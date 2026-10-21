Türk Vatandaşlarına En Çok Vize Reddi Veren Ülkeler Belli Oldu: Son 5 Yılda Estonya %35,93 ile Zirvede

Türk başvuruculara en çok açılan kapılardan biri olan Almanya, son beş yılda 861 bin 434 başvuru aldı. Bunların 668 bin 673'ü onaylandı, 181 bin 490'ı reddedildi. Ret oranı yüzde 21,07 ile ilk 10'un sonunda yer aldı.

Başvuru hacmi bu kadar yüksek bir ülkenin oranının yüzde 21'in üzerinde olması, ret sayısında Almanya'yı listenin en önüne taşıyor. Fransa'da ise 489 bin 12 başvurudan 65 bin 422'si reddedildi ve oran yüzde 13,38'de kaldı.