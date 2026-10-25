ChatGPT, Gemini ve Claude Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı

Claude ise derbinin Galatasaray 2-2 Fenerbahçe skoruyla biteceğini öngördü. Yapay zekaya göre Galatasaray'ın sekiz maçta yediği 11 gol, Romelu Lukaku'nun öncülük ettiği Fenerbahçe hücumuna pozisyon verebilecek bir savunma görüntüsü çiziyor. Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin de RAMS Park'ta Osimhen ve Sane gibi isimleri durdurmakta zorlanabileceği belirtildi. Claude, iki takımın da gol bulacağı ve skorun maçın son bölümüne kadar el değiştireceği bir derbi bekliyor.