"Öksürüğü Sihir Gibi Kesiyor" Denilen Tahin Yağını Bilim Araştırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada öksürüğü 'sihir gibi anında kestiği' iddia edilen bir yöntem dolaşıyor: Tahinin üstünde biriken yağdan iki kaşık içmek. Bu yöntemle susam yağı, boğazdaki tahriş olan yerlere sızıp örterek nefesten etkilenmesini önlüyor. Öksürme hissiyatı gelmeyince de, tahriş olan yerlerin iyileşmeye başladığı söyleniyor.
Peki bu iddia doğru mu? Susam yağının öksürük üzerindeki etkisini test eden kontrollü bir araştırma yapılmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahinin üstündeki yağ, yani susam yağı öksürüğe iyi gelir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma: Plasebodan belirgin farkı yok
Kanıtı daha güçlü seçenek: Bal
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın