Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor.
Siyah-beyazlılar, lig aşamasına Marsilya'yı 4-1 yenerek başlamış, ardından Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenmişti. Beşiktaş'ın bu akşam karşısında olacak Crystal Palace ise Lyon deplasmanında 3-2 yenilmişti. Peki Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!
Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Nerede Oynanacak?
Beşiktaş - Crystal Palace Maçının Hakemi Kim?
Beşiktaş'ın Crystal Palace Maçındaki Eksikleri Kimler?
Beşiktaş ve Crystal Palace Maça Nasıl Geliyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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