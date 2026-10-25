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ChatGPT, Gemini ve Claude Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı

ChatGPT, Gemini ve Claude Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 16:47
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ChatGPT, Gemini ve Claude yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için skor tahmininde bulundu. Üç yapay zeka maçın kazananı konusunda aynı görüşte değil, hatta biri Galatasaray'ı galip gösterirken diğer ikisi beraberlik ihtimalini öne çıkardı. Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Lider Galatasaray 19, üçüncü sıradaki Fenerbahçe 16 puanda bulunuyor.

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Derbi yarın akşam RAMS Park'ta.

Derbi yarın akşam RAMS Park'ta.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak, dijital yayın ise TOD üzerinden izlenebilecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek, yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak, dördüncü hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Sekiz haftanın ardından Galatasaray 19 puanla ilk sırada, Fenerbahçe 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

ChatGPT ve Gemini ayrıştı.

ChatGPT ve Gemini ayrıştı.

ChatGPT, Galatasaray'ın saha avantajını kullanacağını ve maçı 2-1 kazanacağını öngördü. Derbilerde etkili performans sergileyen Victor Osimhen'in Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşatacağını belirten yapay zeka, sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin performansının da maçın kaderini belirleyebileceğini söyledi.

Gemini ise iki takımın hücum hattındaki zenginliğe karşılık savunmalarındaki soru işaretlerine dikkat çekti. Maçın bol pozisyonlu ve tempolu geçeceğini belirten Gemini, taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray'ın başlangıçta ağırlık koyacağını, Fenerbahçe'nin ise hızlı hücumlarla karşılık vereceğini öngördü ve karşılaşmanın 1-1 veya 2-2'lik beraberlikle sonuçlanma ihtimalini bir adım öne çıkardı.

Claude 2-2 dedi.

Claude 2-2 dedi.

Claude ise derbinin Galatasaray 2-2 Fenerbahçe skoruyla biteceğini öngördü. Yapay zekaya göre Galatasaray'ın sekiz maçta yediği 11 gol, Romelu Lukaku'nun öncülük ettiği Fenerbahçe hücumuna pozisyon verebilecek bir savunma görüntüsü çiziyor. Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin de RAMS Park'ta Osimhen ve Sane gibi isimleri durdurmakta zorlanabileceği belirtildi. Claude, iki takımın da gol bulacağı ve skorun maçın son bölümüne kadar el değiştireceği bir derbi bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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