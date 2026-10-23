Beşiktaş'ta Fabio Miretti 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
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Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan 2-2'lik maçın ilk yarısında omzunun üzerine düşerek oyuna devam edemedi, yerine Salih Özcan girdi. Siyah-beyazlı kulüp Miretti'nin sağ omzunda eklem ayrışması olduğunu ve oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklendiğini açıkladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncunun Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Miretti, Ağustos sonunda Juventus'tan kiralık olarak Beşiktaş'a katılmıştı.
Miretti'nin sağ omzunda akromioklavikuler eklem ayrışması saptandı
Miretti, 2 milyon euro kiralama bedeliyle Juventus'tan Beşiktaş'a gelmişti
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