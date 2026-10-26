Dev Derbide Galatasaray Osimhen'in Golleriyle Sahadan 2-1 Galip Ayrıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıyı Osimhen’in golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda İrfan Can Kahveci’nin röveşata golüyle umutlanan sarı-lacivertliler, beraberlik golünü bulamadı. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 22’ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
İlk yarıda tam manasıyla Osimhen rüzgarı vardı.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yle umutlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın