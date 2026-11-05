Afrika'da Yılın Futbolcusu Adayları Belli Oldu, Osimhen ve Salah Listeye Giremedi

Listede yer almayan bir diğer büyük isim, bu sezon Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah oldu. Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü daha önce iki kez kazanan Mısırlı yıldızın aday gösterilmemesi taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Bir kesim Salah'ın listeye girmeyi hak ettiğini savunurken bazı yorumcular, oyuncunun Liverpool'daki son sezonunda yaşadığı performans düşüşünü bu kararın gerekçesi olarak gösterdi. CAF ise Salah'ın neden listede yer almadığına dair resmi bir açıklama yapmadı.