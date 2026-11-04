Brezilya'da U20 Maçında Dünya Rekoru: 51 Kırmızı Kart Çıkan Kavga Maçı Yarıda Bıraktırdı
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Brezilya'da Minas Gerais U20 Şampiyonası İkinci Lig yarı finalinde Uberlândia ile Mamoré arasındaki maç, 51 kırmızı kartla futbol tarihinin rekorunu kırdı. Mamoré'nin 3-1'e geldiği dakikalarda patlayan genel kavga yüzünden hakem Fernando Patrick maçı yarıda bıraktı. Sandalyeler ve sedyeler havada uçuştu.
[Kaynak: O Tempo, GE]
Mamoré'nin üçüncü golünün ardından yapılan kutlama kavgayı tetikledi.
Yöneticiler sahaya girip hakemi tehdit etti, maç 40 dakika durdu.
Soyunma odasında 14 kapı kırıldı, 2011'den kalan rekor tarihe karıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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