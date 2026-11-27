Türkiye Karadağ'ın Vize Hamlesine Resmi Gazete'den Karşılık Verdi
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Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesinin ardından Ankara'dan benzer bir adım geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, iki ülke arasında 2008 yılında imzalanan vize muafiyeti anlaşmasını yakından ilgilendiriyor.
Karadağ vatandaşlarının vizesiz girişi sona erdi.
Karar bordo pasaport sahiplerini kapsıyor.
Karadağ vize muafiyetini 1 Kasım'da kaldırmıştı.
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