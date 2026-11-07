Osimhen Ameliyat Oldu: Galatasaray Son Durumu Açıklandı

Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasına göre sorun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan VfB Stuttgart karşılaşmasında başladı. Osimhen bu maçta sol dizinde esneme yaşadı. Ardından yapılan kontrollerde dizde serbest fragman olduğu belirlendi ve sağlık ekibi ameliyat kararı aldı.

Operasyon Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Osimhen'i artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat etti. Artroskopi, eklem içine küçük kesilerle ulaşılarak yapılan kapalı bir yöntem olarak biliniyor.