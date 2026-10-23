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İstanbul Alarmda: Beşiktaş Maçı ve Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Aynı Gün Oynanacak

İstanbul Alarmda: Beşiktaş Maçı ve Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Aynı Gün Oynanacak

Fenerbahçe Beşiktaş galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 21:09
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul'un iki büyük karşılaşması 26 Ekim Pazartesi akşamı peş peşe oynanacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki stadında Başakşehir'i konuk edecek, ardından Galatasaray ile Fenerbahçe derbide sahaya çıkacak. Haftanın açılış maçını ise Alanyaspor ile Kocaelispor oynayacak. Avrupa yakasında akşam saatlerinin yoğun geçeceği şimdiden belli.

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Beşiktaş, Başakşehir'i akşam 19.00'da ağırlayacak.

Beşiktaş, Başakşehir'i akşam 19.00'da ağırlayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da Dolmabahçe'deki stadında Başakşehir ile karşılaşacak. Haftanın açılışını Alanyaspor ile Kocaelispor yapacak, günün asıl yoğunluğu ise İstanbul'daki iki maçta yaşanacak.

Derbi saat 21.30'da RAMS Park'ta.

Derbi saat 21.30'da RAMS Park'ta.

Beşiktaş maçının başlamasından iki buçuk saat sonra, saat 21.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe Seyrantepe'deki RAMS Park'ta derbi için karşı karşıya gelecek. Maç beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak ve şifresiz yayını bulunmuyor.

Akşam trafiği iki maçla daha da ağırlaşacak.

Akşam trafiği iki maçla daha da ağırlaşacak.

İki stat de şehrin merkezinde bulunduğu için Avrupa yakasında akşam saatlerinde ciddi bir trafik yoğunluğu bekleniyor. Kış aylarında bu saatlerde trafik zaten kilitlenirken, iki maçın aynı güne denk gelmesi köprü güzergâhlarındaki yükü de artıracak. Önceki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 10 bin polis görev almıştı, aynı akşam bir de Beşiktaş maçının oynanması emniyetin iş yükünü yükseltecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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