Trabzonspor, Avrupa'da Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor: Trabzonspor 2-0 Hearts

Trabzonspor, Salah’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu. Franculino’nun 58. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran bordo-mavililer, Salah’ın bir gol ve bir asistle yıldızlaştığı mücadeleden galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaştı.