article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Brezilya'da U20 Maçında Dünya Rekoru: 51 Kırmızı Kart Çıkan Kavga Maçı Yarıda Bıraktırdı

Brezilya'da U20 Maçında Dünya Rekoru: 51 Kırmızı Kart Çıkan Kavga Maçı Yarıda Bıraktırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 21:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brezilya'da Minas Gerais U20 Şampiyonası İkinci Lig yarı finalinde Uberlândia ile Mamoré arasındaki maç, 51 kırmızı kartla futbol tarihinin rekorunu kırdı. Mamoré'nin 3-1'e geldiği dakikalarda patlayan genel kavga yüzünden hakem Fernando Patrick maçı yarıda bıraktı. Sandalyeler ve sedyeler havada uçuştu.

[Kaynak: O Tempo, GE]

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mamoré'nin üçüncü golünün ardından yapılan kutlama kavgayı tetikledi.

Parque do Sabiá'daki maçın 54. dakikasında Davi Fernandes Bittencourt, Mamoré'nin üçüncü golünü attı ve Uberlândia yedek kulübesine provokatif hareketler yaptı. Uberlândia'nın kaleci antrenörü Paulo Sérgio Dias dos Santos sahaya koşup bir Mamoré oyuncusunu itti, ardından yumruklar ve tekmeler konuşmaya başladı.

Kavgaya iki takımın oyuncuları, teknik ekipleri ve yöneticilerinin yanı sıra altı top toplayıcı da karıştı. Hakem raporuna göre karışıklık yüzünden bazı kırmızı kartlar sahada gösterilemedi, kartlar rapora işlendi. Kırmızı kart görenlerin 43'ü oyuncu, 8'i teknik heyet üyesi.

Yöneticiler sahaya girip hakemi tehdit etti, maç 40 dakika durdu.

Yöneticiler sahaya girip hakemi tehdit etti, maç 40 dakika durdu.

Hakem Fernando Patrick'in raporuna göre kavga öncesinde Uberlândia'dan Luike Bispo dos Santos, rakibe pervasızca vurduğu için kırmızı kart görmüştü. Kararın ardından kulübün futbol müdürü Willer Francisco Silva, genç takım müdürü André Luiz Nascimento ve koordinatör Junior Caetano sahaya girip hakemi sıkıştırdı. Maç, yöneticiler sahadan çıkarılıp güvenlik ekibi devam şartlarını onaylayana kadar yaklaşık 40 dakika durdu.

Rapora göre Willer maçtan sonra hakemi stadyum dışında bekleyeceğini söyledi, kulübün sahibi Fábio Mineiro ise hakemin çalışmasını engelleyeceğini belirtti. Yöneticilerden birinin 'Bugün buradan çıkamayacaksınız' dediği de kayıtlara geçti. Hakemin ihbarı üzerine polis kaydı açıldı, 17. Tabur Askeri Polisi olay yerine çağrıldı.

Soyunma odasında 14 kapı kırıldı, 2011'den kalan rekor tarihe karıştı.

Soyunma odasında 14 kapı kırıldı, 2011'den kalan rekor tarihe karıştı.

Polis kaydına göre stadyumda yaklaşık 14 kapı kırıldı. Lavabolar, musluklar, klozetler, duşlar, dolaplar, ahşap banklar, elektrik tesisatı ve iki hidromasaj küveti de zarar gördü. Hakem raporunda Mamoré soyunma odasının tahrip edildiği de belirtildi.

Bir maçtaki kırmızı kart rekoru bugüne kadar 36 kartla, 2011'de Arjantin Primera D'de Club Atlético Claypole ile Victoriano Arenas arasındaki karşılaşmaya aitti. Yarı finalin rövanşı 8 Kasım'da Patos de Minas'ta oynanacak, iki takımın kadroyu tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu. Maça ait görüntüler ise şöyle:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın