İstanbul Alarmda: Beşiktaş Maçı ve Galatasaray - Fenerbahçe Derbisi Pazartesi Aynı Gün Oynanacak

İki stat de şehrin merkezinde bulunduğu için Avrupa yakasında akşam saatlerinde ciddi bir trafik yoğunluğu bekleniyor. Kış aylarında bu saatlerde trafik zaten kilitlenirken, iki maçın aynı güne denk gelmesi köprü güzergâhlarındaki yükü de artıracak. Önceki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 10 bin polis görev almıştı, aynı akşam bir de Beşiktaş maçının oynanması emniyetin iş yükünü yükseltecek.