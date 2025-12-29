Yeni Manipülasyon Yöntemi: Floodlighting’e Uğradığınızı Gösteren İşaretler Nelerdir?

İlişki dünyasında her geçen gün yeni bir trend doğuyor. Ghosting, love bombing, breadcrumbing derken son dönemde nur topu gibi yeni bir trendimiz daha var: Floodlighting!

Ancak trend denilince bunun iyi bir şey olduğu sanılmasın. Çünkü ilişkilerde floodlighting kavramının olması hiç ama hiç eğlenceli bir şey değil. Aksine bir tarafı derinden yaralayacak ve manipüle edecek güce sahip. İşte bu nedenle, kulağa havalı gelen bu terimi tüm detaylarıyla masaya yatırmak gerekiyor.