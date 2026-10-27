Derbi Sonrası Yaşanan Kavgayla İlgili Bir Açıklama da Beşiktaş'tan Geldi
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Beşiktaş, resmi X hesabından 'Kamuoyuna Duyuru' başlığıyla uzun bir açıklama yayımladı. Kulüp, 5 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Dusan Vlahovic'in dosyasını, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitişinde yaşanan kavgayla birlikte ele aldı. Açıklamada yayıncı kuruluşun yayın tercihlerine ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin sürecine dair sorular yer alıyor. Beşiktaş dün Başakşehir'i evinde 2-0 yenmişti. Galatasaray ise RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın "Kamuoyuna Duyuru" açıklaması şöyle:
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte kavga çıktı, polis sahaya girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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