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Derbi Sonrası Yaşanan Kavgayla İlgili Bir Açıklama da Beşiktaş'tan Geldi

Derbi Sonrası Yaşanan Kavgayla İlgili Bir Açıklama da Beşiktaş'tan Geldi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 17:56
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Beşiktaş, resmi X hesabından 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla uzun bir açıklama yayımladı. Kulüp, 5 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Dusan Vlahovic'in dosyasını, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitişinde yaşanan kavgayla birlikte ele aldı. Açıklamada yayıncı kuruluşun yayın tercihlerine ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sürecine dair sorular yer alıyor. Beşiktaş dün Başakşehir'i evinde 2-0 yenmişti. Galatasaray ise RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galip ayrıldı.

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Beşiktaş'ın "Kamuoyuna Duyuru" açıklaması şöyle:

Beşiktaş'ın "Kamuoyuna Duyuru" açıklaması şöyle:

Kamuoyuna Duyuru

Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız.

Beşiktaş JK

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte kavga çıktı, polis sahaya girdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte kavga çıktı, polis sahaya girdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbiyi Galatasaray, Victor Osimhen'in iki golüyle 2-1 kazandı. Bitiş düdüğünün ardından Roland Sallai ile Kerem Aktürkoğlu arasındaki tartışmaya diğer futbolcular da katıldı ve iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Polis ekipleri sahaya girdi, yaklaşık 3-4 dakika süren arbede müdahaleyle sona erdi.

Hakem Atilla Karaoğlan, Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown'a kırmızı, Sallai ile Aktürkoğlu'na sarı kart gösterdi. Fenerbahçe resmi hesaplarından yaptığı açıklamada futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları kınadı, olayların 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilmemesini ve sorumluların cezasız kalmamasını istedi.

Disiplin tarafında Temsilciler Kurulu raporunu hazırlayıp Hukuk Kurulu'na gönderdi. Sevklerin bugün PFDK'ya yapılması bekleniyor; Bardakcı ve Brown'ın sevki kesin görülürken, Aktürkoğlu ile Sallai için yayıncı kuruluş görüntüleri incelenecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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