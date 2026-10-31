Türklerin Akın Ettiği Ülkeye 1 Kasım'dan İtibaren Vizesiz Girilmeyecek
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Türk turistlerin son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği Karadağ'da vizesiz dönem yarın sona eriyor. 1 Kasım 2026'dan itibaren Türkiye'den gidecek yolculardan vize istenecek. Karar, Karadağ'ın Avrupa Birliği vize politikasına uyum sürecinin bir parçası olarak yürürlüğe giriyor. Türk Hava Yolları da Karadağ uçuşu olan yolcuları yeni kural konusunda uyardı.
Karadağ'a vizesiz seyahat kalkıyor.
THY yolcuları uyardı: Geçerli Schengen veya Karadağ vizesi olmadan uçuş yok.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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