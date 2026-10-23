Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Galatasaray'ın açıkladığı tarifede dört üst kategori sırasıyla Premium 60 bin, Delux 58 bin, Lux 56 bin ve Classic 55 bin lira. Numaralı kategorilerde fiyatlar 1. kategoride 40 bin liradan başlıyor; 2. kategori 35 bin, 3. kategori 30 bin, 4. kategori 25 bin, 5. kategori 22 bin 500, 6. kategori 20 bin, 7. kategori 18 bin, 8. kategori 14 bin ve 9. kategori 12 bin lira. Fiyatın belirgin biçimde düştüğü yer 10. kategori: 3 bin 250 lira. 11. kategori ve misafir tribünü biletleri ise 2 bin 800 liradan satılacak.