Crystal Palace Futbolcuları Beşiktaş Tribünlerinin Sesi Yüzünden İlk Yarının Bittiğini Duymadı

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, 45+2. dakikada Wilfred Ndidi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümünde sakatlanan Fabio Miretti'nin yerine Salih Özcan oyuna girmişti.

İkinci yarı Crystal Palace'ın oldu. 51. dakikada Yeremy Pino, başta ofsayt kararı verilen ama VAR incelemesiyle geçerli sayılan golle skoru eşitledi. 55. dakikada Beşiktaş'ın kendi yarı sahasındaki bir hatanın ardından Jean-Philippe Mateta konuklara 2-1'lik üstünlüğü getirdi.

Siyah-beyazlılar 73. dakikada dengeyi yeniden kurdu: Junior Olaitan, ceza sahası çizgisinin yakınından sağ ayağıyla köşeye gönderdiği vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. 77. dakikada Ümit Akdağ'ın Strand Larsen'e yaptığı müdahale kırmızı kartla sonuçlandı ve Beşiktaş son bölümü 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Beşiktaş, üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puana yükseldi.