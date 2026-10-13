Galatasaray Evinde Barcelona Karşısında Ağır Mağlubiyet Aldı: 1-4

Galatasaray, Barcelona karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede sarı-kırmızılıların bir golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarıda vites artıran Barcelona, bulduğu üç golle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Yamal, yaptığı asistlerle karşılaşmaya damga vurdu.

Galatasaray, Sporting mağlubiyetinin ardından Barcelona'ya da yenilerek ikide sıfır yaptı.