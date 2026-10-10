Yapay Zeka Sonrasında Beyaz Yaka İstihdamı Yüzde 32 Azaldı
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Türkiye'de beyaz yaka istihdamının yaklaşık yüzde 32 azaldığı söylendi. Bloomberg HT'de Üst Düzey programına konuk olan Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert, düşüşün arkasında hem ekonomik koşulların hem de yapay zekanın olduğunu anlattı. Hangi sektörlerin nefes aldığı ve hangilerinin en çok zorlandığı ise dikkat çekici. Cömert'in 2027 için söyledikleri de pek umut verici görünmüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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