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Ümit Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Beşiktaş'ın Stoperi Ümit Akdağ Neden Kırmızı Kart Gördü?

Ümit Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Beşiktaş'ın Stoperi Ümit Akdağ Neden Kırmızı Kart Gördü?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 08:15
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Ümit Akdağ, maçın ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de başladığı maçta oyundan atılan genç stoper, sosyal medya hesabından takım arkadaşlarından özür diledi. 

Peki Ümit Akdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ümit Akdağ'ın hayatı ve kariyeri.

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Ümit Akdağ Kimdir?

Ümit Akdağ Kimdir?

Ümit Akdağ, Beşiktaş'ta forma giyen Türk futbolcudur. Akdağ, 6 Ekim 2003'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğdu ve 23 yaşında. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olarak Bükreş'te dünyaya gelen Ümit Akdağ, uzun bir süredir Türkiye'de yaşıyor.

Ümit Akdağ Hangi Ayak?

Ümit Akdağ, merkez savunmada oynayan sol ayaklı bir futbolcudur. 1,92 metre boyundadır ve Beşiktaş'ta 50 numaralı formanın sahibidir.

Ümit Akdağ'ın Altyapı Yılları

Ümit Akdağ'ın Altyapı Yılları

Ümit Akdağ futbola Romanya'da Steaua Bükreş altyapısında başladı. Ardından İngiltere'de Chelsea altyapısında bir dönem forma giydi. 2017 yılında Alanyaspor altyapısına katılan Ümit Akdağ, profesyonel kariyerine de bu kulüpte adım attı.

Ümit Akdağ Hangi Takımlarda Oynadı?

Ümit Akdağ Hangi Takımlarda Oynadı?

Ümit Akdağ, Süper Lig'deki ilk maçına 3 Haziran 2023'te Trabzonspor karşısında Alanyaspor formasıyla çıktı. 2023-24 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Göztepe ile TFF 1. Lig'de ikinci olup Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. 23 Ağustos 2024'te ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralandı. Kiralık dönemlerin ardından Alanyaspor'a dönen Ümit Akdağ, 2025-26 sezonunda takımın savunmasında düzenli forma giydi.

Ümit Akdağ Beşiktaş'a Ne Zaman Transfer Oldu?

Ümit Akdağ Beşiktaş'a Ne Zaman Transfer Oldu?

Beşiktaş, 2 Eylül 2026'yı 3 Eylül'e bağlayan gece yaptığı açıklamayla Ümit Akdağ'ın transferini resmen duyurdu. Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varan siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedeli kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ümit Akdağ Milli Takımda Oynadı mı?

Ümit Akdağ, doğduğu ülke Romanya'nın U21 Milli Takımı formasını giydi. Beşiktaş'a imza attıktan sonra yaptığı açıklamada hedefinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi.

Ümit Akdağ Crystal Palace Maçında Neden Kırmızı Kart Gördü?

Ümit Akdağ Crystal Palace Maçında Neden Kırmızı Kart Gördü?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırladı ve maç 2-2 sona erdi. Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11'de başlayan Ümit Akdağ, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımı maçın son bölümünü 10 kişi oynadı. 

Ümit Akdağ maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İlk 11'de başladığı bu maçın kendisi için özel bir anlamı olduğunu belirten genç stoper, takım arkadaşlarını sahada yalnız bıraktığı için özür diledi ve kulübü için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi. 

Doğrudan kırmızı kart gören oyuncular UEFA kurallarına göre en az bir maç ceza alıyor; cezanın süresini UEFA Disiplin Kurulu belirleyecek. Bu ceza yalnızca Avrupa kupası maçlarını kapsadığı için Ümit Akdağ'ın Süper Lig maçlarında forma giymesine engel bulunmuyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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