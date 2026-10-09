Ürologlar Uyardı: Geceleri Tuvalete Kalkmak Her Zaman Yaşlılık Belirtisi Değil

Tıpta 'noktüri' olarak adlandırılan bu durum, 60 yaşından sonra oldukça yaygınlaşıyor. Erkek sağlığı alanında çalışan ürolog Dr. Justin Houman'a göre yaşla birlikte beyin, gece idrar üretimini yavaşlatan hormonu daha az salgılıyor. Böylece böbrekler geceleri daha fazla idrar üretiyor. Mesane de esnekliğini kaybediyor ve daha kolay tahriş oluyor.

Gün içinde bacaklarda biriken sıvı ise yatınca vücut tarafından işleniyor. Uyku da hafiflediği için kişi daha kolay uyanıp tuvalet ihtiyacını fark ediyor. ABD'deki Dartmouth Health'ten ürolog Dr. Lawrence Dagrosa da uyku bölündüğünde tuvalete gitmenin normal olduğunu söylüyor.