Ümit Akdağ Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Beşiktaş'ın Stoperi Ümit Akdağ Neden Kırmızı Kart Gördü?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 3. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırladı ve maç 2-2 sona erdi. Beşiktaş formasıyla ilk kez ilk 11'de başlayan Ümit Akdağ, 77. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımı maçın son bölümünü 10 kişi oynadı.

Ümit Akdağ maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İlk 11'de başladığı bu maçın kendisi için özel bir anlamı olduğunu belirten genç stoper, takım arkadaşlarını sahada yalnız bıraktığı için özür diledi ve kulübü için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Doğrudan kırmızı kart gören oyuncular UEFA kurallarına göre en az bir maç ceza alıyor; cezanın süresini UEFA Disiplin Kurulu belirleyecek. Bu ceza yalnızca Avrupa kupası maçlarını kapsadığı için Ümit Akdağ'ın Süper Lig maçlarında forma giymesine engel bulunmuyor.