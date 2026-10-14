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Dünyanın En Büyük Stok Fotoğraf Şirketlerinden Getty Images İflas Ediyor: Koch Desteğiyle Özelleşecek

Dünyanın En Büyük Stok Fotoğraf Şirketlerinden Getty Images İflas Ediyor: Koch Desteğiyle Özelleşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 12:04
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Dünyanın en büyük stok fotoğraf şirketlerinden Getty Images, 12 Ekim'de duyurduğu yeniden yapılandırma anlaşmasıyla önceden hazırlanmış bir iflas koruması başvurusuna gidiyor. Getty ailesi ve Koch Equity Development bağlantılı kuruluşlar 533 milyon dolara kadar yeni sermaye koyacak, anlaşma tamamlandığında borsadaki hissedarlar tasfiye edilirken şirketin yüzde 100'üne bu iki taraf sahip olacak.

Kaynak: Reuters

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Getty ailesi ve Koch Equity Development 533 milyon dolara kadar yeni sermaye koyuyor.

Getty ailesi ve Koch Equity Development 533 milyon dolara kadar yeni sermaye koyuyor.

Anlaşmanın merkezinde Getty ailesi bağlantılı kuruluşlarla Koch Equity Development (KED) var. İki taraf 533 milyon dolara kadar yeni özkaynak taahhüt etti; KED ayrıca süreci finanse etmek için 143 milyon dolara kadar kaynak sağlayacak. Plan tamamlandığında Getty Images özel şirket olacak ve yeniden yapılandırılan şirketin yüzde 100'ü bu yatırımcılara geçecek.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Mark Getty, 'Getty Images, premium görsel içerikte rakipsiz lider olarak dünya genelinde eşsiz bir güvene sahip' dedi. KED'in kıdemli yönetici ortağı Mike Harris ise yatırımın şirkete 'sağlam bir finansal zemin ve daha fazla esneklik' kazandıracağını belirtti. Koch şirketlerinin yıllık gelirinin 125 milyar doları aştığı, KED'in ise 2012'den bu yana 40 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı kaydedildi.

Tahvil sahiplerinin yüzde 83,5'i 270 milyon dolarlık borcun silinmesine razı oldu.

Tahvil sahiplerinin yüzde 83,5'i 270 milyon dolarlık borcun silinmesine razı oldu.

Güvenceli olmayan tahvillerin yüzde 83,5'ini elinde tutanlar, 270 milyon dolarlık kıdemsiz senet borcunun silinmesini kabul etti. Güvenceli tahvil ve vadeli kredi sahiplerinin yaklaşık yüzde 89'u ile döner kredi kullandıran bankaların tamamı da faizleri düşürmeyi ve vadeleri uzatmayı onayladı.

Bu anlaşmanın bedelini ise borsadaki küçük yatırımcılar ödeyecek: mevcut hisse senetleri iptal edilecek ve eski hissedarlara bir ödeme yapılması öngörülmüyor. New York Borsası'nda GETY koduyla işlem gören şirketin borsadan çıkarılma süreci de 13 Ekim itibarıyla başladı.

Önümüzdeki günlerde şirket, yeniden yapılanma planı için alacaklıların onayını toplayacak. Chapter 11 başvurusu ise 'önümüzdeki haftalarda' yapılacak ve yalnızca bazı ABD'li iştirakleri kapsayacak. Sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Her şey Shutterstock ile 3,7 milyar dolarlık birleşmenin çökmesiyle başladı.

Her şey Shutterstock ile 3,7 milyar dolarlık birleşmenin çökmesiyle başladı.

Getty, rakibi Shutterstock ile 3,7 milyar dolarlık birleşme planı yapmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın nisanda onay verdiği anlaşma, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) 15 Mayıs tarihli nihai raporuyla tıkandı: Kurum, birleşmenin ancak Shutterstock'ın bütün editoryal işinin onaylı alıcılara satılmasıyla yürüyebileceğini bildirmişti.

Getty yönetim kurulu 30 Haziran'da oybirliğiyle bu satış sürecinden vazgeçti, 7 Temmuz'da da Shutterstock'a resmî fesih bildirimi gönderdi. Şirketin yalnızca bu girişimle ilgili 2026'nın ilk altı ayında 9,2 milyon dolar hukuk, muhasebe ve diğer masraf yazdığı, bazı kaynaklarda toplam maliyetin 100 milyon doları aştığı aktarılıyor. Haberin ardından Shutterstock hisseleri işlem sonrası piyasada yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.

Üstelik yapay zekâ, stok fotoğraf pazarının temelini sarsıyor.

Üstelik yapay zekâ, stok fotoğraf pazarının temelini sarsıyor.

1995'te Mark Getty ve Jonathan Klein tarafından kurulan şirket, internet üzerinden görsel lisanslayan ilk firma olarak biliniyor ve arşivinde 477 milyondan fazla içerik barındırıyor. 2022'de SPAC yoluyla borsaya açılan Getty'de abone sayısının, üretken yapay zekânın yükselişi ve ajans talebindeki düşüşle birlikte gerilediği belirtiliyor.

Şirket yapay zekâ cephesinde de mahkemede. Getty, 2023'te İngiliz geliştirici Stability AI'ı Stable Diffusion sistemini milyonlarca görselini izinsiz kullanarak eğitmekle suçlamıştı. İngiltere ve Galler Yüksek Mahkemesi kasımda davanın önemli kısımlarını reddetti; Getty yargılama sırasında eğitim kaynaklı ana telif iddiasından vazgeçmişti.

Şirket ise çalışanlar, ortaklar ve içerik üreticileri için hayatın normal akacağını söylüyor.

Şirket ise çalışanlar, ortaklar ve içerik üreticileri için hayatın normal akacağını söylüyor.

Şirket, operasyonların, çalışanların, katkıda bulunan fotoğrafçıların, ortakların ve müşterilerin süreçten etkilenmeyeceğini açıkladı. Tedarikçilere de olağan akış içinde ödeme yapılmaya devam edilecek. Getty'nin 600 binden fazla içerik üreticisine, 360'ı aşkın içerik ortağına hizmet verdiği ve yılda 160 binden fazla etkinliği görüntülediği belirtiliyor.

CEO Craig Peters, yeni yatırımcıların taahhüdünün ve güçlenen bilançonun şirketin yatırımlarını hızlandırmasını sağlayacağını söyledi. Kesin sonuç ise hâlâ alacaklı onaylarına ve iflas mahkemesinin kararına bağlı; şirketin SEC'e verdiği bildirimde de bu riskler ayrıca sıralanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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