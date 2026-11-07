Osimhen Ameliyat Oldu: Galatasaray Son Durumu Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüp, Nijeryalı golcünün başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Taraftarların gözü şimdi Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğinde.
Osimhen ameliyat oldu.
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın