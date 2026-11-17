Manchester City'de Haaland Sonrası Plan: Listede Galatasaray'ın Golcüsü Osimhen de Var
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İngiliz basınında yer alan iddialara göre Erling Haaland gelecek sezon Manchester City'den ayrılmak istiyor, City de olası bir ayrılığa karşı alternatif forvetleri tarıyor. Listedeki isimlerden biri Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen. Sabah'ın aktardığına göre sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen için 120 milyon euro seviyesinde bir teklifi değerlendirmeye açık.
[Kaynak: The Athletic, TR Haberleri]
Haaland'ın sezon sonunda ayrılabileceği ve City'nin bunu bildiği öne sürüldü.
City'nin Haaland için en az 200 milyon euroluk teklife kapıyı açabileceği iddia edildi.
City'nin listesinde Osimhen, Igor Thiago ve Evanilson var.
Osimhen bu sezon 11 maçta 10 gol attı, 3 de asist yaptı.
Ancak Osimhen diz ameliyatının ardından yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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