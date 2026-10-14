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"Öksürüğü Sihir Gibi Kesiyor" Denilen Tahin Yağını Bilim Araştırdı

"Öksürüğü Sihir Gibi Kesiyor" Denilen Tahin Yağını Bilim Araştırdı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 11:29
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Sosyal medyada öksürüğü 'sihir gibi anında kestiği' iddia edilen bir yöntem dolaşıyor: Tahinin üstünde biriken yağdan iki kaşık içmek. Bu yöntemle susam yağı, boğazdaki tahriş olan yerlere sızıp örterek nefesten etkilenmesini önlüyor. Öksürme hissiyatı gelmeyince de, tahriş olan yerlerin iyileşmeye başladığı söyleniyor.

Peki bu iddia doğru mu? Susam yağının öksürük üzerindeki etkisini test eden kontrollü bir araştırma yapılmış.

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Tahinin üstündeki yağ, yani susam yağı öksürüğe iyi gelir mi?

Tahinin üstündeki yağ, yani susam yağı öksürüğe iyi gelir mi?

Tahin, kavrulmuş susamın ezilmesiyle yapılıyor. Kavanozda beklediğinde üstte biriken yağ da susamın kendi yağı, yani susam yağı.

Geleneksel tıpta susam yağı öksürük dahil pek çok şikâyet için öneriliyor. Ancak bu kullanımları destekleyen güçlü bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Araştırma: Plasebodan belirgin farkı yok

Araştırma: Plasebodan belirgin farkı yok

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden araştırmacılar, Complementary Therapies in Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada soğuk algınlığına bağlı öksürüğü olan 2-12 yaş arası 107 çocuğu inceledi. Çocukların bir kısmına üç gece boyunca yatmadan önce 5 ml susam yağı, diğerlerine ise etkisiz bir şurup (plasebo) verildi.

Susam yağı alan grupta öksürük biraz daha fazla azaldı ama fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Araştırmacılar susam yağının öksürükte belirgin bir iyileşme sağlamadığı sonucuna vardı. İki grupta da öksürük üç gün içinde kendiliğinden azaldı.

Kanıtı daha güçlü seçenek: Bal

Kanıtı daha güçlü seçenek: Bal

Evde uygulanan öksürük yöntemleri arasında en çok araştırılanı bal. Bilimsel çalışmaları derleyen Cochrane incelemesine göre bal, çocuklarda akut öksürüğü plaseboya ve hiç tedavi almamaya göre muhtemelen daha fazla rahatlatıyor. Ancak bal 1 yaşından küçük bebeklere verilmemeli.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), 3 haftadan uzun süren öksürükte doktora başvurulmasını öneriyor. Susama alerjisi olanların ise tahin yağından uzak durması gerekiyor.

Kısacası tahin yağının öksürüğü 'sihir gibi' kestiğine dair bir kanıt yok. Bu konudaki tek kontrollü araştırma çocuklarla yapıldı ve plasebodan belirgin bir fark bulamadı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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