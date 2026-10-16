Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Değişebilir: Maç 26 Ekim Yerine 25 Ekim'de Oynanabilir
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Ekim Pazartesi gününe alınmıştı. Sporx'in haberine göre derbi bir gün öne çekilebilir.
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Derbi 26 Ekim Pazartesi için planlanmıştı.
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Tarih değişikliğinin gerekçesi güvenlik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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