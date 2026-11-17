The Athletic'in haberine dayanan aktarımlara göre Manchester City, Erling Haaland'ın sezon sonunda kulüpten ayrılabileceğini düşünüyor ve yönetim bu planlardan uzun süredir haberdar. Norveçli golcünün Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından kalmayı kabul ettiği, ancak mevcut projeden memnun olmadığı belirtiliyor.

Haberde ayrılığı hızlandıran etkenler arasında John Stones, Rodri ve Bernardo Silva'nın takımdan ayrılması sayılıyor. Kulüp hakkında verilebilecek olası yaptırımlar da denklemin içinde. Birkaç yıl Avrupa kupalarından men ya da Premier Lig'den düşme ihtimali gerçekleşirse Haaland'ın gitmesi kaçınılmaz hale gelebilir. PSG, Liverpool, Barcelona ve Real Madrid'in 26 yaşındaki yıldızla ilgilendiği kaydediliyor.