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370 Milyon Liralık Vize Operasyonu: Randevu Sistemini Botlarla Kilitleyip 300 Euroya Satmışlar

370 Milyon Liralık Vize Operasyonu: Randevu Sistemini Botlarla Kilitleyip 300 Euroya Satmışlar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 09:35
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü vize soruşturmasında ikinci dalga operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, konsolosluk ve başvuru merkezlerinin randevu kontenjanlarını botlarla kapıp vatandaşlara işlem başına yaklaşık 300-400 euroya sattığı belirlendi. Ön mali incelemeye göre vize ve danışmanlıkla bağlantılı tahsilatların toplamı 370 milyon lirayı buluyor.

Kaynak: NTV

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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'ndeki operasyonda 60 şüpheli için gözaltı kararı var.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'ndeki operasyonda 60 şüpheli için gözaltı kararı var.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli olmak üzere sekiz ilde yapıldığını duyurdu. Hakkında gözaltı kararı bulunan 60 şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Savcılığın tespitine göre şüpheliler, ağustos ayındaki ilk operasyonun ardından piyasada oluşan boşluktan faydalanmaya çalıştı. Sosyal medya ve internet üzerinden 'garantili vize' ve 'garantili randevu' vaadiyle vatandaşlardan ödeme alındı; söz verilen hizmet yerine getirilmediğinde ise bedel tamamen ya da kısmen iade edilmedi. Bu bulgular üzerine soruşturma nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönlerinden genişletildi.

Ağustosta İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı baskın yapılmış, bot hesapların bulunduğu bilgisayarlar ve yazılımlara el konulmuştu. O soruşturmada toplam vurgunun 918 milyon lirayı bulduğu belirlenmişti.

Randevu kontenjanlarını botlarla kapıp bireysel başvuruları engelleyen şüpheliler, işlem başına 300-400 euro istedi.

Randevu kontenjanlarını botlarla kapıp bireysel başvuruları engelleyen şüpheliler, işlem başına 300-400 euro istedi.

Dijital materyaller ve yazışmalar üzerinde yapılan incelemede, konsoloslukların veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin sistemlerindeki sınırlı randevu kontenjanlarının botlar aracılığıyla kısa sürede tüketildiği belirlendi. Bu yöntem bireysel başvuru sahiplerinin randevuya normal yollardan ulaşmasını zorlaştırdı, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdi ve randevu temini fiilen bir karaborsaya dönüştü.

Dosyadaki bulgulara göre vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300-400 euro, 'bot yazılımı desteği' adı altında ek ücret alındı. Randevuların otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığı tespit edildi. Başvuru sahiplerinin pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarıldığı, ödemelerin de şirket, ortak ve çalışanlara ait hesaplardan geçirilerek farklı kanallara yönlendirildiği değerlendiriliyor.

Ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlıkla bağlantılı tahsilatların toplamı yaklaşık 370 milyon lira olarak hesaplandı. Hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler ayrıştırılıyor; vatandaşların uğradığı toplam zararı netleştirme çalışmaları sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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