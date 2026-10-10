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Yapay Zeka Sonrasında Beyaz Yaka İstihdamı Yüzde 32 Azaldı

Yapay Zeka Sonrasında Beyaz Yaka İstihdamı Yüzde 32 Azaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 21:38
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Türkiye'de beyaz yaka istihdamının yaklaşık yüzde 32 azaldığı söylendi. Bloomberg HT'de Üst Düzey programına konuk olan Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert, düşüşün arkasında hem ekonomik koşulların hem de yapay zekanın olduğunu anlattı. Hangi sektörlerin nefes aldığı ve hangilerinin en çok zorlandığı ise dikkat çekici. Cömert'in 2027 için söyledikleri de pek umut verici görünmüyor.

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Yapay zeka işe alımın ilk eşiğinde.

Yapay zeka işe alımın ilk eşiğinde.

Cömert'in aktardığına göre iş dünyasında yapay zeka kullanımı yüzde 24'ten yüzde 41'e çıktı ve yıl sonunda yüzde 60'a ulaşması bekleniyor. İş arayanların yüzde 74'ü de yapay zekadan yararlanıyor. İşverenler ise adayları ön elemeden geçirmek ve özellikle başlangıç seviyesinde ilk görüşmeleri yapmak için yapay zekayı kullanıyor. Çalışanların önceliği ise maaş. Bu talep küresel ölçekte yüzde 51 iken Türkiye'de yüzde 61'e çıkıyor. Bazı çalışanlar ise daha yüksek maaşlı işleri iş yaşamı dengesi için bırakabiliyor.

Savunma ve siber güvenlikte talep artıyor.

Savunma ve siber güvenlikte talep artıyor.

Danışmanlıkta talep düşerken savunma sanayii, veri analitiği ve siber güvenlik alanları büyüdü. Bankacılık dayanıklılığını koruyor. En çok zorlanan kesim ise ihracatçılar, özellikle otomotiv ve yan sanayi ile tekstil. Üst düzey işe alımlarda savunma, enerji ve sağlık öne çıkıyor. Enflasyonla doların birlikte yükselmemesi maliyet kontrolünü zorlaştırdı ve büyümeyi sınırladı. Avrupa'da Fransa ve Almanya da zorlanıyor. Savaş nedeniyle Dubai'deki Türklerin geri dönmek istediği ve başvuruların arttığı da aktarıldı. 2027 için Cömert şu ifadeyi kullandı:\n\n'Biz 2027'nin de bu seneyle benzer geçeceğini düşünüyoruz.'\n\nİkinci yarıda toparlanma bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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