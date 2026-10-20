370 Milyon Liralık Vize Operasyonu: Randevu Sistemini Botlarla Kilitleyip 300 Euroya Satmışlar

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere sekiz ilde yapıldığını duyurdu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılığın tespitine göre şüpheliler, ağustos ayındaki ilk operasyonun ardından piyasada oluşan boşluktan faydalanmaya çalıştı. Sosyal medya ve internet üzerinden 'garantili vize' ve 'garantili randevu' vaadiyle vatandaşlardan ödeme alındı; söz verilen hizmet yerine getirilmediğinde ise bedel tamamen ya da kısmen iade edilmedi. Bu bulgular üzerine soruşturma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi.

Ağustosta İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı baskın yapılmış, bot hesapların bulunduğu bilgisayarlar ve yazılımlara el konulmuştu. O soruşturmada toplam vurgunun 918 milyon lirayı bulduğu belirlenmişti.