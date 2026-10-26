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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.10.2026 - 20:33
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. İki takımın derbide sahaya çıkacak ilk 11'leri açıklandı. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Aké sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

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Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın 11'i belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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