Galatasaray Evinde Barcelona Karşısında Ağır Mağlubiyet Aldı: 1-4
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Galatasaray, Barcelona karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede sarı-kırmızılıların bir golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarıda vites artıran Barcelona, bulduğu üç golle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Yamal, yaptığı asistlerle karşılaşmaya damga vurdu.
Galatasaray, Sporting mağlubiyetinin ardından Barcelona'ya da yenilerek ikide sıfır yaptı.
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Galatasaray golle başladı.
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İkinci yarı Barcelona vites artırdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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