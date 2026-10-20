TFF'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası
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TFF, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'bahis oynama' gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını duyurdu.
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TFF'den Ertuğrul Doğan'a Ceza
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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