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ABD'nin En Büyük Üç Yayınevi Kitap Tanıtımından Kapak Tasarımına Yapay Zeka Kullanıyor

ABD'nin En Büyük Üç Yayınevi Kitap Tanıtımından Kapak Tasarımına Yapay Zeka Kullanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 20:11
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WIRED'ın 25'ten fazla sektör çalışanıyla yaptığı görüşmelere göre HarperCollins, Simon & Schuster ve Hachette kitap tanıtımlarından kapak tasarımlarına, edebiyat ajanslarına gönderilen e-postalardan pazarlama materyallerine kadar birden fazla alanda yapay zeka kullanıyor. Çalışanlara göre yöneticiler ChatGPT ve Claude gibi büyük dil modellerinin kullanımını çalışanların ve yazarların bilgisi ya da onayı olmadan teşvik ediyor. Üç yayınevi halka karşı yapay zekaya mesafeli görünürken iç süreçlerde bu teknolojiyi giderek daha fazla kullanıyor.

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HarperCollins Claude için lisans aldı.

HarperCollins Claude için lisans aldı.

HarperCollins, Anthropic'in Claude aracı için lisans aldıktan sonra çalışanlarını yeni kullanım alanları belirlemek için toplantılara yönlendirdi. Bir toplantıda yapay zekaya yönelik hukuki, etik ve çevresel itirazlar 'iş yapmanın maliyeti' olarak nitelendirildi. Şirket, WIRED'ın yorum talebine yanıt vermedi. HarperCollins'in üst düzey yöneticileri yapay zekanın çevrilmiş ve sesli kitap sayısını artırabileceğini savunmuştu. Çalışanlar ise uluslararası kitap fuarlarında yapay zeka kullanıldığı belirtilen çeviri dosyalarıyla karşılaştıklarını aktardı.

Tanıtım metinleri yapay zekayla yazılıyor.

Tanıtım metinleri yapay zekayla yazılıyor.

Yapay zekanın en yaygın kullanıldığı alanlardan biri tanıtım metinleri. Arka kapaklar, Amazon ve Goodreads sayfaları, kitapçılara giden tanıtımlar ile gazeteci ve eleştirmenlere yönelik iletişim bu kapsamda yapay zekayla hazırlanıyor. Bazı edebiyat ajansları, farklı editörlerden gelen e-postalarda benzer yapay zeka kalıpları gördüklerini ve ret mektuplarının da yapay zekayla yazılmış olabileceğinden şüphelendiklerini belirtiyor. Hachette, yapay zekayı operasyonel kullanımı ve kitapların daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olması koşuluyla destekliyor, yazarlar ve iş ortaklarıyla iletişim gibi yaratıcı kullanımları ise desteklemiyor. Simon & Schuster'ın küresel pazarlama ve iletişim yöneticisi Wibke Grütjen, çalışanların sınırlı sayıda kurumsal yapay zeka aracına eriştiğini ve kullanımın zorunlu olmadığını söyledi.

Simon & Schuster'da çalışanlar Skan AI'a karşı çıktı.

Simon & Schuster'da çalışanlar Skan AI'a karşı çıktı.

Simon & Schuster'da yatırımcı KKR'nin teşvikiyle iş süreçlerini analiz edip maliyetleri düşürmeyi ve otomasyonu artırmayı amaçlayan Skan AI'ın denenmesine çalışanlar karşı çıktı. Çalışanlar, üst yönetici Greg Greeley'ye açık bir mektup göndererek bu tür araçların iş akışlarına dahil edilmemesini istedi. Greeley'nin 6 Ekim'de çalışanlara gönderdiği nota göre şirket Skan AI'ın Blueprint ürününü değerlendirdi ancak bu tür bir aracı kullanma kararı almadı. WIRED'a göre notun en azından bir bölümü bir yapay zeka tespit aracı tarafından yapay zeka ürünü olarak işaretlendi. Çalışanlar ayrıca ekipler küçültüldükten sonra kalan personele daha fazla iş yüklendiğini ve yapay zekanın bu baskı altında bir kestirme yol olarak sunulduğunu anlatıyor.

Edebiyat ajansları el yazmaları için endişeli.

Edebiyat ajansları el yazmaları için endişeli.

Edebiyat ajanslarının temel kaygısı, yayımlanmamış el yazmalarının yapay zeka araçlarına yüklenmesi. Bu durum gizlilik ve telif hakkı açısından soru işaretleri yaratıyor, bazı ajanslar eserlerin dil modellerine yüklenmesini engelleyen sözleşme hükümleri ekliyor. HarperCollins'in hukuk ekibi, editörleri tam bir el yazmasını açık sistemli bir yapay zeka aracına yüklememeleri konusunda uyardı. Yapay zeka şüphesiyle yayımı iptal edilen kitaplar da gündemde ve çalışanlar bunların bilinenin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu savunuyor. Sektör temsilcilerinin ortak talebi, yayınevlerinin yapay zekayı nerede ve hangi amaçla kullandığını açıkça belirtmesi. Edebiyat ajansı temsilcisi Emma Dries, araçlar tamamen yasaklanmasa bile kullanım konusunda daha fazla iletişim kurulması gerektiğini savunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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