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Galatasaray Evinde Barcelona Karşısında Ağır Mağlubiyet Aldı: 1-4

Galatasaray Evinde Barcelona Karşısında Ağır Mağlubiyet Aldı: 1-4

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 23:53
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Galatasaray, Barcelona karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede sarı-kırmızılıların bir golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarıda vites artıran Barcelona, bulduğu üç golle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Yamal, yaptığı asistlerle karşılaşmaya damga vurdu.

Galatasaray, Sporting mağlubiyetinin ardından Barcelona'ya da yenilerek ikide sıfır yaptı.

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Galatasaray golle başladı.

Galatasaray golle başladı.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Leao’nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Batrakov’un şutunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti. 

33. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşuyla bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Olmo’nun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cancelo, uzak direğe yaptığı vuruşla skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarı Barcelona vites artırdı.

İkinci yarı Barcelona vites artırdı.

İlk yarıdaki kafa kafaya futboldan eser yoktu. 50. dakikada Fermin Lopez, 53'te Anthony Gordon'ın golleri Katalan ekibini 3-1 öne geçirdi. 

Oyun kontrolü tamamen Barcelona'nın eline geçerken 65'te de Adeyemi farkı üçe çıkaran golü attı. 

Yamal'ın asistleriyle yıldızlaştığı gecede Galatasaray nadir ataklardan yararlanamadı. 

Maç Barcelona'nın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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