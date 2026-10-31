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Türklerin Akın Ettiği Ülkeye 1 Kasım'dan İtibaren Vizesiz Girilmeyecek

Türklerin Akın Ettiği Ülkeye 1 Kasım'dan İtibaren Vizesiz Girilmeyecek

Vize
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
31.10.2026 - 12:52
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Türk turistlerin son yıllarda yoğun ilgi gösterdiği Karadağ'da vizesiz dönem yarın sona eriyor. 1 Kasım 2026'dan itibaren Türkiye'den gidecek yolculardan vize istenecek. Karar, Karadağ'ın Avrupa Birliği vize politikasına uyum sürecinin bir parçası olarak yürürlüğe giriyor. Türk Hava Yolları da Karadağ uçuşu olan yolcuları yeni kural konusunda uyardı.

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Karadağ'a vizesiz seyahat kalkıyor.

Karadağ'a vizesiz seyahat kalkıyor.

Karadağ'a giden Türk turist sayısı geçen yıl yaklaşık 134 bin oldu. Vize kararının duyulmasının ardından tur satışlarında yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşandı.

Karadağ'ın Türk turistlere yönelik tutumu son bir yılda birkaç kez değişti. Ülke hükümeti, geçen yıl Ekim ayında Podgorica'da yaşanan bir olayın ardından Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahati geçici olarak askıya almıştı. Askıya alma kararı 23 Aralık 2025'te kaldırıldı, ancak bu kez vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü. 1 Kasım 2026'dan itibaren ise vizesiz giriş hakkı tümüyle sona eriyor.

THY yolcuları uyardı: Geçerli Schengen veya Karadağ vizesi olmadan uçuş yok.

THY yolcuları uyardı: Geçerli Schengen veya Karadağ vizesi olmadan uçuş yok.

Düzenleme Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor. Vize, özellikle bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından istenecek. Şimdiye kadar bu yolcular Karadağ'a vizesiz girip 30 güne kadar kalabiliyordu.

Türk Hava Yolları, Karadağ'a uçacak yolcular için bir hatırlatma yaptı. Şirketin açıklamasına göre Türk vatandaşlarının yolculuk için geçerli bir Schengen vizesine ya da Karadağ vizesine sahip olması gerekiyor. THY, yolculara seyahatten önce Karadağ'ın resmi internet sitesinden güncel giriş koşullarını kontrol etmelerini de önerdi.

Karadağ'a gitmek için bilet alan ve henüz vize başvurusu yapmayanlar için zaman daralmış durumda. Kuralın yarın başlayacak olması, son dakika planı yapanların havalimanında geri çevrilme riskini artırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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