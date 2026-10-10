Dev Market Zincirinin Yarım Milyarı Fonda Kaldı

KAP'a yapılan açıklamaya göre Mopaş'ın yarım milyarı fonda kaldı. Şirketin yatırım yaptığı Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu, para yatırıldığı tarihte 7 üzerinden 1 ile en düşük risk derecesinde yer alıyordu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de aldığı kararlar kapsamında Hedef Portföy'ün de aralarında bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı, aralarında bu fonun da bulunduğu fonların tasfiyesine geçildi.

Mopaş'ın açıkladığı yaklaşık 2,52 milyar liralık toplam içinde yüzde 20,4'lük pay, kabaca 500 milyon liranın üzerinde bir tutara denk geliyor.