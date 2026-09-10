VFS Global, Bot Temizliği Sonrası Schengen Randevularında Yüzde 60 Rahatlama Sağladı
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Aylardır Schengen ülkelerine seyahat planlayanların en büyük sorunu haline gelen vize randevusu krizinde ilk kez somut bir iyileşme işareti geldi. Bot hesaplara karşı yürütülen operasyonlar ve randevu sistemine yönelik teknik altyapı iyileştirmeleri, aylardır tıkanan sistemde gözle görülür bir rahatlama sağladı.
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Sistemde yüzde 60-65 oranında rahatlama sağlandı.
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Talep artışı çift haneli rakamlarla sürüyor.
Seyahatten 180 gün önce başvuru yapılabiliyor.
Yüzde 100 onay vaadine kanmayın.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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