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Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetinin 117 Yıllık Tarihinden İlginç Anektodlar

Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetinin 117 Yıllık Tarihinden İlginç Anektodlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 20:10
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta 407. kez karşı karşıya gelecek. Maç beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. 'Zıt kardeşler' olarak anılan 117 yıllık rekabet, bir dakika süren derbiden bilerek kaçırılan penaltıya kadar birçok ilginç olaya sahne oldu.

Kaynak - Cumhuriyet

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407. derbi yarın oynanacak.

407. derbi yarın oynanacak.

İki takımın rekabetinde ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da 'Papazın Çayırı' olarak adlandırılan yerde oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi. Şimdiye kadar 406 maçın oynandığı rekabette yarınki karşılaşma 407. derbi olacak ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetiminde RAMS Park'ta oynanacak.

Bir dakika süren derbi yaşandı.

Bir dakika süren derbi yaşandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan 2024'te oynanan TFF Süper Kupa maçı yalnızca bir dakika sürdü. Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki karşılaşmaya 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkarken tam kadroyla Şanlıurfa'ya gelen Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1. dakikada 1-0 öne geçti. Fenerbahçe yönetiminin kararıyla oyuncular golün ardından sahadan çekildi ve Galatasaray maçı hükmen 3-0 kazandı.

Bir maçı biletsiz 14 kişi izledi.

Bir maçı biletsiz 14 kişi izledi.

İki takım arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'de İttihat Sahası'nda oynanan karşılaşmaya geldi. Sağanak altında oynanan ve hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı biletsiz 14 kişi izledi. En çok seyirci ise 21 Eylül 2003'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan lig maçında vardı. Bu maçı 70 bin 125 kişi takip etti ve bu sayı iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe ilk galibiyetini 8. maçta aldı.

Fenerbahçe ilk galibiyetini 8. maçta aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti rekabetin 8. randevusunda aldı. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te oynanan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna son verdi. Galatasaray'a tarihteki ilk golü Hasan Kamil Sporel attı.

Rekabette en fazla golü atan isim ise Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta 27 gol buldu. Onu 24 golle Alaattin Baydar, 20 golle Lefter Küçükandonyadis ve 19 golle Galatasaraylı Metin Oktay izliyor. İki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın rekabette 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla toplam 22 golü bulunuyor. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

Turgay Şeren 55 derbide kaleyi korudu.

Turgay Şeren 55 derbide kaleyi korudu.

Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korudu ve rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde tutuyor.

İki takım rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te Galatasaray'ı 1-0 yenerek bu seriyi bitirdi. Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabakadan sonra tam 18 maç rakibini yenemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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İki formayı da giyenler çok.

İki formayı da giyenler çok.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 406 maçlık rekabette 19 ayrı statta karşılaştı. Bu stadlar arasında İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, RAMS Park, Yeni Erzurum (şimdiki adıyla Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Kadir Has, Manisa 19 Mayıs, Antalya ve Şanlıurfa 11 Nisan stadyumları yer alıyor.

Birçok futbolcu kariyerinde iki takımın formasını da giydi. Son dönemde iki takımda da oynayanlar arasında Raşit Çetiner, Tanju Çolak, Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Michy Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu ve Bartuğ Elmaz bulunuyor. Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem Fenerbahçe formasıyla rekabette gol sevinci yaşadı. Eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan Fenerbahçe kaptanı Naci Erdem ile Galatasaray kaptanı Mehmet Oğuz da takım değiştirenler arasında yer aldı.

En çok görülen skor 1-0.

En çok görülen skor 1-0.

İki takımın geride kalan 406 maçında en çok görülen sonuç 75 kez ortaya çıkan 1-0 oldu. Onu 50 kez görülen 2-1'lik skor izliyor. Galatasaray rekabetteki en farklı galibiyetini 12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde aldığı 7-0'lık sonuçla elde etti. Fenerbahçe'nin en farklı galibiyeti ise 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de kazandığı 6-0'lık maç oldu ve bu skor lig maçlarındaki en farklı sonuç olarak da kayıtlara geçti.

En gollü maçlarda penaltılar dışında toplam sekiz gol atıldı. Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te oynanan lig maçı 4-4 bitti. 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da aynı skorla sonuçlandı. Bir futbolcunun aynı maçta attığı en fazla gol sayısı ise 4 oldu. Bu başarıyı Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel gösterdi.

1934'te kavga nedeniyle maç yarıda kaldı.

1934'te kavga nedeniyle maç yarıda kaldı.

İki takımın 23 Şubat 1934'te Taksim Stadı'nda oynadığı İstanbul Ligi maçı, futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı. Maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp saha kenarına bırakılması sahayı bir anda karıştırdı. Oyuncular arasında başlayan kavgaya tribündeki seyirciler de katılınca olaylar büyüdü.

Maçın ardından toplanan Mıntıka Futbol Heyeti, Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı. Bu cezalardan en kârlı çıkan Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı. Rekabette Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler de görev yaptı. 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında ligde oynanan derbiyi ise Sloven hakem Slavko Vincic yönetti.

Rekabet dostlukla da güzeldi.

Rekabet dostlukla da güzeldi.

Rekabetin geçmişinde pek çok centilmenlik örneği yaşandı. Spor tarihçilerinin derlemelerine göre bir derbi öncesi Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara maçın ertelenebileceğini şu sözlerle iletti:

'Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim.'

Bu öneriyi kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinin ardından 20 Ekim 1914'te oynanan erteleme maçında Fenerbahçe'yi 6-1 yendi. Aynı kaynaklara göre rekabetin yeni başladığı dönemlerde iki takımın sporcuları ortak kiraladıkları bir evde kalıyordu. Sohbetin koyulaştığı bir gece Galatasaraylı Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri şu sözlerle uyardı:

'Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen.'

Kuruluş yıllarında birleşme ihtimalinin bile konuşulduğu iddia edildi. Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında Adnan Işık'ın belgelere dayanarak verdiği habere göre Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey 1912'de ortak imzayla kayda geçirdikleri bir belgede yabancı takımlara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaşmış ve bu takımın tüzüğünü bile hazırlamıştı.

23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda oynanan Vatan Gazetesi Kupası maçında Fenerbahçe penaltı kazandı. Atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöküp ortalık karışınca Fenerbahçeli Cafer Çağatay topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti. İki kulüp 1934'te Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer hazırlık maçı yaptıktan sonra üçüncü maçı 'Fenerbahçe-Galatasaray Karması' adıyla oynadı. Bu 'FenerSaray' karmasının forması iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.

Canaydın rakibin golünü alkışladı.

Canaydın rakibin golünü alkışladı.

Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken Galatasaray Kulübü'nün merhum başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış topladı. Galatasaray'ın 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de 6-0'lık sonuçla tarihi bir yenilgi aldığı maçı başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisi olarak izleyen Canaydın, rakibin attığı golleri alkışladı ve Fenerbahçeli yöneticileri kutladı.

Canaydın bu centilmenlik gösterisi nedeniyle camiasından bazı tepkiler gördü. Buna rağmen Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Aynı davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Fair Play Sportif Davranış Ödülü'nü de aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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