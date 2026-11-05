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Afrika'da Yılın Futbolcusu Adayları Belli Oldu, Osimhen ve Salah Listeye Giremedi

Afrika'da Yılın Futbolcusu Adayları Belli Oldu, Osimhen ve Salah Listeye Giremedi

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 18:39
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2026 Ödülleri'nin erkekler kategorisindeki adaylarını açıkladı. Yılın Futbolcusu ödülü için belirlenen 10 kişilik listede Süper Lig'de forma giyen iki yıldızın adının geçmemesi futbol kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Türkiye'den yalnızca bir oyuncu, farklı bir kategoride aday gösterildi.

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Osimhen listede yer almadı.

Osimhen listede yer almadı.

CAF'ın 4 Kasım'da açıkladığı Yılın Futbolcusu aday listesinde Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'e yer verilmedi. Osimhen'in yanı sıra milli takım arkadaşı Ademola Lookman da listeye giremedi. Nijerya basınında, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının adaylıklarda belirleyici olduğu yorumu öne çıktı. Nitekim Yılın Futbolcusu listesindeki 10 oyuncunun tamamı, Dünya Kupası'nda oynayan ülkelerin milli takımlarında forma giyiyor. CAF ise adaylıkların 2025 Afrika Uluslar Kupası ve 2026 Dünya Kupası'ndaki performanslar dikkate alınarak belirlendiğini belirtti.

İki kez kazanan Salah da yok.

İki kez kazanan Salah da yok.

Listede yer almayan bir diğer büyük isim, bu sezon Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah oldu. Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü daha önce iki kez kazanan Mısırlı yıldızın aday gösterilmemesi taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Bir kesim Salah'ın listeye girmeyi hak ettiğini savunurken bazı yorumcular, oyuncunun Liverpool'daki son sezonunda yaşadığı performans düşüşünü bu kararın gerekçesi olarak gösterdi. CAF ise Salah'ın neden listede yer almadığına dair resmi bir açıklama yapmadı.

Son kazanan Hakimi yine aday.

Son kazanan Hakimi yine aday.

Ödülün son sahibi Achraf Hakimi bu yıl da listede. Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligi, Fransa Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan Faslı sağ bek, Real Madrid'den Brahim Diaz ve Bayern Münih'ten Ismael Saibari ile birlikte Fas'ı temsil ediyor. Senegal'den Al-Nassr forması giyen Sadio Mane, Crystal Palace'tan Ismaila Sarr ve Villarreal'den Pape Gueye listede yer aldı. Manchester City'den Ganalı Antoine Semenyo, Manchester United'dan Fildişili Amad Diallo, Newcastle United'dan Kongolu Yoane Wissa ve Mamelodi Sundowns'tan Güney Afrikalı Teboho Mokoena da 10 kişilik listeyi tamamladı.

Süper Lig'den tek aday Rizespor'dan.

Süper Lig'den tek aday Rizespor'dan.

Süper Lig'den adaylar arasına giren tek isim, Çaykur Rizespor'un Fildişili kalecisi Yahia Fofana oldu. 2025 yazında Fransa'nın Angers kulübünden Rizespor'a transfer olan file bekçisi, Yılın Kalecisi kategorisinde aday gösterildi. Fofana bu kategoride Al Hilal'den Yassine Bounou, Al Ahli'den Edouard Mendy, Mamelodi Sundowns'tan Ronwen Williams, Al Ahly'den Mostafa Shobeir ve Le Havre'dan Lionel Mpasi gibi isimlerle yarışacak.

Regragui yılın teknik direktörü adayı.

Regragui yılın teknik direktörü adayı.

Erkekler kategorisinde 7 dalda 10'ar aday belirlendi. Yılın Teknik Direktörü adayları arasında Fas Milli Takımı'nın hocası Walid Regragui, Senegal'in Pape Thiaw'u ve Mısır'ın Hossam Hassan'ı bulunuyor. Yılın Genç Oyuncusu kategorisinde ise Manchester City'den Ayoub Bouaddi, Real Madrid'den Yan Diomande, Barcelona'dan Hamza Abdelkarim ve Bayer Leverkusen'den Ibrahim Maza ile Christian Kofane aday gösterildi. Yılın Milli Takımı listesinde Fas, Mısır, Senegal ve Fildişi Sahili'nin de aralarında bulunduğu 10 ülke yer alırken Yılın Kulübü kategorisinde Mamelodi Sundowns, Zamalek ve Esperance gibi ekipler öne çıktı.

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Kazanan 7 Aralık'ta Lagos'ta açıklanacak.

Kazanan 7 Aralık'ta Lagos'ta açıklanacak.

CAF, kasım ayının sonunda her kategorideki listeyi 3 finaliste indirecek. Kazananlar 7 Aralık Pazartesi günü Nijerya'nın Lagos kentindeki Wole Soyinka Kültür ve Yaratıcı Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek törenle açıklanacak. Kadınlar kategorisindeki adaylar ise erkeklerden bir gün önce, 3 Kasım'da duyurulmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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