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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Değişebilir: Maç 26 Ekim Yerine 25 Ekim'de Oynanabilir

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Değişebilir: Maç 26 Ekim Yerine 25 Ekim'de Oynanabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 20:44
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Ekim Pazartesi gününe alınmıştı. Sporx'in haberine göre derbi bir gün öne çekilebilir.

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Derbi 26 Ekim Pazartesi için planlanmıştı.

Derbi 26 Ekim Pazartesi için planlanmıştı.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun programına göre 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacaktı. Sporx'in haberine göre ise TFF, karşılaşmanın tarihini değiştirmeye hazırlanıyor ve derbi 25 Ekim Pazar günü oynanabilir.

Tarih değişikliğinin gerekçesi güvenlik.

Tarih değişikliğinin gerekçesi güvenlik.

Derbinin 26 Ekim'e alınmasının nedeni, 25 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek büyük etkinlikler için alınan güvenlik tedbirleri olarak gösteriliyor.

Ligin 9. haftasına girilirken Galatasaray 16 puanla zirvede bulunuyor. Fenerbahçe ise 13 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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