Yıl Sonu Yaklaşmışken Simpsonlar'ın 2026 Kehanetleri Gündem Oldu!
The Simpsons, yayınlandığı 1989’dan beri dünya gündeminin adeta gölge raporu gibi ilerliyor. Dizide yıllar önce 'şaka' diye gösterilen olayların gerçek hayatta teker teker ortaya çıkması, artık tesadüf olmaktan çıktı diyenlerin sayısını artırıyor. Donald Trump’ın başkanlığından VR bağımlılığına, pandemiden ekonomik sarsıntılara kadar birçok konu daha yaşanmadan yıllar önce dizide işlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomi ve siyasi dalgalanmalar, Springfield’ın satirik hikayeleriyle örtüşüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknoloji bağımlılığı ve yapay zeka tartışmaları, 2026’da tahmin olmaktan çıktı
Pandemi sonrası yeni salgın endişeleri, "Osaka Flu" bölümünü yeniden popüler yaptı
İklim krizi ve çevresel felaketler, şaka olmaktan çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın