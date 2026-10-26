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Dev Derbide Galatasaray Osimhen'in Golleriyle Sahadan 2-1 Galip Ayrıldı

Dev Derbide Galatasaray Osimhen'in Golleriyle Sahadan 2-1 Galip Ayrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 23:24
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıyı Osimhen’in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda İrfan Can Kahveci’nin röveşata golüyle umutlanan sarı-lacivertliler, beraberlik golünü bulamadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 22’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

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İlk yarıda tam manasıyla Osimhen rüzgarı vardı.

İlk yarıda tam manasıyla Osimhen rüzgarı vardı.

Galatasaray, 29. dakikada Osimhen’in golüyle öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın pasıyla ceza sahasına giren Nijeryalı golcü, sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Jakobs’un kullandığı taç atışında kaleci Ederson topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Sanchez’in şutunda Osimhen kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Galatasaray, ilk yarıda Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başka fırsatlar da yakalarken Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe ise Oğuz Aydın’ın serbest vuruşunda gole yaklaşsa da top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle umutlandı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle umutlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Batrakov'un başını çektiği hücumlarda sarı kırmızılılar üçüncü golü aradı. 

60 dakikalık bölümde Fenerbahçe pozisyon üretmekte hayli zorlandı. xG istatistiklerinde Fenerbahçe 0.08'lik bir orana sahipken İrfan Can Kahveci adeta şapkadan tavşan çıkardı ve röveşata ile skoru 2-1'e getirdi. 

Fenerbahçe eşitliği yakalayabilmek adına oyunda da dengeyi sağladı ve rakip sahada daha fazla görünür oldu. Galatasaray ise skoru koruma refleksiyle daha temkinli olan taraftı. 

Karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve Galatasaray dev derbiyi 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü. 

Galatasaray 22 puana ulaşırken, Fenerbahçe 16 puanla 5. sıraya geriledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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