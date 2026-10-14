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Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Schengen Vizesi Hamlesi: Yıllar Sonra Brüksel'le Teknik Görüşme Başlıyor

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Schengen Vizesi Hamlesi: Yıllar Sonra Brüksel'le Teknik Görüşme Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 14:03
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Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos ayında açıklanan yeni yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. Ankara'nın 13 yıldır tamamlayamadığı altı kriterden biri olan kişisel verilerin korunması mevzuatında yeni bir yazım çalışması yapıldı ve süreç AB Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına geldi. Hangi tarihte masaya oturulacağı açıklanmadı; ilgili bakanlıklarla Komisyon yetkililerinin kısa sürede bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Gazete Oksijen

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Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kalan altı kriter için çalışma başlatıldığını duyurmuş, bunu 'mutfak çalışması' diye tanımlamıştı.

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kalan altı kriter için çalışma başlatıldığını duyurmuş, bunu 'mutfak çalışması' diye tanımlamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9 Ağustos'ta Türkiye'nin vize serbestisi görüşmelerinde on yılı aşkın süredir takılı kalınan altı kriter için yeni bir yaklaşım geliştirildiğini açıklamıştı. Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlıkları bir araya gelerek toplantılar yapmış, kanun metinleri bu kurulda tartışılmıştı.

Yılmaz bundan sonrasını da anlatmıştı: Kurumlar, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa kurumlarıyla istişare edecekti. Yılmaz ayrıca Avrupa tarafından da siyasi irade görmek istediklerini söylemişti.

Atılan ilk somut adım kişisel verilerin korunması mevzuatında oldu.

Atılan ilk somut adım kişisel verilerin korunması mevzuatında oldu.

Gazete Oksijen'in aktardığına göre kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat için yeni bir yazım çalışması yapıldı. Amaç, düzenlemeyi Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmek.

Yılmaz ağustostaki açıklamasında kişisel verilerin korunmasını sürecin en önemli maddelerinden biri olarak nitelemiş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çalışması için Adalet Bakanlığı'na teşekkür etmişti. Adalet Bakanı'nın bir bilim kurulu oluşturduğunu, çalışmayı kendisinin koordine ettiğini de eklemişti.

AB ise yıllardır bu kanunun Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesini istiyor.

Şimdi sıra AB Komisyonu'nda: Türkiye bazı unsurlarda esneklik isteyebilir.

Şimdi sıra AB Komisyonu'nda: Türkiye bazı unsurlarda esneklik isteyebilir.

İlgili bakanlıklardan yetkililerle AB Komisyonu temsilcilerinin kısa sürede bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşme kritere ilişkin sürecin ilk adımlarından biri olacak ve sonraki aşamaları da yönlendirecek.

Yapılan çalışmanın AB'nin beklentilerini karşılayıp karşılamayacağını değerlendirecek olan Komisyon'un görüşü, sürecin devamı açısından belirleyici. Türkiye'nin kriterin bazı unsurlarında esneklik talep etmesi ise güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Kişisel veri dışında beş kriter daha Türkiye'nin yolunu bekliyor.

Kişisel veri dışında beş kriter daha Türkiye'nin yolunu bekliyor.

Vize serbestisi için tamamlanması gereken kalan kriterler şöyle sıralanıyor: terörle mücadele mevzuatında değişiklik, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması, yolsuzlukla mücadelede GRECO önerilerinin uygulanması, tüm AB üyeleriyle adli işbirliği, Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla uygulanması ve kişisel verilere ilişkin düzenlemelerin Avrupa standartlarına uyumu.

Vize Serbestisi Diyaloğu 16 Aralık 2013'te başlatılmıştı. 72 kriterin büyük bölümü ilk yıllarda karşılandı, 2018'de bir kriter daha tamamlanınca geriye 6 madde kaldı. O günden bu yana liste değişmedi.

Kriterler tamamlansa bile Komisyon raporu, Konsey uzlaşısı ve Avrupa Parlamentosu onayı gibi aşamalar sürecin parçası.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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