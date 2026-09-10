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VFS Global, Bot Temizliği Sonrası Schengen Randevularında Yüzde 60 Rahatlama Sağladı

VFS Global, Bot Temizliği Sonrası Schengen Randevularında Yüzde 60 Rahatlama Sağladı

Schengen Vizesi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 18:27
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Aylardır Schengen ülkelerine seyahat planlayanların en büyük sorunu haline gelen vize randevusu krizinde ilk kez somut bir iyileşme işareti geldi. Bot hesaplara karşı yürütülen operasyonlar ve randevu sistemine yönelik teknik altyapı iyileştirmeleri, aylardır tıkanan sistemde gözle görülür bir rahatlama sağladı.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Sistemde yüzde 60-65 oranında rahatlama sağlandı.

Sistemde yüzde 60-65 oranında rahatlama sağlandı.

VFS Global Türkiye-Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, bot hesapların sistemden temizlenmesi ve teknik altyapıda yapılan iyileştirmelerin randevu sistemindeki yoğunluğu büyük ölçüde kırdığını açıkladı. Aslantürk, 'Sistemlerimizde yüzde 60 ila 65'lik bir rahatlama görüyoruz' dedi.

Aylardır randevu bulamayan ya da saatlerce ekran başında bekleyen başvuru sahipleri için bu açıklama, sistemde biriken yoğun talebin bir miktar hafiflediğine işaret ediyor.

Talep artışı çift haneli rakamlarla sürüyor.

Talep artışı çift haneli rakamlarla sürüyor.

2026'nın ilk sekiz ayında yapılan Schengen vize başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 arttı. Bu oran, önceki yıllarda görülen yüzde 20-25'lik büyümenin bir miktar altında kalsa da başvuru hacminin yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor.

En çok başvuru alan ülkeler sıralamasında İngiltere, Fransa ve Çekya ilk sıralarda yer aldı. Bu ülkelere yönelik yoğun talebin, randevu sistemindeki yükü önümüzdeki dönemde de yüksek tutması bekleniyor.

Seyahatten 180 gün önce başvuru yapılabiliyor.

Seyahatten 180 gün önce başvuru yapılabiliyor.

Aslantürk, Schengen kurallarının seyahat tarihinden 180 gün, yani 6 ay öncesinden başvuru yapılmasına izin verdiğini hatırlattı. Planlamaların bu süre içinde tamamlanmasının, randevu sistemindeki yoğunluktan daha az etkilenme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Erken başvuru çağrısı, özellikle yoğun sezonlarda randevu bulma sıkıntısı yaşamak istemeyen seyahatseverler için pratik bir öneri niteliği taşıyor.

Yüzde 100 onay vaadine kanmayın.

Yüzde 100 onay vaadine kanmayın.

Randevu darboğazını fırsata çevirmek isteyen sahte aracılara karşı da uyarıda bulunan Aslantürk, 'yüzde 100 vize onaylatırım' gibi vaatlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Vize başvurularında karar verme yetkisinin yalnızca ilgili ülke temsilciliklerinde olduğunu, aracı kurumların ya da üçüncü şahısların bu süreçte herhangi bir garanti veremeyeceğini belirtti.

Birden fazla ülkeyi kapsayan turlarda ise başvurunun, seyahate ilk giriş yapılacak ya da en uzun süre kalınacak ülkenin temsilciliğine yapılması zorunlu tutuluyor. Bu kural, karma güzergahlı seyahatlerde başvuru sahiplerinin en çok karıştırdığı noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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