Yıl Sonu Yaklaşmışken Simpsonlar'ın 2026 Kehanetleri Gündem Oldu!

'Marge in Chains' bölümünde Asya’dan yayılan bir virüsün küresel paniğe yol açması, COVID-19 döneminde yeniden gündeme gelmişti. Ancak dikkat çeken nokta, bu bölümün tartışmalarının COVID sonrası da bitmemesi. Çünkü 2026 için bazı sağlık kuruluşları, mutasyon riski ve zoonotik hastalık uyarısını sürdürmeye devam ediyor.

Simpsonlar’ın bölümünde salgın öncesi toplu tüketim, stres altında verilen yanlış kararlar ve sağlık sisteminin yetersizliği hicvediliyor.

Dizideki kaotik sahneler, pandemide yaşanan market kuyrukları, yanlış bilgi kirliliği ve ilaç stok krizleriyle neredeyse birebir örtüşmüştü. 2026’ya yaklaşırken uzmanların 'yeni bir salgın ihtimali düşük ama imkansız değil' uyarısı, bu bölümü yine gündeme taşıdı.