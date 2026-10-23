Beşiktaş'ta Fabio Miretti 4-6 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak

Beşiktaş'ın açıklamasına göre Miretti, ilk yarıda omzunun üzerine düştü ve oyuna devam edemedi. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik görüntülemede sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde akromioklavikuler eklem ayrışması saptandı; kulübün sağlık ekibi tedaviye başladı. Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Maçın ardından konuşan Italiano, 'Bugün Miretti sakatlandı. Birkaç hafta aramızda olmama ihtimali var.' dedi. Teknik direktör, oyuncunun Başakşehir maçında oynamayacağını da belirtti ve sakatlığın kısa sürmesini umduğunu söyledi.