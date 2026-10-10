Yapay Zeka Sonrasında Beyaz Yaka İstihdamı Yüzde 32 Azaldı

Danışmanlıkta talep düşerken savunma sanayii, veri analitiği ve siber güvenlik alanları büyüdü. Bankacılık dayanıklılığını koruyor. En çok zorlanan kesim ise ihracatçılar, özellikle otomotiv ve yan sanayi ile tekstil. Üst düzey işe alımlarda savunma, enerji ve sağlık öne çıkıyor. Enflasyonla doların birlikte yükselmemesi maliyet kontrolünü zorlaştırdı ve büyümeyi sınırladı. Avrupa'da Fransa ve Almanya da zorlanıyor. Savaş nedeniyle Dubai'deki Türklerin geri dönmek istediği ve başvuruların arttığı da aktarıldı. 2027 için Cömert şu ifadeyi kullandı:



'Biz 2027'nin de bu seneyle benzer geçeceğini düşünüyoruz.'



İkinci yarıda toparlanma bekleniyor.