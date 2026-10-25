21.30'da Başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Nedeniyle 6 Metro Hattında Düzenleme Yapıldı
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Metro İstanbul, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nedeniyle İstanbul'da 6 metro hattında sefer saatlerini uzattı. Belirlenen hatlarda seferler gece 01.00'e kadar devam edecek. Düzenleme M1A, M1B, M2, M4, M5 ve M6 hatlarını kapsayacak. Derbi, RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak.
Seferler gece 01.00'e kadar sürecek.
Avrupa Yakası hatlarında seferler uzatıldı.
Anadolu Yakası hatları da listede.
Derbi pazartesi akşamı RAMS Park'ta.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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