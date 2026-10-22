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Trabzonspor, Avrupa'da Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor: Trabzonspor 2-0 Hearts

Trabzonspor, Avrupa'da Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor: Trabzonspor 2-0 Hearts

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 21:42
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Trabzonspor, Salah’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Franculino’nun 58. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran bordo-mavililer, Salah’ın bir gol ve bir asistle yıldızlaştığı mücadeleden galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı.

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Salah gollerine devam ediyor.

Salah gollerine devam ediyor.

7. dakikada Miller’ın aşırtma vuruşunda Onana topu kornere çeldi. Köşe vuruşunda Walcott’ın kafa şutu direkten döndü. 10. dakikada Braga’nın kafa vuruşunu Onana kontrol etti.

21. dakikada Salah’ın ortasında Samet’in dokunduğu top auta çıktı. 31. dakikada Magnusson’un Dju’ya yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı kararı verdi. 32. dakikada topun başına geçen Salah, fileleri havalandırarak Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada Dju’nun şutunu kaleci Reus kornere çelerken, 45. dakikada Bouchouari’nin vuruşunda da gole izin vermedi. İlk yarı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Salah bu kez asistle sahneye çıktı.

Salah bu kez asistle sahneye çıktı.

Trabzonspor zorlanmadığı maçta rölantide oyununu sürdürdü. 58. dakikada şık paslaşmalar sonucunda Franculino ağları sarstı ve skoru 2-0'a getirdi. 

Salah'ın bir gol bir asistle yıldızlaştığı gecede Trabzonspor 6 puanla kayıpsız yoluna devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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