Samsunspor Galatasaray Maçına Sırtında 2446 Yazan Formalarla Çıktı: Formadaki Detay Herkesi Düşündürdü
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Samsunspor, Galatasaray'a konuk olduğu Trendyol Süper Lig maçına özel formalarla çıktı. Oyuncuların sırtındaki 2446 yazısı sahada ilk bakışta anlaşılmadı, mesajın anlamı spiker tarafından kamuoyuyla paylaşılınca ülke adına kara tablo bir kez daha hatırlandı.
Samsunsporlular sırtında 2446 yazan formayla sahaya çıktı.
Mor Forma her 25 Kasım'a yakın maçta giyiliyor.
Mor Forma Avrupa'dan 100 bin euroluk hibe aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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