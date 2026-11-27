Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılan Özcan Deniz'den İlk Açıklama: "Telaş Yok"
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Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz, soruşturma konusu eylemlerle ilgisinin olmadığını belirterek hayranlarına seslendi.
Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Özcan Deniz'den ilk açıklama geldi: "Telaş yok"
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