Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Değişebilir: Maç 26 Ekim Yerine 25 Ekim'de Oynanabilir

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Ekim Pazartesi gününe alınmıştı. Sporx'in haberine göre derbi bir gün öne çekilebilir.