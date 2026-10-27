Fenerbahçe'den Olaylı Derbi Sonrası Yaşananlarla İlgili Resmi Açıklama

Pazartesi akşamı oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazandı. Victor Osimhen 29. ve 44. dakikalarda attığı gollerle ev sahibini öne geçirdi, Fenerbahçe'nin tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Hakem Atilla Karaoğlan maçı bitiren düdüğü çaldığında Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede iki takımın diğer futbolcularına da yayıldı. Aynı sırada Archie Brown ile Abdülkerim Bardakçı birbirine girdi, iki futbolcu yere düştü. Polis ve güvenlik görevlileri sahaya girip oyuncuları ayırdı, futbolcular soyunma odasına polis eşliğinde gitti.

Hakem Bardakçı ile Brown'a kırmızı, Aktürkoğlu ile Sallai'ye sarı kart gösterdi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Brown, boynundaki izleri göstererek Guendouzi'nin saçının çekildiğini gördüğünü ve onu savunmak için araya girdiğini söyledi. Bardakçı ise videoya bakıldığında kimin önce saldırdığının görüleceğini belirtti. Olaya karışan isimlerin hangi cezaları alacağı PFDK'nın değerlendirmesinde netleşecek.