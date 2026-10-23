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Crystal Palace Futbolcuları Beşiktaş Tribünlerinin Sesi Yüzünden İlk Yarının Bittiğini Duymadı

Crystal Palace Futbolcuları Beşiktaş Tribünlerinin Sesi Yüzünden İlk Yarının Bittiğini Duymadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.10.2026 - 12:56

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği maçın ilk yarısı, Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle kapandı. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından üç Avrupa Ligi maçında 7 puana ulaştı. Devre arasına giderken konuşulan şey ise skor olmadı: Dolmabahçe tribünlerinin yarattığı gürültü hakemin düdüğünü bastırdı ve misafir futbolcuların büyük bölümü ilk yarının bittiğini duymadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan an, Beşiktaş taraftarının Avrupa gecelerinde rakiplere yaşattığı atmosferi bir kez daha hatırlattı.

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Evinde bileği bükülmüyor

Evinde bileği bükülmüyor

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, 45+2. dakikada Wilfred Ndidi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde sakatlanan Fabio Miretti'nin yerine Salih Özcan oyuna girmişti.

İkinci yarı Crystal Palace'ın oldu. 51. dakikada Yeremy Pino, başta ofsayt kararı verilen ama VAR incelemesiyle geçerli sayılan golle skoru eşitledi. 55. dakikada Beşiktaş'ın kendi yarı sahasındaki bir hatanın ardından Jean-Philippe Mateta konuklara 2-1'lik üstünlüğü getirdi.

Siyah-beyazlılar 73. dakikada dengeyi yeniden kurdu: Junior Olaitan, ceza sahası çizgisinin yakınından sağ ayağıyla köşeye gönderdiği vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. 77. dakikada Ümit Akdağ'ın Strand Larsen'e yaptığı müdahale kırmızı kartla sonuçlandı ve Beşiktaş son bölümü 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Beşiktaş, üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puana yükseldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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