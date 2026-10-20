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TFF'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası

TFF'den Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:24 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 17:27
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TFF, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 'bahis oynama' gerekçesiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldığını duyurdu.

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TFF'den Ertuğrul Doğan'a Ceza

TFF'den Ertuğrul Doğan'a Ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 30 Eylül’de Doğan dahil 448 kulüp yöneticisini bahis oynadığı gerekçesiyle disipline sevk etmişti. Federasyona göre bu yöneticilerin son beş yılda görevdeyken bahis oynadığı tespit edildi.

Bahis hesabını yıllar önce açtığını belirten Doğan da disipline sevkin ardından bahis hesabını kapattığını öne sürdü. Yetkili makamlara bilgi verdiğini belirten Trabzonspor başkanı, “Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok” dedi.

TFF, Ertuğrul Doğan’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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