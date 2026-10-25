Galatasaray - Fenerbahçe Rekabetinin 117 Yıllık Tarihinden İlginç Anektodlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta 407. kez karşı karşıya gelecek. Maç beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. 'Zıt kardeşler' olarak anılan 117 yıllık rekabet, bir dakika süren derbiden bilerek kaçırılan penaltıya kadar birçok ilginç olaya sahne oldu.
407. derbi yarın oynanacak.
Bir dakika süren derbi yaşandı.
Bir maçı biletsiz 14 kişi izledi.
Fenerbahçe ilk galibiyetini 8. maçta aldı.
Turgay Şeren 55 derbide kaleyi korudu.
İki formayı da giyenler çok.
En çok görülen skor 1-0.
1934'te kavga nedeniyle maç yarıda kaldı.
Rekabet dostlukla da güzeldi.
Canaydın rakibin golünü alkışladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın