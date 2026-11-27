Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat, Şöhretin Zirvesindeyken Diziden Neden Bir Anda Ayrıldığını Açıkladı
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Avrupa Yakası'nın unutulmaz Şesu'su Bülent Polat, Cemre ile TBT programına konuk olduğu sohbette diziden neden ayrıldığını anlattı. Bu soruyu daha önce de çok kez yanıtladığını söyleyen oyuncu, bu kez ayrılığın arkasındaki sebepleri çocukluğundan başlayarak ele aldı. Polat'ın sözleri, hem Cihangir'deki 'rockstar' günlerine hem de sonrasında Amerika'da geçirdiği yıllara ışık tutuyor.
Kaynak: Kulüp 91 – Cemre ile TBT
Bülent Polat, tiyatro fuayesinde başladığı yolda Şesu ile ekranın sevilen yüzlerinden biri oldu.
Polat'a göre Avrupa Yakası'ndan ayrılığın tek bir sebebi yoktu, Amerika hedefi çok önceden konmuştu.
Polat, ayrılığın ardından Los Angeles'a gidip yaklaşık iki yıl kampüsten çıkmadan eğitim aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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