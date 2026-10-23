İstanbul Alarmda: Beşiktaş Maçı ve Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Aynı Gün Oynanacak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul'un iki büyük karşılaşması 26 Ekim Pazartesi akşamı peş peşe oynanacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki stadında Başakşehir'i konuk edecek, ardından Galatasaray ile Fenerbahçe derbide sahaya çıkacak. Haftanın açılış maçını ise Alanyaspor ile Kocaelispor oynayacak. Avrupa yakasında akşam saatlerinin yoğun geçeceği şimdiden belli.
Beşiktaş, Başakşehir'i akşam 19.00'da ağırlayacak.
Derbi saat 21.30'da RAMS Park'ta.
Akşam trafiği iki maçla daha da ağırlaşacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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