onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Evden Çıkmak İstememek Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Evden Çıkmak İstememek Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 17:40

Son dönemlerde arkadaş buluşmalarını, kalabalık etkinlikleri ya da dışarıda vakit geçirmeyi sık sık erteleyenlerin sayısı giderek artıyor. Her daveti reddetmek, sosyal medyadaki yoğun hayat temposuna ayak uyduramamak ya da yalnız kalmayı tercih etmek çoğu kişiye soğukluk ya da asosyal davranış gibi yanlış bir imaj kazandırıyor. 

Oysa psikologlar, bu tutumun çoğu zaman depresyon ya da iletişim zorluğu ile ilgisi olmadığını belirtiyor. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dışarı çıkmaktan kaçınmak değil, zihinsel yükü azaltmak

Dışarı çıkmaktan kaçınmak değil, zihinsel yükü azaltmak

Uzmanlara göre kalabalık mekanlar, yüksek ses, aynı anda gelen konuşmalar ve sosyal etkileşimler herkes için eşit seviyede yorucu değil. Duyusal işlemleme hassasiyeti yaşayan kişiler, gün içinde karşılaştıkları sesleri, beden dilini, küçük mimikleri ve sözlü iletişimin tüm detaylarını daha yoğun bir şekilde analiz ediyor.

Nörobilim araştırmaları, bu bireylerin beyninde farkındalık ve dikkatle ilgili bölgelerin daha aktif olduğunu gösteriyor. 

Yani mesele kırılganlık ya da içe kapanıklık değil. Tam aksine çevresel verileri daha kapsamlı işleyen bir sinir sistemi. Günün sonunda tercih edilen sessizlik, sosyal ilişkileri reddetmek değil, zihinsel yükü sağlıkla yönetme çabası olarak açıklanıyor.

Yalnızlık, kaçınma değil yenilenme olabilir

Yalnızlık, kaçınma değil yenilenme olabilir

Psikolojide yalnızlık iki farklı şekilde ele alınıyor: korkudan kaçınma ve bilinçli seçilmiş sakinlik. Depresif kaçınma, ilişkilerden korkma ya da özgüven eksikliği nedeniyle sosyal temastan uzaklaşma şeklinde tanımlanırken, bilinçli yalnızlık tercihi ise kişinin kendini yenilemek için çevre ile arasına belirli süreli mesafeler koyması olarak görülüyor. 

Araştırmalar, bazı bireylerin yalnız kaldığı zamanlarda daha yaratıcı, daha üretken ve daha sağlıklı olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu kişilerin sosyal etkinlikleri tamamen reddetmediğini, sadece enerjilerini daha doğru kullanmak istediğini belirtiyor.

Kalabalığa hayır demek, insanlara hayır demek değildir

Kalabalığa hayır demek, insanlara hayır demek değildir

Toplum, sosyal etkinliklere katılımı çoğu zaman ilişkilerin değeriyle eşleştiriyor. Psikologlara göre bu eşleşme her zaman gerçekçi değil. Sessiz bir ortam, küçük bir arkadaş grubu ya da tek bir kişinin eşliği çoğu zaman kalabalık bir buluşmadan daha doyurucu olabiliyor.

Uzmanlar, eğilimin bencil veya kaçınmacı davranış olarak etiketlenmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu kişiler için önemli olan, sosyal enerjinin doğru kişilere ve doğru zamanlara aktarılması.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın