İrfan Can Eğribayat Trabzonspor Maçındaki Hareketinden Pişman Olduğunu Söyleyip Özür Diledi

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği 2023-2024 sezonu maçında Trabzon tribünlerine yönelik bir hareket yapan Eğribayat, o anı kariyerindeki en büyük pişmanlığı olarak anlattı. Eğribayat, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle ifade etti:

'Keşke yapmasaydım dediğim pişman olduğum anlardan bir tanesi.'

Kaleci, bu hareketin kendisine yakışmadığını söyledi ve başlıktaki ifadelere de yansıyan şu sözleri kullandı:

'Trabzonspor maçında bana yakışmayan bir hareket yapmıştım.'