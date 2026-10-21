Türk Vatandaşlarına En Çok Vize Reddi Veren Ülkeler Belli Oldu: Son 5 Yılda Estonya %35,93 ile Zirvede
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Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son beş yılın ret tablosu çıktı: 27 ülkenin ortalama ret oranı yüzde 14,01 olurken, Estonya yüzde 35,93 ile listenin zirvesinde yer aldı. Danimarka yüzde 33,17, Litvanya yüzde 29,87 ve Norveç yüzde 29,78 ile onu izledi. En kolay vize veren ülke ise yüzde 3,19 ile Romanya oldu.
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Listenin zirvesinde Estonya var: Türk başvurularının yüzde 35,93'ü reddedildi.
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Danimarka yüzde 33,17 ile ikinci sırada, Litvanya da yüzde 30'un hemen altında kaldı.
Kuzey ülkeleri de sıkı davrandı: Norveç yüzde 29,78, Finlandiya yüzde 28,39 ve İsveç yüzde 24,82 ret verdi.
Almanya'ya 861 bin başvuru yapıldı, 181 bin 490'ı reddedildi.
Yunanistan en çok başvuru alan ülke oldu, ret oranı yalnızca yüzde 10,19.
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En düşük ret oranları Romanya, İspanya ve Bulgaristan'da: Başvuruların yüzde 93'ü ve üzeri kabul ediliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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