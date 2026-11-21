Portekiz Kupası'nda Porto'lu Francisco Moura Kendi Kalesine Attığı Golden Sonra Yıkıldı
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Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda üçüncü lig temsilcisi Paredes ile karşılaşan Porto'da bir pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Çevresinde rakip oyuncu bulunmayan savunmacı Francisco Moura, topu kendi kalesine gönderdi. Golden sonra yaşananlar ve teknik direktör Francesco Farioli'nin sözleri ise maçın en çok konuşulan kısmı oldu.
Golü görenler gözlerine inanamadı.
Moura gözyaşlarını tutamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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