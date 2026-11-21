Golün ardından elleriyle başını tutarak yere çöken Moura, yüzünü formasıyla örttü ve gözyaşlarına hâkim olamadı. Hem takım arkadaşları hem de Paredesli futbolcular Portekizli savunmacıyı teselli etti. Oyundan çıkmak istediğini işaret eden Moura, 70. dakikada kenara alındı. Pozisyonun görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar bu anı yapay zekayla üretilmiş görüntülere benzetti.

Teknik direktör Francesco Farioli, maçın ardından Moura'ya sahip çıktı ve şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz onun yanındayız. Biz bir aileyiz ve zor anlarda birlik olmalıyız.”