article/comments
article/share
Haberler
Spor
Fenerbahçe'den Olaylı Derbi Sonrası Yaşananlarla İlgili Resmi Açıklama

Fenerbahçe'den Olaylı Derbi Sonrası Yaşananlarla İlgili Resmi Açıklama

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 15:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbi, bitiş düdüğünden sonra sahada yaşanan arbedeyle gündeme oturdu. Futbolcular birbirine girdi, polis sahaya indi, Abdülkerim Bardakçı ile Archie Brown kırmızı kart gördü. Olayların üzerinden bir gün geçmeden Fenerbahçe resmi hesabından uzun bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınarken Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ı ve Bardakçı'yı açıkça işaret etti, olaylara karışan herkesin incelenmesini ve sorumlulara disiplin yaptırımı uygulanmasını istedi. Karşılaşmaya dair PFDK sevkleri bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, futbolcularına yönelik saldırıları kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını istedi

Fenerbahçe, futbolcularına yönelik saldırıları kınadı ve sorumluların cezalandırılmasını istedi

Fenerbahçe'nin derbinin ertesi günü yaptığı resmi açıklama şöyle:

“Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu’na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan’ın Matteo Guendouzi’ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı’nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, “derbi gerginliği” denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır.”

Düdükle başlayan gerginlik, Brown ile Bardakçı'nın yere düştüğü kavgaya dönüştü

Düdükle başlayan gerginlik, Brown ile Bardakçı'nın yere düştüğü kavgaya dönüştü

Pazartesi akşamı oynanan derbiyi Galatasaray 2-1 kazandı. Victor Osimhen 29. ve 44. dakikalarda attığı gollerle ev sahibini öne geçirdi, Fenerbahçe'nin tek golünü 62. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Hakem Atilla Karaoğlan maçı bitiren düdüğü çaldığında Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede iki takımın diğer futbolcularına da yayıldı. Aynı sırada Archie Brown ile Abdülkerim Bardakçı birbirine girdi, iki futbolcu yere düştü. Polis ve güvenlik görevlileri sahaya girip oyuncuları ayırdı, futbolcular soyunma odasına polis eşliğinde gitti.

Hakem Bardakçı ile Brown'a kırmızı, Aktürkoğlu ile Sallai'ye sarı kart gösterdi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Brown, boynundaki izleri göstererek Guendouzi'nin saçının çekildiğini gördüğünü ve onu savunmak için araya girdiğini söyledi. Bardakçı ise videoya bakıldığında kimin önce saldırdığının görüleceğini belirtti. Olaya karışan isimlerin hangi cezaları alacağı PFDK'nın değerlendirmesinde netleşecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın