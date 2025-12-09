onedio
Türkiye'den de Geçmişti: 27 Yıldır Yürüyor! Karl Bushby'nin Yolculuğu Yakında Bitiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.12.2025 - 16:20

Eski İngiliz paraşütçü Karl Bushby, 1998’de tek başına başlattığı dünya yürüyüşünün son etabına ulaştı. 27 yıldır süren bu yolculuğu boyunca kıtalardan çöllere, savaş bölgelerinden ormanlara kadar uzanan onbinlerce kilometre kat etti. Başlangıçta yalnızca bir iddiadan ibaret olan bu fikir, onun hayatını tamamen değiştirdi. 

Rotası, planlanan 12 yılı çoktan aştı ve 2026’da sona ermesi beklenen bir maratona dönüştü.

Karl Bushby, 1969’da İngiltere’nin Hull kentinde doğdu.

Genç yaşlarda İngiliz Ordusu’na katıldı ve paraşütçü olarak görev yaptı. Askerlik deneyimi, onu hem fiziksel zorluklara hem de bilinmez coğrafyalara hazırladı. Arkadaşlarını kaybetmesi, ölüm gerçeğiyle yüzleşmesi ve hayatın kısalığını hissedişi onu risk almaya yöneltti. Yıllar sonra bir bardaki iddiayla başlayan fikir, 'Dünyayı yürüyerek dolaşabilir miyim?' sorusunu gerçeğe dönüştürdü.

Yolculuğa başladığında cebinde yalnızca 500 dolar vardı. 29 yaşında, Şili’nin Punta Arenas bölgesinden yürümeye koyuldu ve bu maceraya 'Goliath Expedition' adını verdi. 

Rotasını başlangıçta el çizimleriyle planladı; haritalar, not defterleri ve hesap makineleriyle hazırlanan bir yol haritasına sahipti. Yaklaşık 50 bin kilometrelik bir rota belirledi ve eve yalnızca yürüyerek dönmeyi kendine kural edindi.

Ancak yürüyüş, tahminlerinden çok daha uzun sürdü.

Vize sorunları, siyasi gerilimler, maddi sıkıntılar ve COVID-19 gibi küresel engeller yüzünden defalarca durmak zorunda kaldı. Rusya sınırına yanlış giriş yaptığı gerekçesiyle 57 gün gözaltında bile kaldı. Ardından 5 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı aldı.

Bushby’nin yürüyüşü yalnızca karayla sınırlı kalmadı. Panama ile Kolombiya arasında yer alan ölümcül orman bölgesi Darién Geçidi'ni yürüyerek geçti. Alaska’dan Rusya’ya uzanan Bering Boğazı’nı 2006’da aşmaya çalışırken günlerce buz kütleleri arasında ilerledi.

En sıra dışı deneyimlerinden biri 2024’te yaşandı.

Kazakistan’dan Azerbaycan’a geçebilmek için Hazar Denizi’ni yüzerek geçmeye karar verdi. 31 gün boyunca gündüzleri yüzdü, geceleri destek teknelerinde dinlendi. Ardından Türkiye, Balkanlar ve Orta Avrupa üzerinden yürüyerek yoluna devam etti. Bugün, İngiltere’ye yaklaşık 1.500 kilometre uzaklıkta son etabını sürdürüyor ve hedefi 2026 yılına gelmeden Hull’a ayak basmak.

Yürüyüşün finansmanı uzun süre halk desteğiyle karşılandı. Sponsorluklar zamanla kaybolunca ailesi ve bağışçıların yardımıyla yoluna devam etti. Yıllarca çadırlarda uyudu, kimi zaman tanımadığı ailelerin evlerinde misafir edildi.

Bozkurt

İngiliz ordusundan çıkan kâşif oluyor nedense.