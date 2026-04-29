Bankadan Para Almak İçin Ölen Kız Kardeşinin Mezarını Açıp İskeletini Bankaya Götürdü!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 08:28 Son Güncelleme: 29.04.2026 - 12:23

Hindistan'da bir bankanın 'hesap sahibi bizzat gelmeli' ısrarı, dünya basınında geniş yankı uyandıran bir olaya dönüştü. Vefat eden kız kardeşinin hesabındaki parayı çekemeyen Jeetu Munda, yetkilileri ikna etmek için ablasının mezarını açarak iskeletini banka şubesine götürdü.

İşte sosyal medyada tüm dünyada viral olan o görüntüler:

Hindistan’da ilginç bir olay yaşandı. Odisha eyaletinde kimliği Jeetu Munda olarak açıklanan şahıs, 26 Ocak’ta ölen kız kardeşinin hesabından 180 euro çekmek için bankaya gitti. Banka görevlilerinin 'hesap sahibini getirin' cevabı üzerine Munda, kardeşinin mezarını açarak, iskeleti bankaya götürdü.

Munda açıklamasında, kız kardeşinin adına bankada bulunan parayı çekebilmek için bu yola başvurduğunu söyledi. 50 yaşındaki Munda, 'Bankaya defalarca gittim. Oradaki görevliler, onun adına yatırılan parayı çekebilmem için hesap sahibini getirmemi söylediler. Onlara öldüğünü söylememe rağmen beni dinlemediler ve onu bankaya getirmemde ısrar ettiler. Bunun üzerine çaresizlikten mezarı kazdım ve ölümünü kanıtlamak için iskeletini çıkardım' dedi.

Patna Polis Karakolu Amiri Kiran Prasad Sahu, 'Jeetu okuma yazma bilmeyen bir kabile mensubu. Yasal mirasçı ya da hesap yetkilisinin ne olduğunu bilmiyor. Banka görevlileri, ölen bir kişinin hesabından para çekme prosedürünü ona anlatmakta başarısız oldu' açıklamasını yaptı.

Jeetu Munda’nın kız kardeşine ait iskelet kalıntıları da polis gözetiminde yeniden mezarlığa defnedildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
