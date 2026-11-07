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Osimhen Ameliyat Oldu: Galatasaray Son Durumu Açıklandı

Osimhen Ameliyat Oldu: Galatasaray Son Durumu Açıklandı

galatasaray
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 15:37
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Galatasaray, Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in ameliyat edildiğini duyurdu. Kulüp, Nijeryalı golcünün başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Taraftarların gözü şimdi Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğinde.

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Osimhen ameliyat oldu.

Osimhen ameliyat oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi açıklamasına göre sorun, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan VfB Stuttgart karşılaşmasında başladı. Osimhen bu maçta sol dizinde esneme yaşadı. Ardından yapılan kontrollerde dizde serbest fragman olduğu belirlendi ve sağlık ekibi ameliyat kararı aldı.

Operasyon Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Kulüp doktoru Yener İnce, Osimhen'i artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat etti. Artroskopi, eklem içine küçük kesilerle ulaşılarak yapılan kapalı bir yöntem olarak biliniyor.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması.

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması.

Galatasaray, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini bildirdi. Kulüp, oyuncunun durumunun günlük değerlendirmelerle takip edileceğini ve tedavi sürecinin sağlık ekibinin gözetiminde devam edeceğini vurguladı.

Ameliyat nedeniyle Osimhen, bugün Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaya golcüsünden yoksun çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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