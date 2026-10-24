İrfan Can Eğribayat Trabzonspor Maçındaki Hareketinden Pişman Olduğunu Söyleyip Özür Diledi
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Gençlerbirliği'nin 28 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Trabzonspor deplasmanında yaşananlara dair konuştu. Eğribayat, Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk olduğu programda 2023-2024 sezonundaki maçta Trabzon tribünlerine yönelik yaptığı harekete değindi. Deneyimli kaleci, bu hareketten pişman olduğunu söyleyerek Trabzon halkından özür diledi.
Eğribayat Trabzonspor maçındaki hareketine pişman.
Eğribayat Trabzon halkından özür diledi.
Eğribayat geleceğe bakmak gerektiğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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