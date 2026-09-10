VFS Global, Bot Temizliği Sonrası Schengen Randevularında Yüzde 60 Rahatlama Sağladı

Randevu darboğazını fırsata çevirmek isteyen sahte aracılara karşı da uyarıda bulunan Aslantürk, 'yüzde 100 vize onaylatırım' gibi vaatlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Vize başvurularında karar verme yetkisinin yalnızca ilgili ülke temsilciliklerinde olduğunu, aracı kurumların ya da üçüncü şahısların bu süreçte herhangi bir garanti veremeyeceğini belirtti.

Birden fazla ülkeyi kapsayan turlarda ise başvurunun, seyahate ilk giriş yapılacak ya da en uzun süre kalınacak ülkenin temsilciliğine yapılması zorunlu tutuluyor. Bu kural, karma güzergahlı seyahatlerde başvuru sahiplerinin en çok karıştırdığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor.