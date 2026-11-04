Brezilya'da U20 Maçında Dünya Rekoru: 51 Kırmızı Kart Çıkan Kavga Maçı Yarıda Bıraktırdı

Polis kaydına göre stadyumda yaklaşık 14 kapı kırıldı. Lavabolar, musluklar, klozetler, duşlar, dolaplar, ahşap banklar, elektrik tesisatı ve iki hidromasaj küveti de zarar gördü. Hakem raporunda Mamoré soyunma odasının tahrip edildiği de belirtildi.

Bir maçtaki kırmızı kart rekoru bugüne kadar 36 kartla, 2011'de Arjantin Primera D'de Club Atlético Claypole ile Victoriano Arenas arasındaki karşılaşmaya aitti. Yarı finalin rövanşı 8 Kasım'da Patos de Minas'ta oynanacak, iki takımın kadroyu tamamlayıp tamamlayamayacağı merak konusu. Maça ait görüntüler ise şöyle: