Psikolojiye Göre Evden Çıkmak İstememek Ne Anlama Geliyor?

Son dönemlerde arkadaş buluşmalarını, kalabalık etkinlikleri ya da dışarıda vakit geçirmeyi sık sık erteleyenlerin sayısı giderek artıyor. Her daveti reddetmek, sosyal medyadaki yoğun hayat temposuna ayak uyduramamak ya da yalnız kalmayı tercih etmek çoğu kişiye soğukluk ya da asosyal davranış gibi yanlış bir imaj kazandırıyor.

Oysa psikologlar, bu tutumun çoğu zaman depresyon ya da iletişim zorluğu ile ilgisi olmadığını belirtiyor.

