Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki takımın derbide sahaya çıkacak ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Aké sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
Galatasaray'ın 11'i belli oldu.
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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