Beşiktaş 2026-2027 Sezonunun Dördüncü Formasını Duyurdu, Satış 26 Ekim'de Başlıyor
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği dördüncü formayı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından taraftarların beğenisine sundu. Forma 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak. Taraftarlar formayı kulübün resmi online satış sitesi kartalyuvasi.com.tr üzerinden de alabilecek.
Beşiktaş sezonun dördüncü formasını tanıttı.
Forma Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkıyor.
Forma online da satın alınabilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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