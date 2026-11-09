Osimhen ve Leao'nun Galatasaray'da Kaçıracağı Maçlar ve Dönüş Takvimi Belli Oldu
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Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sahalara dönüş takvimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Osimhen'in dönüşünün yaklaşık beş haftayı bulacağı, Leao'nun sağlık raporunda ise ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Sarı-kırmızı ekibin hücum hattındaki iki yıldızının Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.
Osimhen'in dönüşü yaklaşık beş hafta sürecek.
Leao'nun sakatlığı daha ciddi.
Leao için dört haftalık tedavi programı var.
Leao altı maçta takımda olmayacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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