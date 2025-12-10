onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıl Sonu Yaklaşmışken Simpsonlar'ın 2026 Kehanetleri Gündem Oldu!

Yıl Sonu Yaklaşmışken Simpsonlar'ın 2026 Kehanetleri Gündem Oldu!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 15:35

The Simpsons, yayınlandığı 1989’dan beri dünya gündeminin adeta gölge raporu gibi ilerliyor. Dizide yıllar önce 'şaka' diye gösterilen olayların gerçek hayatta teker teker ortaya çıkması, artık tesadüf olmaktan çıktı diyenlerin sayısını artırıyor. Donald Trump’ın başkanlığından VR bağımlılığına, pandemiden ekonomik sarsıntılara kadar birçok konu daha yaşanmadan yıllar önce dizide işlenmişti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekonomi ve siyasi dalgalanmalar, Springfield’ın satirik hikayeleriyle örtüşüyor

Ekonomi ve siyasi dalgalanmalar, Springfield’ın satirik hikayeleriyle örtüşüyor

The Simpsons’ın klasik bölümü 'Marge vs. the Monorail', bugün devletlerin riskli projelere milyonlarca dolar yatırmasını anımsatan bir ekonomik hiciv olarak yeniden gündemde. 

Uzmanlar, ülkelerin borçlanarak mega projelere yöneldiğini; dijital yatırım balonlarının da giderek büyüdüğünü belirtiyor. Springfield’ı kandırıp kaçan Lyle Lanley karakteri, bugün birçok kullanıcıya kripto vurgunlarını, kısa vadeli yatırım projelerini ve kamu harcamalarındaki isabetsiz planlamaları hatırlatıyor.

Teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka tartışmaları, 2026’da tahmin olmaktan çıktı

Teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka tartışmaları, 2026’da tahmin olmaktan çıktı

'Bart to the Future' bölümünde gösterilen VR hayatı, bugün artık sadece eğlence değil, iş, eğitim ve sosyal ilişkiler üzerinden konuşuluyor. Metaverse projeleri hız kesmiş görünse de uzmanlar, 2026 sonrası VR/AR alanındaki yeni dalganın bağımlılık tartışmalarını artırabileceğini söylüyor. 

Bölümde; Bart’ın teknolojide kaybolmuş, sosyal bağlardan kopmuş hali; günümüzde çocuk ve ergenler arasında artan dijital yorgunlukla ilişkilendiriliyor.

Aynı şekilde 'Itchy & Scratchy Land' bölümünde yapay zeka destekli robotların kontrolden çıkması, bugün iş gücü dönüşümünü tartışan birçok platformda mizahi bir uyarı olarak paylaşılıyor. Bu kez mesele saldırgan robotlar değil; yapay zekanın milyonlarca kişiyi işsiz bırakma ihtimali. ChatGPT tarzı araçların hızla gelişmesi, bazı ülkelerde dijital iş yasalarının gündeme gelmesine neden oldu.

Pandemi sonrası yeni salgın endişeleri, "Osaka Flu" bölümünü yeniden popüler yaptı

Pandemi sonrası yeni salgın endişeleri, "Osaka Flu" bölümünü yeniden popüler yaptı

'Marge in Chains' bölümünde Asya’dan yayılan bir virüsün küresel paniğe yol açması, COVID-19 döneminde yeniden gündeme gelmişti. Ancak dikkat çeken nokta, bu bölümün tartışmalarının COVID sonrası da bitmemesi. Çünkü 2026 için bazı sağlık kuruluşları, mutasyon riski ve zoonotik hastalık uyarısını sürdürmeye devam ediyor.

Simpsonlar’ın bölümünde salgın öncesi toplu tüketim, stres altında verilen yanlış kararlar ve sağlık sisteminin yetersizliği hicvediliyor. 

Dizideki kaotik sahneler, pandemide yaşanan market kuyrukları, yanlış bilgi kirliliği ve ilaç stok krizleriyle neredeyse birebir örtüşmüştü. 2026’ya yaklaşırken uzmanların 'yeni bir salgın ihtimali düşük ama imkansız değil' uyarısı, bu bölümü yine gündeme taşıdı.

İklim krizi ve çevresel felaketler, şaka olmaktan çıktı

İklim krizi ve çevresel felaketler, şaka olmaktan çıktı

'Homer the Heretic' bölümündeki aşırı hava olayları ve şehir hayatını etkileyen fırtınalar, bugün olağanüstü bir gerçeklik haline geldi. Soğuk hava dalgaları, kuraklık ve ani seller, meteoroloji raporlarında artık 'istisna değil, dönemsel norm' olarak değerlendiriliyor. 

Dizinin bölümünde yangınla mücadele eden karakterler, bugün dünya genelinde artan orman yangınlarını çekişen ülkeleri, kısıtlamaları ve yetersiz önlemleri çağrıştırıyor.

Bilimsel raporların 2026 için daha sıcak bir iklim tablosu göstermesi, dizideki mizahın giderek uyarı niteliğine dönüşmesine neden oldu. Kullanıcılar, 'Homer’ın dini gerekçeyle evde kalması' mizahını, bugünün çevre politikalarında duyarsız yaklaşımlarla ilişkilendiriyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın