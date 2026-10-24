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Beşiktaş 2026-2027 Sezonunun Dördüncü Formasını Duyurdu, Satış 26 Ekim'de Başlıyor

Beşiktaş 2026-2027 Sezonunun Dördüncü Formasını Duyurdu, Satış 26 Ekim'de Başlıyor

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 21:03
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği dördüncü formayı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından taraftarların beğenisine sundu. Forma 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak. Taraftarlar formayı kulübün resmi online satış sitesi kartalyuvasi.com.tr üzerinden de alabilecek.

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Beşiktaş sezonun dördüncü formasını tanıttı.

Beşiktaş sezonun dördüncü formasını tanıttı.

Beşiktaş Kulübü, 2026-2027 sezonunda sahaya çıkacağı dördüncü formayı resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla taraftarlara tanıttı. Siyah-beyazlılar bu sezon dört farklı forma ile mücadele edecek.

Forma Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkıyor.

Forma Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkıyor.

Kulüp, formanın satış tarihini ve noktalarını şu ifadelerle duyurdu:

'2026/2027 sezonu dördüncü formamız 26 Ekim Pazartesi günü tüm Kartal Yuvası mağazaları ve kartalyuvasi.com.tr’de.'

Forma, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren Beşiktaş'ın tüm Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak.

Forma online da satın alınabilecek.

Forma online da satın alınabilecek.

Mağazalara gidemeyen taraftarlar formayı kulübün resmi online satış sitesi kartalyuvasi.com.tr üzerinden de satın alabilecek. Online satış da mağazalarla aynı gün, 26 Ekim Pazartesi başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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