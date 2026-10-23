Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
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Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edeceği Süper Lig 9. hafta derbisinin bilet fiyatlarını açıkladı. En pahalı bilet Premium kategorisinde 60 bin liradan, en ucuz bilet ise 11. kategori ve misafir tribününde 2 bin 800 liradan satışa çıkacak.
Premium bilet 60 bin lira, en ucuz bilet 2 bin 800 lira
Genel satış 24 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlıyor
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