Beşiktaş, 10 Kişi Kaldığı Maçta Evinde Crsytal Palace ile 2-2 Berabere Kaldı

Crystal Palace, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu. İlk yarıda bir golü ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan dönen misafir ekibin ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesiyle verildi. 51. dakikada gelen gole 58'deki büyük bir hata sonucu gelen ikinci gol eşlik etti. Mateta'nın 2-1 öne geçirdiği Crystal Palace bu golün ardından pozisyon bulmakta zorlandı.

Beşiktaş'ın baskı kurduğu dakikalarda 64'te oyuna giren Olaitan, 73'te skoru eşitledi. Beşiktaş oyunun kontrolünü eline aldığı anda Crystal Palace hızlı ataklarla şans ararken, 77'de Ümit Akdağ direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın geri kalan bölümünde Beşiktaş on kişi olsa da daha cesur bir futbol oynamaya çalıştı ve pozisyonlar da aradı. Ancak iki taraf da aradığı golü bulamadı maç 2-2 sona erdi.