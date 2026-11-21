Galatasaray maçında Samsunsporlu oyuncular, sırtlarında 2446 yazan formalarla mücadele etti. Karadeniz ekibi bu hamleyle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladı ve bu adım geniş kesimlerden takdir topladı.

2446 sayısı, Samsunspor'un Mor Forma Projesi'ni başlattığı 8 Mart 2021'den bu yana cinayete kurban giden 2 bin 446 kadını temsil ediyor.