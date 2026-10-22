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Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Beşiktaş
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:49
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor.

Siyah-beyazlılar, lig aşamasına Marsilya'yı 4-1 yenerek başlamış, ardından Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenmişti. Beşiktaş'ın bu akşam karşısında olacak Crystal Palace ise Lyon deplasmanında 3-2 yenilmişti. Peki Beşiktaş - Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte merak edilen tüm detaylar!

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Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki karşılaşma, Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı maç olacak.

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Yani karşılaşmayı izlemek için herhangi bir dijital platform aboneliğine gerek yok.

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olanlar için TRT'nin dijital platformu tabii de karşılaşmayı canlı yayınlayacak.

TRT 1 Canlı İzlemek İçin Buraya Tıklayınız.

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Nerede Oynanacak?

Beşiktaş - Crystal Palace maçına İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçını sahasında oynayacak.

Beşiktaş - Crystal Palace Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş - Crystal Palace Maçının Hakemi Kim?

Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşmasını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Beşiktaş'ın Crystal Palace Maçındaki Eksikleri Kimler?

Beşiktaş'ın Crystal Palace Maçındaki Eksikleri Kimler?

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim ve Trabzonspor maçlarını da kaçırmıştı. Sakatlığı nedeniyle Crystal Palace karşısında da kadroda yer alması beklenmiyor.

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Beşiktaş ve Crystal Palace Maça Nasıl Geliyor?

Beşiktaş ve Crystal Palace Maça Nasıl Geliyor?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek iki maçta 6 puan topladı.

Crystal Palace ise ilk maçını kazandıktan sonra Lyon deplasmanında 3-2 yenilerek 3 puanda kaldı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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