Ümit Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Beşiktaş'ın Stoperi Ümit Akdağ Neden Kırmızı Kart Gördü?
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Ümit Akdağ, maçın ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Siyah-beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de başladığı maçta oyundan atılan genç stoper, sosyal medya hesabından takım arkadaşlarından özür diledi.
Peki Ümit Akdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ümit Akdağ'ın hayatı ve kariyeri.
Ümit Akdağ Kimdir?
Ümit Akdağ'ın Altyapı Yılları
Ümit Akdağ Hangi Takımlarda Oynadı?
Ümit Akdağ Beşiktaş'a Ne Zaman Transfer Oldu?
Ümit Akdağ Crystal Palace Maçında Neden Kırmızı Kart Gördü?
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