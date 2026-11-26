Dünyanın Birçok Şehrinde Taksiler Neden Sarı?
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Sarı taksinin hikâyesi, sonradan Hertz araç kiralama şirketini de kuran John Hertz'e dayanıyor.
New York'ta taksilerin sarı olması 1967'de çıkan bir kuralla zorunlu hâle geldi.
Singapur'da sarı taksilerin mavi taksilere göre yüzde 9 daha az kaza yaptığı belirlendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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