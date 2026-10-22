Beşiktaş, 10 Kişi Kaldığı Maçta Evinde Crsytal Palace ile 2-2 Berabere Kaldı
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Beşiktaş, Crystal Palace karşısında Ndidi’nin golüyle ilk yarıyı önde kapattı ancak ikinci yarıda üst üste gelen gollerle geriye düştü. Olaitan’ın golüyle skoru 2-2’ye getiren siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ’ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.
Ndidi, devreyi golle kapattı.
İkinci yarıda arka arkaya goller vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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