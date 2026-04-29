New York’ta Elektrikli Hava Taksileri Deneme Uçuşlarına Başladı

Elektrikli hava taksilerinin yaygın kullanımı için en kritik aşama olan sertifikasyon süreci ise son aşamaya gelmiş durumda. FAA’nın 2024 yılında yayımladığı yeni düzenlemeler, eVTOL araçlarının ticari kullanımı için gerekli çerçeveyi oluştururken, Joby Aviation bu kapsamda test ve sertifikasyon çalışmalarını sürdürüyor. ABD Ulaştırma Bakanlığı, pilot programlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu sürecin 'dünyadaki en büyük gerçek dünya test ortamlarından biri' olduğunu belirterek, elde edilecek verilerin gelecekteki hava mobilitesi düzenlemelerine yön vereceğini açıkladı. Yeni nesil hava mobilitesi olarak tanımlanan eVTOL teknolojisinin, önümüzdeki yıllarda büyük şehirlerde ulaşımın önemli bir parçası haline gelmesi bekleniyor.