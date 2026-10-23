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Beşiktaş'ta Fabio Miretti 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Beşiktaş'ta Fabio Miretti 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
23.10.2026 - 15:21
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Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan 2-2'lik maçın ilk yarısında omzunun üzerine düşerek oyuna devam edemedi, yerine Salih Özcan girdi. Siyah-beyazlı kulüp Miretti'nin sağ omzunda eklem ayrışması olduğunu ve oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklendiğini açıkladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncunun Başakşehir maçında forma giyemeyeceğini söyledi. Miretti, Ağustos sonunda Juventus'tan kiralık olarak Beşiktaş'a katılmıştı.

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Miretti'nin sağ omzunda akromioklavikuler eklem ayrışması saptandı

Miretti'nin sağ omzunda akromioklavikuler eklem ayrışması saptandı

Beşiktaş'ın açıklamasına göre Miretti, ilk yarıda omzunun üzerine düştü ve oyuna devam edemedi. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik görüntülemede sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde akromioklavikuler eklem ayrışması saptandı; kulübün sağlık ekibi tedaviye başladı. Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Maçın ardından konuşan Italiano, 'Bugün Miretti sakatlandı. Birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var.' dedi. Teknik direktör, oyuncunun Başakşehir maçında oynamayacağını da belirtti ve sakatlığın kısa sürmesini umduğunu söyledi.

Miretti, 2 milyon euro kiralama bedeliyle Juventus'tan Beşiktaş'a gelmişti

Miretti, 2 milyon euro kiralama bedeliyle Juventus'tan Beşiktaş'a gelmişti

23 yaşındaki İtalyan orta saha, 28 Ağustos 2026'da Juventus'tan satın alma opsiyonlu kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Juventus'un açıklamasına göre siyah-beyazlılar 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek, opsiyon kullanılırsa Juventus'a 13 milyon euroyu 3 taksitle verecek. Miretti, Beşiktaş'ta 21 numaralı formayı giyiyor ve kulübün tarihindeki 5. İtalyan futbolcusu.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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