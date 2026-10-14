Dünyanın En Büyük Stok Fotoğraf Şirketlerinden Getty Images İflas Ediyor: Koch Desteğiyle Özelleşecek

Anlaşmanın merkezinde Getty ailesi bağlantılı kuruluşlarla Koch Equity Development (KED) var. İki taraf 533 milyon dolara kadar yeni özkaynak taahhüt etti; KED ayrıca süreci finanse etmek için 143 milyon dolara kadar kaynak sağlayacak. Plan tamamlandığında Getty Images özel şirket olacak ve yeniden yapılandırılan şirketin yüzde 100'ü bu yatırımcılara geçecek.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Mark Getty, 'Getty Images, premium görsel içerikte rakipsiz lider olarak dünya genelinde eşsiz bir güvene sahip' dedi. KED'in kıdemli yönetici ortağı Mike Harris ise yatırımın şirkete 'sağlam bir finansal zemin ve daha fazla esneklik' kazandıracağını belirtti. Koch şirketlerinin yıllık gelirinin 125 milyar doları aştığı, KED'in ise 2012'den bu yana 40 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı kaydedildi.