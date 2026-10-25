ChatGPT, Gemini ve Claude Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi İçin Skor Tahmini Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ChatGPT, Gemini ve Claude yarın oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için skor tahmininde bulundu. Üç yapay zeka maçın kazananı konusunda aynı görüşte değil, hatta biri Galatasaray'ı galip gösterirken diğer ikisi beraberlik ihtimalini öne çıkardı. Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Lider Galatasaray 19, üçüncü sıradaki Fenerbahçe 16 puanda bulunuyor.
Derbi yarın akşam RAMS Park'ta.
ChatGPT ve Gemini ayrıştı.
Claude 2-2 dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın