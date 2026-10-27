Fenerbahçe'den Olaylı Derbi Sonrası Yaşananlarla İlgili Resmi Açıklama
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi, bitiş düdüğünden sonra sahada yaşanan arbedeyle gündeme oturdu. Futbolcular birbirine girdi, polis sahaya indi, Abdülkerim Bardakçı ile Archie Brown kırmızı kart gördü. Olayların üzerinden bir gün geçmeden Fenerbahçe resmi hesabından uzun bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınarken Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ı ve Bardakçı'yı açıkça işaret etti, olaylara karışan herkesin incelenmesini ve sorumlulara disiplin yaptırımı uygulanmasını istedi. Karşılaşmaya dair PFDK sevkleri bekleniyor.
Fenerbahçe, futbolcularına yönelik saldırıları kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını istedi
Düdükle başlayan gerginlik, Brown ile Bardakçı'nın yere düştüğü kavgaya dönüştü
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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