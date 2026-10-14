Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Schengen Vizesi Hamlesi: Yıllar Sonra Brüksel'le Teknik Görüşme Başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9 Ağustos'ta Türkiye'nin vize serbestisi görüşmelerinde on yılı aşkın süredir takılı kalınan altı kriter için yeni bir yaklaşım geliştirildiğini açıklamıştı. Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlıkları bir araya gelerek toplantılar yapmış, kanun metinleri bu kurulda tartışılmıştı.

Yılmaz bundan sonrasını da anlatmıştı: Kurumlar, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa kurumlarıyla istişare edecekti. Yılmaz ayrıca Avrupa tarafından da siyasi irade görmek istediklerini söylemişti.