Yeni Manipülasyon Yöntemi: Floodlighting’e Uğradığınızı Gösteren İşaretler Nelerdir?
İlişki dünyasında her geçen gün yeni bir trend doğuyor. Ghosting, love bombing, breadcrumbing derken son dönemde nur topu gibi yeni bir trendimiz daha var: Floodlighting!
Ancak trend denilince bunun iyi bir şey olduğu sanılmasın. Çünkü ilişkilerde floodlighting kavramının olması hiç ama hiç eğlenceli bir şey değil. Aksine bir tarafı derinden yaralayacak ve manipüle edecek güce sahip. İşte bu nedenle, kulağa havalı gelen bu terimi tüm detaylarıyla masaya yatırmak gerekiyor.
Floodlighting nedir?
Floodlighting kasıtlı yapıldığında tehlike arz edebilir.
Hemen kendi travmalarını paylaşmak en büyük kırmızı bayraklardan.
Karşı tarafı açılmaya zorlamak floodlighting işaretlerinden biri.
Floodlighting bazen love bombing gibidir.
Sen onunla konuşmak istersin ama o sadece dert anlatır.
Sınırlara saygı diye bir şey kalmaz ama sen konuştuğunda dinlemez.
İlgi genellikle kısa süreliğine sendeyse durumu sorgulaman gerek.
Seni sürekli belirsizlikte bırakır.
Peki ne yapmalı?
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Kalp sonunda akılla aynı fikirde Olduğunda oyun biter... Herkesin ilişki dinamiği farklı olsa da manipüle edilmek çok korkunç