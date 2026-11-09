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Osimhen ve Leao'nun Galatasaray'da Kaçıracağı Maçlar ve Dönüş Takvimi Belli Oldu

Osimhen ve Leao'nun Galatasaray'da Kaçıracağı Maçlar ve Dönüş Takvimi Belli Oldu

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 18:50
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Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sahalara dönüş takvimiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Osimhen'in dönüşünün yaklaşık beş haftayı bulacağı, Leao'nun sağlık raporunda ise ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi. Sarı-kırmızı ekibin hücum hattındaki iki yıldızının Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor.

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Osimhen'in dönüşü yaklaşık beş hafta sürecek.

Osimhen'in dönüşü yaklaşık beş hafta sürecek.

Victor Osimhen'in sahalara dönmesi yaklaşık beş haftayı bulacak. Nijeryalı golcünün bu süreçte Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray'da Osimhen'in tedavi sürecinin ardından fiziksel durumuna göre sahalara dönüşünün planlanacağı belirtildi.

Leao'nun sakatlığı daha ciddi.

Leao'nun sakatlığı daha ciddi.

Rafael Leao cephesinde daha uzun bir iyileşme süreci öngörülüyor. Portekizli yıldızın sağlık raporunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. Galatasaray'da iki futbolcunun da bir süre daha forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Leao için dört haftalık tedavi programı var.

Leao için dört haftalık tedavi programı var.

Galatasaray sağlık kurulu, Leao için dört haftalık bir tedavi programı hazırladı. Tedavinin tamamlanmasının ardından yıldız futbolcuya idman ve kuvvetlendirme çalışmaları uygulanacak. Leao'nun tedavisinin sona ermesiyle birlikte hemen maç kadrosuna dahil edilmesi planlanmıyor. Portekizli futbolcunun fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için özel bir çalışma programından geçeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun toplamda 5-6 haftalık sürecin ardından yeniden sahalara dönmesi hedefleniyor.

Leao altı maçta takımda olmayacak.

Leao altı maçta takımda olmayacak.

Rafael Leao'nun belirlenen iyileşme takvimi nedeniyle Galatasaray'ın önündeki altı karşılaşmada forma giyememesi bekleniyor. Portekizli yıldızın Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Rizespor, AEK Atina ve Eyüpspor mücadelelerinde takımını yalnız bırakabileceği ifade edildi. İki futbolcunun da kesin dönüş tarihleri ise tedavi sürecindeki gelişmelere ve saha çalışmalarındaki performanslarına bağlı olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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