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Ürologlar Uyardı: Geceleri Tuvalete Kalkmak Her Zaman Yaşlılık Belirtisi Değil

Ürologlar Uyardı: Geceleri Tuvalete Kalkmak Her Zaman Yaşlılık Belirtisi Değil

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:22
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Gecenin bir yarısı tuvalet için uyanmak, yaş ilerledikçe pek çok kişinin hayatının sıradan bir parçası haline geliyor. ABD'de 65 yaş üstü 4 binden fazla kişiyle yapılan bir ankette katılımcıların yaklaşık yarısı bu durumu yaşadığını söyledi. Çoğu zaman yaşlanmanın doğal bir sonucu olsa da bu alışkanlık bazen bir sağlık sorununa da işaret edebiliyor. 

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Yaş ilerledikçe mesane hassaslaşıyor, vücut da geceleri daha fazla idrar üretiyor.

Yaş ilerledikçe mesane hassaslaşıyor, vücut da geceleri daha fazla idrar üretiyor.

Tıpta 'noktüri' olarak adlandırılan bu durum, 60 yaşından sonra oldukça yaygınlaşıyor. Erkek sağlığı alanında çalışan ürolog Dr. Justin Houman'a göre yaşla birlikte beyin, gece idrar üretimini yavaşlatan hormonu daha az salgılıyor. Böylece böbrekler geceleri daha fazla idrar üretiyor. Mesane de esnekliğini kaybediyor ve daha kolay tahriş oluyor.

Gün içinde bacaklarda biriken sıvı ise yatınca vücut tarafından işleniyor. Uyku da hafiflediği için kişi daha kolay uyanıp tuvalet ihtiyacını fark ediyor. ABD'deki Dartmouth Health'ten ürolog Dr. Lawrence Dagrosa da uyku bölündüğünde tuvalete gitmenin normal olduğunu söylüyor.

Sık sık tuvalete kalkmak bazen prostat büyümesi ya da diyabet gibi sorunların işareti olabiliyor.

Sık sık tuvalete kalkmak bazen prostat büyümesi ya da diyabet gibi sorunların işareti olabiliyor.

Erkeklerde büyüyen prostat idrar yolunu sıkıştırabiliyor ve mesanenin tam boşalmasını engelliyor. Dr. Houman'a göre bu durumda idrar akışında zayıflık, idrara başlamakta zorlanma ya da mesanenin tam boşalmadığı hissi de görülebiliyor.

Dr. Dagrosa ise diyabetin de sık idrara çıkmaya yol açabildiğini anlatıyor. Kandaki şekerin yükselmesi idrardaki şekeri artırıyor ve bu mesaneyi tahriş ediyor. İki ürolog, uyku apnesi, kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, menopoz ve bazı ilaçların da gece tuvalete kalkmayı artırabileceğini belirtiyor.

Akşam saatlerinde sıvı tüketimini azaltmak gece uyanmalarını azaltabiliyor.

Akşam saatlerinde sıvı tüketimini azaltmak gece uyanmalarını azaltabiliyor.

Dr. Dagrosa, akşam 18.00'den sonra daha az sıvı tüketmeyi öneriyor. Yaşla birlikte acı ve asitli yiyeceklere karşı hassasiyetin de arttığını, bunları azaltmanın faydalı olabileceğini söylüyor. Kafein ve alkolün hem mesaneyi tahriş ettiğini hem de uyku kalitesini bozduğunu ekliyor.

Dr. Houman'a göre gece düzenli olarak ikiden fazla tuvalete kalkılıyorsa, bu durum yeni ve aniden başladıysa ya da uykuyu bölüyorsa doktora gitmek gerekiyor. İdrarda kan, yanma, aşırı susuzluk, açıklanamayan kilo kaybı, bacaklarda şişlik ve nefes darlığı da beklemeden doktora başvurmayı gerektiren belirtiler arasında. Hiç idrar yapamamak ise acil bir durum.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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