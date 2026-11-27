Arabadan indiği yer ise Los Angeles oldu; Polat, Türkiye'yle arasında zaman farkı bulunan bu şehri bağlarını olabildiğince koparmak istediği için seçtiğini söylüyor. Stella Adler'in kampüsüne yerleşen ve UCLA'deki derslere de katılan oyuncu, yaklaşık iki yıl boyunca neredeyse hiç dışarı çıkmadan hem İngilizce hem oyunculuk eğitimi aldı. Ayrılığın zamanlaması konusunda o dönem emin olmadığını, Gülse Birsel'le bunu derinlemesine konuşmadıklarını da belirten Polat, yine de Birsel'le çalışmanın kendisi için unutulmaz bir yüz bölüm olduğunu söylüyor. Avrupa Yakası'nın bugün yeniden çekilmesini de mantıklı bulmadığını belirten oyuncunun sonraki yıllarda Çanakkale'de bir köye yerleşmesi ise daha önce gündem olmuştu.