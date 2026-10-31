Türklerin Akın Ettiği Ülkeye 1 Kasım'dan İtibaren Vizesiz Girilmeyecek

Düzenleme Türkiye'nin yanı sıra Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarını da kapsıyor. Vize, özellikle bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından istenecek. Şimdiye kadar bu yolcular Karadağ'a vizesiz girip 30 güne kadar kalabiliyordu.

Türk Hava Yolları, Karadağ'a uçacak yolcular için bir hatırlatma yaptı. Şirketin açıklamasına göre Türk vatandaşlarının yolculuk için geçerli bir Schengen vizesine ya da Karadağ vizesine sahip olması gerekiyor. THY, yolculara seyahatten önce Karadağ'ın resmi internet sitesinden güncel giriş koşullarını kontrol etmelerini de önerdi.

Karadağ'a gitmek için bilet alan ve henüz vize başvurusu yapmayanlar için zaman daralmış durumda. Kuralın yarın başlayacak olması, son dakika planı yapanların havalimanında geri çevrilme riskini artırıyor.