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Beşiktaş, 10 Kişi Kaldığı Maçta Evinde Crsytal Palace ile 2-2 Berabere Kaldı

Beşiktaş, 10 Kişi Kaldığı Maçta Evinde Crsytal Palace ile 2-2 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 23:56
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Beşiktaş, Crystal Palace karşısında Ndidi’nin golüyle ilk yarıyı önde kapattı ancak ikinci yarıda üst üste gelen gollerle geriye düştü. Olaitan’ın golüyle skoru 2-2’ye getiren siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ’ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Ndidi, devreyi golle kapattı.

Ndidi, devreyi golle kapattı.

15. dakikada Pino’nun frikiğinde Richards’ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti. 30. dakikada Wharton’ın kullandığı kornerde Mateta’nın yakın mesafeden şutunu kaleci Nübel kontrol etti.

45+2. dakikada Salih Özcan’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pası kontrol eden Ndidi, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi ve Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda arka arkaya goller vardı.

İkinci yarıda arka arkaya goller vardı.

Crystal Palace, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu. İlk yarıda bir golü ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan dönen misafir ekibin ikinci yarıda bulduğu gol VAR incelemesiyle verildi. 51. dakikada gelen gole 58'deki büyük bir hata sonucu gelen ikinci gol eşlik etti. Mateta'nın 2-1 öne geçirdiği Crystal Palace bu golün ardından pozisyon bulmakta zorlandı. 

Beşiktaş'ın baskı kurduğu dakikalarda 64'te oyuna giren Olaitan, 73'te skoru eşitledi. Beşiktaş oyunun kontrolünü eline aldığı anda Crystal Palace hızlı ataklarla şans ararken, 77'de Ümit Akdağ direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Maçın geri kalan bölümünde Beşiktaş on kişi olsa da daha cesur bir futbol oynamaya çalıştı ve pozisyonlar da aradı. Ancak iki taraf da aradığı golü bulamadı maç 2-2 sona erdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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