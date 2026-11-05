Afrika'da Yılın Futbolcusu Adayları Belli Oldu, Osimhen ve Salah Listeye Giremedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 Ödülleri'nin erkekler kategorisindeki adaylarını açıkladı. Yılın Futbolcusu ödülü için belirlenen 10 kişilik listede Süper Lig'de forma giyen iki yıldızın adının geçmemesi futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Türkiye'den yalnızca bir oyuncu, farklı bir kategoride aday gösterildi.
Osimhen listede yer almadı.
İki kez kazanan Salah da yok.
Son kazanan Hakimi yine aday.
Süper Lig'den tek aday Rizespor'dan.
Regragui yılın teknik direktörü adayı.
Kazanan 7 Aralık'ta Lagos'ta açıklanacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın