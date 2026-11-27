Son dönemde Son Yemek filmiyle gündemde olan Özcan Deniz, açıklamasında filmin başarısına ve konserlerine de değindi.

Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Telaş yok. Suçsuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır. Sizlerle de paylaşacağım. Biz ekip olarak 'Son Yemek' başarımızın tadını çıkarmaya ve konserlerimizde müzikseverlerle keyifli zaman geçirmeye devam ediyoruz. Sevgiler.'