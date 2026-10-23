Crystal Palace Futbolcuları Beşiktaş Tribünlerinin Sesi Yüzünden İlk Yarının Bittiğini Duymadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği maçın ilk yarısı, Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle kapandı. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından üç Avrupa Ligi maçında 7 puana ulaştı. Devre arasına giderken konuşulan şey ise skor olmadı: Dolmabahçe tribünlerinin yarattığı gürültü hakemin düdüğünü bastırdı ve misafir futbolcuların büyük bölümü ilk yarının bittiğini duymadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan an, Beşiktaş taraftarının Avrupa gecelerinde rakiplere yaşattığı atmosferi bir kez daha hatırlattı.
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