Trabzonspor, Avrupa'da Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor: Trabzonspor 2-0 Hearts
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trabzonspor, Salah’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Franculino’nun 58. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran bordo-mavililer, Salah’ın bir gol ve bir asistle yıldızlaştığı mücadeleden galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı.
Salah gollerine devam ediyor.
Salah bu kez asistle sahneye çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın