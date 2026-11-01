The Simpsons Karakterleri Neden Sarı? Bakın Nasıl Bir Plan Yapılmış

Dizinin yönetmenlerinden David Silverman, 2008'deki bir röportajında Kovacs-Peluce'un tuhaf ama harika bir renk anlayışı olduğunu söyledi. Silverman'a göre Bart, Lisa ve Maggie'nin saç çizgisi yoktu; ten renginde boyansalar çok garip görüneceklerdi.

Silverman, dizinin yaratıcısı Matt Groening'in de çizimlere bakıp 'Marge sarı, saçı da mavi mi? Bu çok komik, yapalım!' dediğini anlattı.