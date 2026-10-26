Dev Derbide Galatasaray Osimhen'in Golleriyle Sahadan 2-1 Galip Ayrıldı

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Batrakov'un başını çektiği hücumlarda sarı kırmızılılar üçüncü golü aradı.

60 dakikalık bölümde Fenerbahçe pozisyon üretmekte hayli zorlandı. xG istatistiklerinde Fenerbahçe 0.08'lik bir orana sahipken İrfan Can Kahveci adeta şapkadan tavşan çıkardı ve röveşata ile skoru 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe eşitliği yakalayabilmek adına oyunda da dengeyi sağladı ve rakip sahada daha fazla görünür oldu. Galatasaray ise skoru koruma refleksiyle daha temkinli olan taraftı.

Karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve Galatasaray dev derbiyi 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray 22 puana ulaşırken, Fenerbahçe 16 puanla 5. sıraya geriledi.