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İrfan Can Eğribayat Trabzonspor Maçındaki Hareketinden Pişman Olduğunu Söyleyip Özür Diledi

İrfan Can Eğribayat Trabzonspor Maçındaki Hareketinden Pişman Olduğunu Söyleyip Özür Diledi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 22:56
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Gençlerbirliği'nin 28 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Trabzonspor deplasmanında yaşananlara dair konuştu. Eğribayat, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk olduğu programda 2023-2024 sezonundaki maçta Trabzon tribünlerine yönelik yaptığı harekete değindi. Deneyimli kaleci, bu hareketten pişman olduğunu söyleyerek Trabzon halkından özür diledi.

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Eğribayat Trabzonspor maçındaki hareketine pişman.

Eğribayat Trabzonspor maçındaki hareketine pişman.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği 2023-2024 sezonu maçında Trabzon tribünlerine yönelik bir hareket yapan Eğribayat, o anı kariyerindeki en büyük pişmanlığı olarak anlattı. Eğribayat, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle ifade etti:

'Keşke yapmasaydım dediğim pişman olduğum anlardan bir tanesi.'

Kaleci, bu hareketin kendisine yakışmadığını söyledi ve başlıktaki ifadelere de yansıyan şu sözleri kullandı:

'Trabzonspor maçında bana yakışmayan bir hareket yapmıştım.'

Eğribayat Trabzon halkından özür diledi.

Eğribayat Trabzon halkından özür diledi.

Eğribayat, yaptığı hareketin ardından Trabzon halkından özür diledi. Trabzonspor taraftarlarının maçı izlerken üzülmüş ve sinirlenmiş olabileceğini kabul eden kaleci, hareketi şöyle değerlendirdi:

'Çünkü hoş bir hareket değildi.'

Eğribayat, derbi havasında kendini bir futbolcudan çok Fenerbahçe taraftarı gibi hissettiğini ve tribünlerden gelen tepkilerin de sahada duygularını kontrol edememesinde etkili olduğunu anlattı.

Eğribayat geleceğe bakmak gerektiğini söyledi.

Eğribayat geleceğe bakmak gerektiğini söyledi.

Eğribayat, yaşananların futbol hayatının sonraki dönemlerini de etkilemiş olabileceğini söyledi. Geçmişin geride kaldığını vurgulayan Eğribayat, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Geçmişi değiştiremiyoruz, geleceğe bakmamız gerekiyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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