriyle geniş bir dağıtım ağına sahip. Tarsus'un köklü üreticisi Okyay ise özellikle 600 gram cam ve 1460 gramlık büyük boy kavanozlarıyla ulusal raflarda dengeli bir alternatif sunuyor. Bunların yanında zincir marketlerin kendi adlarıyla ürettirdiği 600 gramlık tahinler de uygun fiyatları sayesinde yüksek satış rakamlarına ulaşıyor.

Butik Tahin Üreticileri Hangi Bölgelerde Üretim Yapıyor?

Butik Tahin Üreticileri Hangi Bölgelerde Üretim Yapıyor?

Fabrika üretiminin standart lezzetinin karşısında, belirli bölgelerde yetişen susamı asırlık yöntemlerle işleyen butik üreticiler de var.

Susam Üretimi Türkiye'de Hangi Bölgelerde Yapılıyor?

Susam yüksek sıcaklık ve verimli alüvyal topraklar isteyen bir bitki; bu yüzden Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Yerli üretimin büyük kısmı Antalya (Manavgat, Serik, Aksu), Muğla (Gökova, Ula, Köyceğiz, Fethiye), Mersin (Tarsus, Silifke), Adana (Çukurova) ve Şanlıurfa ovalarından geliyor.

Bu bölgeler arasında öne çıkan Manavgat Altın Susamı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş coğrafi işaretli bir ürün. Bölgedeki gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı, poyraz rüzgarları ve toprak yapısı, bu susamın yağ oranını yüzde 55-60 seviyesine taşıyor. Yüksek mineral ve aroma yoğunluğuyla bilinen Manavgat susamı, başta Japonya'daki suşi ve tempura sektörü olmak üzere yurt dışına da ihraç ediliyor.

Butik Üreticilerin Tahinleri Nerede Satılıyor?

Geleneksel yöntemlerle üretim yapan küçük atölyeler ve aile işletmeleri ürünlerini kendi imalathanelerinde, üretici pazarlarında, şarküterilerde ve internet üzerinden doğrudan tüketiciye satıyor.

Bu üreticiler belirli bölgelerde toplanıyor. Konya'nın Bozkır ilçesi; Akdeniz'den getirdiği yerli susamı ardıç odunuyla yakılan karafırınlarda kavurup su ya da taş değirmende kepekli ve kepeksiz olarak işleyen Bozkırlı Çavuşoğlu, Kalaycıoğlu ve Göktepe gibi üreticilerle biliniyor. Muğla'nın Fethiye ve Gökova havzasında yerli susamı taş değirmende işleyen İnanç Fırın, Servet Şekerleme ve Mert Helva öne çıkıyor. Çukurova ve Ege hattında ise Tarsus'ta Okyay, Nazilli'de Ali Kama, Eskişehir'de Tanınmış Helvacı ve Çanakkale'de Kadir Usta yerel pazarın bilinen isimleri arasında.

İthal Susamdan Üretilen Tahin Nasıl Anlaşılır?

Türkiye'de tüketilen susamın yaklaşık yüzde 85-90'ı Sudan, Nijerya, Etiyopya, Hindistan ve Çad gibi ülkelerden ithal ediliyor. Yerli ve ithal susamdan yapılan tahini ayırt etmek ise tat, görünüm ve kıvamla mümkün.

Yerli susamdan, özellikle Manavgat ya da Gökova susamından yapılan tahin tadıldığında yoğun yağı damağı kaplıyor ve yutulduktan sonra uzun süre kalan fındıksı bir tat bırakıyor. İthal susamdan yapılan tahinlerin tadı ise daha nötr, gövdesiz ve damakta kısa süre kalıyor. Yerli susamın yağ oranı yüzde 55-60 civarındayken ithal susamda bu oran yüzde 40-48 düzeyinde kalıyor; bu yüzden ithal susamdan yapılan tahinler daha mat ve kuru görünüyor. Renk de ipucu veriyor: Yerli susam tahini sıcak altın-bej tonlarındayken kimyasal yöntemle soyulmuş ithal susamdan yapılan tahinler soluk beyaz ya da grimsi bir görünüme sahip.

Tahin Fiyatları 2026: Marka ve Kavanoz Bazında

Tahin Fiyatları 2026: Marka ve Kavanoz Bazında

Tahin fiyatları; dünya piyasasındaki susam fiyatlarına, yerli rekolteye, enerji maliyetlerine, taş değirmen işçiliğine ve ambalaj tipine göre değişiyor. Segmentlere göre fiyatları karşılaştıran tabloyu bu bölümün sonunda bulabilirsiniz.

700 Gram Tahin Ne Kadar?

Standart tüketici boyu sayılan 600-700 gramlık cam kavanoz tahinlerin fiyatı, markanın konumuna ve susamın nereden geldiğine göre farklılık gösteriyor.

Ulusal marketlerde sık rastlanan markaların 600-700 gramlık cam kavanozları 2026'da ortalama 240-350 TL bandında satılıyor. Örneğin Koska 620 gram cam kavanoz 250-280 TL, Seyidoğlu 600 gram cam kavanoz yaklaşık 250 TL, Abdurrahman Tatlıcı 700 gram cam kavanoz ise yaklaşık 350 TL. Zincir marketlerin kendi markalı 600 gramlık tahinleri ise 110-140 TL ile en alt fiyat seviyesini oluşturuyor.

Taş Değirmen ve Market Tahini Fiyatları Arasındaki Fark Nedir?

Sınırlı miktarda ve geleneksel yöntemlerle üretilen taş değirmen tahinleri ile fabrika tahinleri arasında 1,5 ila 2,5 kat fiyat farkı bulunuyor.

Bu farkın temel nedeni hammadde. İthal susam dünya piyasasında büyük hacimlerle uygun fiyata alınabilirken Manavgat ya da Fethiye altın susamının sınırlı rekoltesi, tohum maliyetini ithal susamın iki-üç katına çıkarıyor. Taş değirmenlerin yavaş çalışması, yüksek elektrik ve işçilik giderleri de makası genişletiyor.

Toptan Tahin Kilogram Fiyatı Ne Kadar?

Toptan alımlarda ambalaj büyüdükçe kilogram fiyatı belirgin şekilde düşüyor. Pastaneler, helva üreticileri ve yemek sektörü için üretilen 19 kiloluk tenekelerde fiyatlar 4.750-5.320 TL arasında değişiyor; bu da kilogram başına 250-280 TL'ye denk geliyor. Market zincirleri ve orta ölçekli işletmelerin tercih ettiği 4-5 kiloluk kovalar ise 840-1.350 TL'ye satılıyor, kilogram maliyeti 210-330 TL aralığında kalıyor.

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Tahin Markaları: Kullanıcı Yorumları

Tahin Markaları: Kullanıcı Yorumları

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yemek forumlarındaki yorumlar, markaların kıvam, lezzet ve ambalaj konusunda nasıl algılandığını ortaya koyuyor.

Kullanıcılar Hangi Markayı Daha Akışkan Buluyor?

Akışkanlık, tahinin dökülmesi ve ekmeğe sürülmesi açısından tüketicilerin en çok önem verdiği özelliklerden biri. Kullanıcı yorumlarında Koska ve Seyidoğlu'nun standart serileri, fabrikada homojenleştirilmeleri sayesinde en pürüzsüz ve en kolay dökülen tahinler arasında gösteriliyor. Koska'nın pratik kapaklı ve Seyidoğlu'nun akıtma kapaklı pet ambalajları da kaşığa gerek kalmadan doğrudan dökülebildiği için beğeni topluyor.

Taş değirmende çekilen geleneksel Bozkır tahinleri (Kalaycıoğlu, Bozkırlı Çavuşoğlu) için ise kullanıcılar, kavanoz ilk açıldığında daha lifli ve koyu olduklarını ama oda sıcaklığında karıştırıldıklarında kadifemsi ve kaygan bir kıvama kavuştuklarını belirtiyor.

Yorumlarda Tahinin Tazeliği Nasıl Değerlendiriliyor?

Kullanıcılar tazeliği üç ölçüte göre değerlendiriyor. İlki koku: Olumsuz yorum alan ürünlerde bayat ceviz ya da boya kokusunu andıran ağır bir koku olduğu belirtilirken taze tahinlerin kapağı açılır açılmaz temiz bir kavrulmuş susam kokusu yaydığı aktarılıyor.

İkinci ölçüt dipteki tortu. Uzun süre beklemiş kavanozlarda dibe çöken kısmın taş gibi sertleşip kaşıkla karıştırılamaz hale gelmesi bayatlık işareti sayılıyor; taze ürünlerde ise bu tortu kısa bir karıştırmayla kolayca dağılıyor. Son ölçüt de ekşilik hissi: Kaliteli ve taze susamdan yapılan tahinlerin yüksek yağ oranına rağmen mideyi rahatsız etmediği ve boğazda yakıcı bir his bırakmadığı ifade ediliyor.

Kahvaltıda Tahin Tüketenlerin Marka Önerisi Ne?

Kahvaltıda tahin-pekmez sevenler damak zevkine göre iki farklı grupta toplanıyor. Pekmezin meyvemsi tadını bastırmayan hafif ve dengeli bir lezzet arayanlar, tek kavrulmuş serileriyle Tariş, Koska ve Torku'yu öneriyor. Bu tahinlerin yumuşak kıvamı üzüm ya da dut pekmeziyle kısa sürede pürüzsüz bir karışım oluşturuyor.

Susamın yoğun, isli ve baskın tadını hissetmek isteyenler ise ardıç odunu ateşinde kavrulan Bozkırlı Çavuşoğlu ve Kalaycıoğlu çifte kavrulmuş Bozkır tahinlerini ilk sıraya koyuyor. Fethiye'den Servet Şekerleme ve Tarsus'tan Okyay da yerli susam aroması ve yoğun kıvamıyla kahvaltı meraklılarının sıkça övdüğü seçenekler arasında.

Tahin Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tahin Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Koska Tahin İyi mi?

Koska; ISO 22000, FSSC 22000 ve helal sertifikaları, gelişmiş laboratuvar altyapısı ve standart tat profiliyle pazarın en güvenilir fabrika tahinleri arasında yer alıyor. Ürünleri Türk Gıda Kodeksi'nin kimyasal ve mikrobiyolojik kriterlerini karşılıyor.

Raf ömrü boyunca kalitesini koruması ve akışkan kıvamı geniş bir kitlenin beğenisini kazanıyor. Ancak yerli altın susamdan yapılan taş değirmen tahinlerinin derin aromasını ve yağ dolgunluğunu arayanlar için Koska'nın lezzeti daha nötr kalabiliyor.

Tahinin Raf Ömrü Ne Kadar?

Tahin, mikrobiyolojik açıdan en dayanıklı gıdalardan biri. Su oranı bakteri, maya ve küfün üreyebileceği sınırın çok altında olduğu için bu mikroorganizmalar tahinde gelişemiyor. Susam yağındaki sesamol, sesamin ve sesamolin gibi doğal antioksidanlar da yağın acılaşmasını geciktiriyor.

Üreticilerin ambalaja yazdığı tavsiye edilen tüketim tarihi genellikle üretimden itibaren 2 yıl. Kapağı açılmış bir tahin ise güneş görmeyen, nemsiz ve serin bir dolapta, kapağı sıkıca kapalı tutulup içine ıslak kaşık sokulmadan saklandığında 12 aya kadar kalitesini koruyabiliyor.

Tahin Buzdolabında Saklanır mı?

Hayır, tahini buzdolabında saklamak önerilmiyor. Susam yağı buzdolabı sıcaklığında katılaşmaya başlıyor. Bu soğukluk tahinin dengesini bozuyor; dipteki susam parçacıkları taş gibi sertleşiyor, tahin de akışkanlığını yitirip sürülemez hale geliyor.

Tahin için en uygun yer, 15-22 derece arasında sabit sıcaklıkta, güneş görmeyen, nemsiz ve karanlık bir mutfak dolabı. Yalnızca hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı yaz aylarında acılaşmayı önlemek için buzdolabı düşünülebilir. Bu durumda tahini kullanmadan yarım saat önce dışarı çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini beklemek gerekiyor.

Tahin Kaç Kalori?

Yüzde 50-60'lık yağ oranı nedeniyle tahin enerji yoğunluğu yüksek bir besin. 100 gram tahin ortalama 583-610 kalori içeriyor. Porsiyona göre değerler kabaca şöyle:

  • 1 tatlı kaşığı (yaklaşık 5 gram): 29-35 kalori.

  • 1 yemek kaşığı (yaklaşık 15 gram): 85-95 kalori.

  • 1 porsiyon (yaklaşık 30 gram): 175-180 kalori; tokluk hissi ve bitkisel protein sağlıyor.

100 gram tahinde 50-54 gram yağ, 17-20 gram protein ve 10-21 gram karbonhidrat bulunuyor. Yağın yaklaşık yüzde 80'i tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden oluşuyor, içerdiği 5-9 gram lif sayesinde glisemik yükü de düşük.

Mineraller açısından da zengin: 100 gram tahinde ortalama 420-680 mg kalsiyum, 4-10 mg demir ve 95-380 mg magnezyumun yanı sıra yüksek miktarda fosfor ve potasyum var. Bu besin yoğunluğu tahini değerli kılsa da kalorisi yüksek olduğu için porsiyonu kontrol etmekte fayda var.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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