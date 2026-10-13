ABD'nin En Büyük Üç Yayınevi Kitap Tanıtımından Kapak Tasarımına Yapay Zeka Kullanıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
WIRED'ın 25'ten fazla sektör çalışanıyla yaptığı görüşmelere göre HarperCollins, Simon & Schuster ve Hachette kitap tanıtımlarından kapak tasarımlarına, edebiyat ajanslarına gönderilen e-postalardan pazarlama materyallerine kadar birden fazla alanda yapay zeka kullanıyor. Çalışanlara göre yöneticiler ChatGPT ve Claude gibi büyük dil modellerinin kullanımını çalışanların ve yazarların bilgisi ya da onayı olmadan teşvik ediyor. Üç yayınevi halka karşı yapay zekaya mesafeli görünürken iç süreçlerde bu teknolojiyi giderek daha fazla kullanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HarperCollins Claude için lisans aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanıtım metinleri yapay zekayla yazılıyor.
Simon & Schuster'da çalışanlar Skan AI'a karşı çıktı.
Edebiyat ajansları el yazmaları için endişeli.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın