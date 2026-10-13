ABD'nin En Büyük Üç Yayınevi Kitap Tanıtımından Kapak Tasarımına Yapay Zeka Kullanıyor

Simon & Schuster'da yatırımcı KKR'nin teşvikiyle iş süreçlerini analiz edip maliyetleri düşürmeyi ve otomasyonu artırmayı amaçlayan Skan AI'ın denenmesine çalışanlar karşı çıktı. Çalışanlar, üst yönetici Greg Greeley'ye açık bir mektup göndererek bu tür araçların iş akışlarına dahil edilmemesini istedi. Greeley'nin 6 Ekim'de çalışanlara gönderdiği nota göre şirket Skan AI'ın Blueprint ürününü değerlendirdi ancak bu tür bir aracı kullanma kararı almadı. WIRED'a göre notun en azından bir bölümü bir yapay zeka tespit aracı tarafından yapay zeka ürünü olarak işaretlendi. Çalışanlar ayrıca ekipler küçültüldükten sonra kalan personele daha fazla iş yüklendiğini ve yapay zekanın bu baskı altında bir kestirme yol olarak sunulduğunu anlatıyor.