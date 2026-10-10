Dev Market Zincirinin Yarım Milyarı Fonda Kaldı
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Ünlü market zinciri Mopaş Marketçilik (MOPAS), tasfiye sürecindeki bir yatırım fonuna para yatırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin yaklaşık 2,52 milyar liralık finansal varlıklarının yüzde 20,4'ü, tasfiyeye alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda bulunuyor. Mopaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Mopaş'ın yaklaşık 2,52 milyar liralık finansal varlığının yüzde 20,4'ü tasfiyeye alınan fonda kaldı.
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Mopaş, açıklama yaptı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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