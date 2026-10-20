370 Milyon Liralık Vize Operasyonu: Randevu Sistemini Botlarla Kilitleyip 300 Euroya Satmışlar
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü vize soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, konsolosluk ve başvuru merkezlerinin randevu kontenjanlarını botlarla kapıp vatandaşlara işlem başına yaklaşık 300-400 euroya sattığı belirlendi. Ön mali incelemeye göre vize ve danışmanlıkla bağlantılı tahsilatların toplamı 370 milyon lirayı buluyor.
Kaynak: NTV
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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'ndeki operasyonda 60 şüpheli için gözaltı kararı var.
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Randevu kontenjanlarını botlarla kapıp bireysel başvuruları engelleyen şüpheliler, işlem başına 300-400 euro istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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