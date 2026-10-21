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Türk Vatandaşlarına En Çok Vize Reddi Veren Ülkeler Belli Oldu: Son 5 Yılda Estonya %35,93 ile Zirvede

Türk Vatandaşlarına En Çok Vize Reddi Veren Ülkeler Belli Oldu: Son 5 Yılda Estonya %35,93 ile Zirvede

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 14:24 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 14:42
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Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında son beş yılın ret tablosu çıktı: 27 ülkenin ortalama ret oranı yüzde 14,01 olurken, Estonya yüzde 35,93 ile listenin zirvesinde yer aldı. Danimarka yüzde 33,17, Litvanya yüzde 29,87 ve Norveç yüzde 29,78 ile onu izledi. En kolay vize veren ülke ise yüzde 3,19 ile Romanya oldu.

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Listenin zirvesinde Estonya var: Türk başvurularının yüzde 35,93'ü reddedildi.

Listenin zirvesinde Estonya var: Türk başvurularının yüzde 35,93'ü reddedildi.

Resmi istatistiklere göre Türk vatandaşlarına son beş yılda en sert davranan Schengen ülkesi Estonya oldu. Ret oranı yüzde 35,93'e çıkarken, 27 ülkenin ortalaması yüzde 14,01'de kaldı. Yani Estonya'ya başvuran her üç kişiden yaklaşık biri eli boş döndü.

Listenin ilk 10'una bakıldığında, Almanya dahil hepsinin yüzde 21'in üzerinde ret verdiği görülüyor. Estonya'yı Danimarka, Litvanya ve Norveç takip etti.

Danimarka yüzde 33,17 ile ikinci sırada, Litvanya da yüzde 30'un hemen altında kaldı.

Danimarka yüzde 33,17 ile ikinci sırada, Litvanya da yüzde 30'un hemen altında kaldı.

Kopenhag, başvuruların yüzde 33,17'sini geri çevirerek Estonya'nın hemen arkasına yerleşti. Üçüncü sıradaki Litvanya'nın oranı yüzde 29,87 oldu ve eşiği yüzde 30'un kıl payı altında bıraktı.

İlk iki ülke arasındaki fark 2,76 puan. Danimarka'nın oranı ise genel ortalamanın iki katından fazla.

Kuzey ülkeleri de sıkı davrandı: Norveç yüzde 29,78, Finlandiya yüzde 28,39 ve İsveç yüzde 24,82 ret verdi.

Kuzey ülkeleri de sıkı davrandı: Norveç yüzde 29,78, Finlandiya yüzde 28,39 ve İsveç yüzde 24,82 ret verdi.

Norveç yüzde 29,78 ile dördüncü, Finlandiya yüzde 28,39 ile beşinci sırada yer aldı. İsveç ise yüzde 24,82'lik oranla yedinci oldu. Aralarına yüzde 25,79 ile altıncı sıradaki Belçika girdi.

İlk 10'u Letonya (yüzde 22,54), Malta (yüzde 22,06) ve Almanya (yüzde 21,07) tamamlıyor.

Almanya'ya 861 bin başvuru yapıldı, 181 bin 490'ı reddedildi.

Almanya'ya 861 bin başvuru yapıldı, 181 bin 490'ı reddedildi.

Türk başvuruculara en çok açılan kapılardan biri olan Almanya, son beş yılda 861 bin 434 başvuru aldı. Bunların 668 bin 673'ü onaylandı, 181 bin 490'ı reddedildi. Ret oranı yüzde 21,07 ile ilk 10'un sonunda yer aldı.

Başvuru hacmi bu kadar yüksek bir ülkenin oranının yüzde 21'in üzerinde olması, ret sayısında Almanya'yı listenin en önüne taşıyor. Fransa'da ise 489 bin 12 başvurudan 65 bin 422'si reddedildi ve oran yüzde 13,38'de kaldı.

Yunanistan en çok başvuru alan ülke oldu, ret oranı yalnızca yüzde 10,19.

Yunanistan en çok başvuru alan ülke oldu, ret oranı yalnızca yüzde 10,19.

877 bin 181 başvuruyla Türklerin en çok kapısını çaldığı ülke Yunanistan oldu. Bu başvuruların 793 bin 441'i onaylandı, 89 bin 352'si reddedildi. Ret oranı yüzde 10,19'da kaldı.

İtalya da benzer bir tablo çizdi: 375 bin 995 başvurunun 334 bin 996'sı olumlu sonuçlandı, 31 bin 530'u reddedildi. Ret oranı yüzde 8,39 oldu.

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En düşük ret oranları Romanya, İspanya ve Bulgaristan'da: Başvuruların yüzde 93'ü ve üzeri kabul ediliyor.

En düşük ret oranları Romanya, İspanya ve Bulgaristan'da: Başvuruların yüzde 93'ü ve üzeri kabul ediliyor.

Romanya yüzde 3,19'luk oranla listenin en cömert ülkesi oldu. İspanya yüzde 5,94, Bulgaristan ise yüzde 6,59 ile onu takip etti. Üçünde de başvuruların en az yüzde 93'ü kabul edildi.

Romanya ile zirvedeki Estonya arasındaki makas tam 32,74 puan. Hangi ülkeye başvurulduğu, vizenin çıkıp çıkmayacağını doğrudan etkileyen etkenlerden biri olmaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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