Hertz, 1915'te Chicago'da Yellow Cab şirketini kurdu. Araçlarının rengini belirlemek için uzaktan en iyi görülen rengi araştıran bir çalışma yaptırdı ve tüm filosunu sarıya boyattı. Hertz'in biyografisinde bu çalışmanın Chicago Üniversitesi'nde yapıldığı yazıyor.

Ancak hikâyenin bir kısmı efsane olarak görülüyor. Çünkü sarı taksi filoları, Hertz'in yaptırdığı çalışmadan önce de ortaya çıkmaya başlamıştı.