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Dev Market Zincirinin Yarım Milyarı Fonda Kaldı

Dev Market Zincirinin Yarım Milyarı Fonda Kaldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 09:42
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Ünlü market zinciri Mopaş Marketçilik (MOPAS), tasfiye sürecindeki bir yatırım fonuna para yatırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Şirketin yaklaşık 2,52 milyar liralık finansal varlıklarının yüzde 20,4'ü, tasfiyeye alınan Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nda bulunuyor. Mopaş, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Mopaş'ın yaklaşık 2,52 milyar liralık finansal varlığının yüzde 20,4'ü tasfiyeye alınan fonda kaldı.

Mopaş'ın yaklaşık 2,52 milyar liralık finansal varlığının yüzde 20,4'ü tasfiyeye alınan fonda kaldı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre Mopaş'ın yarım milyarı fonda kaldı. Şirketin yatırım yaptığı Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu, para yatırıldığı tarihte 7 üzerinden 1 ile en düşük risk derecesinde yer alıyordu. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de aldığı kararlar kapsamında Hedef Portföy'ün de aralarında bulunduğu yedi portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı, aralarında bu fonun da bulunduğu fonların tasfiyesine geçildi.

Mopaş'ın açıkladığı yaklaşık 2,52 milyar liralık toplam içinde yüzde 20,4'lük pay, kabaca 500 milyon liranın üzerinde bir tutara denk geliyor.

Mopaş, açıklama yaptı.

Mopaş, açıklama yaptı.

Mopaş açıklamasında, özkaynaklarının, faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışının ve diğer varlıklarının güçlü olduğunu vurguladı. Buna dayanarak ticari faaliyetlerinin ve finansal yükümlülüklerinin tasfiyeden etkilenmeyeceğini belirtti. Tasfiye ve geri ödeme sürecinin resmi usullere göre ilerlediğini aktaran şirket, önemli bir gelişme olması halinde kamuoyunu yeniden bilgilendireceğini duyurdu.

SPK'nın kararı yalnızca Mopaş'ı değil, yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiriyor. Kurum, tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını 455 bin 758 olarak açıklamıştı. Tasfiye sürecini Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütüyor. Kurul, mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için her fon başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasına da karar vermişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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