article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
The Simpsons Karakterleri Neden Sarı? Bakın Nasıl Bir Plan Yapılmış

The Simpsons Karakterleri Neden Sarı? Bakın Nasıl Bir Plan Yapılmış

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 11:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

The Simpsons'ın karakterleri 30 yılı aşkın süredir ekranda ve neredeyse hepsinin teni sarı. Bu renk tesadüf değil; dizinin renklerini tasarlayan ismin bilinçli bir tercihi. 

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarı rengi dizinin renk tasarımcısı Gyorgyi Kovacs-Peluce seçti.

Sarı rengi dizinin renk tasarımcısı Gyorgyi Kovacs-Peluce seçti.

Dizinin ilk kısa bölümlerinin yönetmenlerinden Wes Archer, karakterlerin başta siyah beyaz olmasının planlandığını, ama çizimlerin renk 'çığlığı attığını' anlatıyor. Renk paletini tasarlamak için ekibe, Macaristan'dan ABD'ye göç etmiş olan Gyorgyi Kovacs-Peluce katıldı.

Kovacs-Peluce, karakterlerin hiçbir yere uymadığını düşündüğü için onları ten renginde yapmak istemediğini söylüyor. Sarıyı neden seçtiğini de 'Sarı bir bakıma evrensel bir renk. Karakterleri birleştirmek istedim' sözleriyle açıkladı. Kovacs-Peluce daha sonra Rugrats'ın renk tasarımında da çalıştı.

Çocukların saç çizgisinin olmaması da bu kararda etkili oldu.

Çocukların saç çizgisinin olmaması da bu kararda etkili oldu.

Dizinin yönetmenlerinden David Silverman, 2008'deki bir röportajında Kovacs-Peluce'un tuhaf ama harika bir renk anlayışı olduğunu söyledi. Silverman'a göre Bart, Lisa ve Maggie'nin saç çizgisi yoktu; ten renginde boyansalar çok garip görüneceklerdi.

Silverman, dizinin yaratıcısı Matt Groening'in de çizimlere bakıp 'Marge sarı, saçı da mavi mi? Bu çok komik, yapalım!' dediğini anlattı.

Matt Groening sarının izleyicinin gözüne çarpmasını istedi.

Matt Groening sarının izleyicinin gözüne çarpmasını istedi.

Groening, ailenin dikkat çekmesini istiyordu. Bir animatörün getirdiği sarıyı görür görmez 'İşte cevap bu!' dediğini anlatan Groening, 'Kumandayla kanallar arasında gezinirken ekranda bir sarılık geçerse The Simpsons'ı izlediğinizi anlarsınız' diye konuşmuştu.

Groening, 2007'deki bir röportajında ise Kovacs-Peluce'un bu emeğinin karşılığını hiçbir zaman tam olarak alamadığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın