Türkiye ile Karadağ arasında geçen yıl yaşanan diplomatik krizin ardından Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına tanıdığı vizesiz seyahat uygulamasını sona erdirerek vize zorunluluğu getirmişti. Karar 1 Kasım'da yürürlüğe girmişti. Bu tarihten önce Türk vatandaşları Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu. Avrupa Birliği vize politikalarına uyum kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarının muafiyeti de aynı tarihte sona ermişti.