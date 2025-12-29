onedio
Yeni Manipülasyon Yöntemi: Floodlighting’e Uğradığınızı Gösteren İşaretler Nelerdir?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 23:01

İlişki dünyasında her geçen gün yeni bir trend doğuyor. Ghosting, love bombing, breadcrumbing derken son dönemde nur topu gibi yeni bir trendimiz daha var: Floodlighting!

Ancak trend denilince bunun iyi bir şey olduğu sanılmasın. Çünkü ilişkilerde floodlighting kavramının olması hiç ama hiç eğlenceli bir şey değil. Aksine bir tarafı derinden yaralayacak ve manipüle edecek güce sahip. İşte bu nedenle, kulağa havalı gelen bu terimi tüm detaylarıyla masaya yatırmak gerekiyor.

Floodlighting nedir?

Floodlighting, kelime olarak ışıklandırma ve projektör anlamına geliyor. En yeni toksik kavramlardan olan floodlighting, aslında günümüz ilişkilerine ışık tutuyor. Hızlı flört uygulamaları ve mesajlaşma araçları, insanların artık derin bağ kurması önündeki engellerden. Dolayısıyla birçok kişi sağlıklı ilişki kurmak yerine bir anda ve hızlı bağ kurmayı seçiyor. Ancak bu durum bazen karşı tarafı bunaltacak seviyeye gelebiliyor. Aşırı kişisel bilgileri bir anda paylaşarak karşı tarafın tepkisini ölçmek, floodlighting olarak adlandırılıyor.

Floodlighting kasıtlı yapıldığında tehlike arz edebilir.

Adeta bir duygu seli patlaması gibi gerçekleşen floodlighting, kimi zaman farkında olmadan yapılsa da bazen kasıtlı olarak yapılıyor. Bu durumda da oldukça etkili bir manipülasyon aracına dönüşebiliyor. Çünkü karşı taraf bir anda seni yoğun bilgi veya suçlama bombardımanına tutabiliyor. Örneğin; ilişkilerde, bir tartışmadaki odağı değiştirme ya da karşı tarafın savunmasını düşürme amacıyla kullanılabiliyor. Aşırı laf kalabalığı karşısında pes etmek kolaylaşıyor.

Hemen kendi travmalarını paylaşmak en büyük kırmızı bayraklardan.

Floodlighting'in aşırı kişisel bilgi paylaşımı olduğunu söyledik. Daha henüz tanıştığın bir insan, ilk görüşmede aşırı özel anlarından bahsediyorsa durum sana kendini rahatsız hissettirir. Bazen psikolojik sorunlar, eski ilişkiler ve travmalar en ince detayına kadar anlatılır. İşte bunların tümü hızlı bağ kurma çabasının sonucudur ve karşı tarafta şok etkisi yaratır.

Karşı tarafı açılmaya zorlamak floodlighting işaretlerinden biri.

Kendinden bir şeyler anlatma çabası bazen karşı tarafı açılmaya zorlayabilir. Yani aslında istemeden kendini derin konuşmalar yaparken buluyor ve bu durumdan rahatsız oluyorsan, evet floodlighting'e uğruyor olabilirsin. Özellikle manipülatif insanlar karşısında bu tür bilgiler paylaşmak asla sağlıklı değildir, çünkü her an sana karşı silah olarak kullanılabilir. Zaten eylemin amaçlarından biri de tam olarak budur.

Floodlighting bazen love bombing gibidir.

Floodlighting, kişiyi ikilemde bırakır. Bazen kendini ona çok yakın, bazen çok uzak hissedersin. Çünkü bazen yaptığı paylaşımlar sıcaklığını gösterir ve onu yıllardır tanıyormuşsun gibi hissettirir. Ama bu çok net bir illüzyondur. Hemen ardından soğuk mesajlarla ve uzaklıkla karşılaşılabilinir. Böylece onun zoruyla yaptığın yakın paylaşımın ardından kendini suçlu hissedersin.

Sen onunla konuşmak istersin ama o sadece dert anlatır.

Floodlighting yapanlar, genellikle kendi sorunlarından bahseder ve seninkilerle neredeyse hiç ilgilenmezler. Spot ışıkları nadiren senin üzerindedir ve genellikle 'Ben, ben, ben' diye bağırır. Onun sürekli odakta kalma isteği, seni gerçek bir bağ kurmaktan ve derinleşmekten alıkoyar. Ama konuşma onun kontrolünde gerçekleştiğinden bazen bir şey diyemez ve sessizce bitmesini beklersin. Yani senin hikayelerin onun gözünde neredeyse hiç değerli değildir.

Sınırlara saygı diye bir şey kalmaz ama sen konuştuğunda dinlemez.

Sınırlara saygısızlık, bir diğer yaygın işarettir. Konudan yorulduğunu veya bunaldığını belirtsen bile karşı taraf seni dinlemeden devam eder. Bu da üzerindeki rahatsızlık hissini artıran bir taktik olabilir. Çünkü bilgi seline devam eden kişi durumun farkında olmasına rağmen umursamaz davranır. Örneğin; aşırı bilgi verip, sıcak mesajlar attıktan sonra yüz yüze gelince seni hiç umursamaz, sorunlarını dinlemez. Onun isteği, sadece kendini dinleyecek birini bulmaktır.

İlgi genellikle kısa süreliğine sendeyse durumu sorgulaman gerek.

Floodlighting, duygusal dengesizlikle ilişkilidir. Eğer 'Seninle konuşmak çok iyi geldi', 'Bunu en kısa sürede tekrarlayalım' gibi cümleler duyuyor fakat aynı yakınlığı hissetmiyorsan, durumu sorgulaman faydalı olabilir. Çünkü konuşmalar genellikle o kötü bir gün geçirdiğinde ve moral istediğinde yapılır. Adeta sen onun iyi olma butonuna dönüşürsün. Bu da seni partnerden çok terapist yapar.

Seni sürekli belirsizlikte bırakır.

Floodlighting bazen karşı tarafı bilinçli şekilde elde tutmak için yapılır. Senin başkasıyla birlikte olmanı önlemek için arada bir sana kendini iyi hissettirir. Işığı sana tutar ve sorunlarını dinler gibi yapar. Ama nadiren gerçekten dinler veya seninle ilgilenir, derdi tamamen oltada kalmanı sağlamaktır. Bu belirsizlik hali, ne ilişkide gibi hissettirir ne de uzaklaşmana izin verir.

Peki ne yapmalı?

İşte bu işaretler varsa floodlighting söz konusu olabilir. Genellikle istikrarsız devam eden, bir gidip bir gelen ve hep kendinden bahseden insanlardan kaçınman en iyisi. Bunun için de ilk önce kendi değerini fark etmen ve parlamak için başkasına ihtiyacın olmadığını anlamak gerekli. Çünkü sen ne birinin terapistisin ne de elindeki oyuncağı. Haliyle sert tepki gösterip açıkça fikir belirtmen, bu kişileri hayatından çıkarmanın en kolay yolu olabilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Kalp sonunda akılla aynı fikirde Olduğunda oyun biter... Herkesin ilişki dinamiği farklı olsa da manipüle edilmek çok korkunç