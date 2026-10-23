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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
23.10.2026 - 16:36
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Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edeceği Süper Lig 9. hafta derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En pahalı bilet Premium kategorisinde 60 bin liradan, en ucuz bilet ise 11. kategori ve misafir tribününde 2 bin 800 liradan satışa çıkacak.

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Premium bilet 60 bin lira, en ucuz bilet 2 bin 800 lira

Premium bilet 60 bin lira, en ucuz bilet 2 bin 800 lira

Galatasaray'ın açıkladığı tarifede dört üst kategori sırasıyla Premium 60 bin, Delux 58 bin, Lux 56 bin ve Classic 55 bin lira. Numaralı kategorilerde fiyatlar 1. kategoride 40 bin liradan başlıyor; 2. kategori 35 bin, 3. kategori 30 bin, 4. kategori 25 bin, 5. kategori 22 bin 500, 6. kategori 20 bin, 7. kategori 18 bin, 8. kategori 14 bin ve 9. kategori 12 bin lira. Fiyatın belirgin biçimde düştüğü yer 10. kategori: 3 bin 250 lira. 11. kategori ve misafir tribünü biletleri ise 2 bin 800 liradan satılacak.

Genel satış 24 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlıyor

Genel satış 24 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlıyor

Biletler iki aşamada satışa sunuluyor. Öncelikli satış 23 Ekim Cuma günü saat 14.00'te GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için başladı. Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri ise 24 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren Passo uygulaması ve passo.com.tr üzerinden bilet alabilecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma, 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta başlayacak.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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