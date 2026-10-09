Ürologlar Uyardı: Geceleri Tuvalete Kalkmak Her Zaman Yaşlılık Belirtisi Değil
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Gecenin bir yarısı tuvalet için uyanmak, yaş ilerledikçe pek çok kişinin hayatının sıradan bir parçası haline geliyor. ABD'de 65 yaş üstü 4 binden fazla kişiyle yapılan bir ankette katılımcıların yaklaşık yarısı bu durumu yaşadığını söyledi. Çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu olsa da bu alışkanlık bazen bir sağlık sorununa da işaret edebiliyor.
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Yaş ilerledikçe mesane hassaslaşıyor, vücut da geceleri daha fazla idrar üretiyor.
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Sık sık tuvalete kalkmak bazen prostat büyümesi ya da diyabet gibi sorunların işareti olabiliyor.
Akşam saatlerinde sıvı tüketimini azaltmak gece uyanmalarını azaltabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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