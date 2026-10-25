Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetinin 117 Yıllık Tarihinden İlginç Anektodlar

Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korudu ve rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde tutuyor.

İki takım rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te Galatasaray'ı 1-0 yenerek bu seriyi bitirdi. Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı müsabakadan sonra tam 18 maç rakibini yenemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.