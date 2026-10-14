Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Schengen Vizesi Hamlesi: Yıllar Sonra Brüksel'le Teknik Görüşme Başlıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye, Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti almak için Ağustos ayında açıklanan yeni yaklaşım kapsamında ilk somut adımını attı. Ankara'nın 13 yıldır tamamlayamadığı altı kriterden biri olan kişisel verilerin korunması mevzuatında yeni bir yazım çalışması yapıldı ve süreç AB Komisyonu'yla teknik görüşme aşamasına geldi. Hangi tarihte masaya oturulacağı açıklanmadı; ilgili bakanlıklarla Komisyon yetkililerinin kısa sürede bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Gazete Oksijen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kalan altı kriter için çalışma başlatıldığını duyurmuş, bunu 'mutfak çalışması' diye tanımlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atılan ilk somut adım kişisel verilerin korunması mevzuatında oldu.
Şimdi sıra AB Komisyonu'nda: Türkiye bazı unsurlarda esneklik isteyebilir.
Kişisel veri dışında beş kriter daha Türkiye'nin yolunu bekliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın