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21.30'da Başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Nedeniyle 6 Metro Hattında Düzenleme Yapıldı

21.30'da Başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Nedeniyle 6 Metro Hattında Düzenleme Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Metro İstanbul, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nedeniyle İstanbul'da 6 metro hattında sefer saatlerini uzattı. Belirlenen hatlarda seferler gece 01.00'e kadar devam edecek. Düzenleme M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarını kapsayacak. Derbi, RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak.

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Seferler gece 01.00'e kadar sürecek.

Seferler gece 01.00'e kadar sürecek.

İstanbul'da 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul, karşılaşma nedeniyle 6 metro hattında seferlerin gece saat 01.00'e kadar uzatıldığını duyurdu. Sefer saatleri uzatılan hatlar M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 olarak açıklandı.

Avrupa Yakası hatlarında seferler uzatıldı.

Avrupa Yakası hatlarında seferler uzatıldı.

Metro İstanbul'un açıklamasına göre sefer saatleri uzatılan hatlar arasında Yenikapı-Atatürk Havalimanı arasındaki M1A, Yenikapı-Kirazlı arasındaki M1B, Yenikapı-Hacıosman arasındaki M2 ve Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü arasındaki M6 hatları yer alıyor. Bu hatlarda son seferler gece 01.00'de yapılacak.

Anadolu Yakası hatları da listede.

Anadolu Yakası hatları da listede.

Düzenleme Anadolu Yakası'ndaki iki hattı da kapsıyor. Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki M4 ile Üsküdar-Sultanbeyli arasındaki M5 hatlarında da seferler gece 01.00'e kadar devam edecek.

Derbi pazartesi akşamı RAMS Park'ta.

Derbi pazartesi akşamı RAMS Park'ta.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak ve maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sekiz haftanın ardından Galatasaray 19 puanla ilk sırada, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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