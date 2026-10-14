Dünyanın En Büyük Stok Fotoğraf Şirketlerinden Getty Images İflas Ediyor: Koch Desteğiyle Özelleşecek
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Dünyanın en büyük stok fotoğraf şirketlerinden Getty Images, 12 Ekim'de duyurduğu yeniden yapılandırma anlaşmasıyla önceden hazırlanmış bir iflas koruması başvurusuna gidiyor. Getty ailesi ve Koch Equity Development bağlantılı kuruluşlar 533 milyon dolara kadar yeni sermaye koyacak, anlaşma tamamlandığında borsadaki hissedarlar tasfiye edilirken şirketin yüzde 100'üne bu iki taraf sahip olacak.
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Getty ailesi ve Koch Equity Development 533 milyon dolara kadar yeni sermaye koyuyor.
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Tahvil sahiplerinin yüzde 83,5'i 270 milyon dolarlık borcun silinmesine razı oldu.
Her şey Shutterstock ile 3,7 milyar dolarlık birleşmenin çökmesiyle başladı.
Üstelik yapay zekâ, stok fotoğraf pazarının temelini sarsıyor.
Şirket ise çalışanlar, ortaklar ve içerik üreticileri için hayatın normal akacağını söylüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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