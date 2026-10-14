"Öksürüğü Sihir Gibi Kesiyor" Denilen Tahin Yağını Bilim Araştırdı

Sosyal medyada öksürüğü 'sihir gibi anında kestiği' iddia edilen bir yöntem dolaşıyor: Tahinin üstünde biriken yağdan iki kaşık içmek. Bu yöntemle susam yağı, boğazdaki tahriş olan yerlere sızıp örterek nefesten etkilenmesini önlüyor. Öksürme hissiyatı gelmeyince de, tahriş olan yerlerin iyileşmeye başladığı söyleniyor.

Peki bu iddia doğru mu? Susam yağının öksürük üzerindeki etkisini test eden kontrollü bir araştırma yapılmış.

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