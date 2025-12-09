Türkiye'den de Geçmişti: 27 Yıldır Yürüyor! Karl Bushby'nin Yolculuğu Yakında Bitiyor

Genç yaşlarda İngiliz Ordusu’na katıldı ve paraşütçü olarak görev yaptı. Askerlik deneyimi, onu hem fiziksel zorluklara hem de bilinmez coğrafyalara hazırladı. Arkadaşlarını kaybetmesi, ölüm gerçeğiyle yüzleşmesi ve hayatın kısalığını hissedişi onu risk almaya yöneltti. Yıllar sonra bir bardaki iddiayla başlayan fikir, 'Dünyayı yürüyerek dolaşabilir miyim?' sorusunu gerçeğe dönüştürdü.

Yolculuğa başladığında cebinde yalnızca 500 dolar vardı. 29 yaşında, Şili’nin Punta Arenas bölgesinden yürümeye koyuldu ve bu maceraya 'Goliath Expedition' adını verdi.

Rotasını başlangıçta el çizimleriyle planladı; haritalar, not defterleri ve hesap makineleriyle hazırlanan bir yol haritasına sahipti. Yaklaşık 50 bin kilometrelik bir rota belirledi ve eve yalnızca yürüyerek dönmeyi kendine kural edindi.